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Врач: Как помочь себе, если рыбья кость попала в горло
Врач: Как помочь себе, если рыбья кость попала в горло
Sputnik Узбекистан
Нужно сделать так, чтобы кость вышла обратно, ее не надо проталкивать глубже
2024-03-19T22:03+0500
2024-03-19T22:03+0500
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мнение эксперта
рыба
еда
помощь
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Люди часто совершают ошибки, пытаясь избавиться от застрявшей в горле рыбьей кости, рассказал радио Sputnik ЛОР врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, распространенные способы заесть кость черствым хлебом или запить ее водой могут усугубить ситуацию.Он также добавил, что, если кость видна, можно попытаться ее достать.Бывает так, что рыбью кость удалось достать или проглотить, но после нее осталась царапина. В таком случае ранку надо продезинфицировать, рекомендует специалист.При этом он подчеркнул, что, если человеку не удалось избавиться от кости или его беспокоит место укола, нужно обратиться за медицинской помощью.Практика показывает, что чаще всего рыбья кость может попасть в горло при разговоре за едой. Человек во время разговора дышит, и воздух, выходя из дыхательных путей, проходит через голосовую щель. Соответственно, надгортанник у нас открыт, а мы еще и едим в это время, и при открытом надгортаннике еда, в том числе рыбья кость, может попадать в трахею, пояснил специалист.Он напомнил известную поговорку: "Когда я ем, я глух и нем", отметив, что избежать неприятной ситуации вполне возможно, если есть блюда из рыбы молча.
https://uz.sputniknews.ru/20240316/shef-povar-usloviya-spetsii-opasnost-zdorovye-42984207.html
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мнение эксперта, рыба, еда, помощь
мнение эксперта, рыба, еда, помощь

Врач: Как помочь себе, если рыбья кость попала в горло

22:03 19.03.2024
© unsplash.com/Towfiqu barbhuiyaМужчина демонстрирует жест удушья. Иллюстративная фото
Мужчина демонстрирует жест удушья. Иллюстративная фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2024
© unsplash.com/Towfiqu barbhuiya
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Нужно сделать так, чтобы кость вышла обратно, ее не надо проталкивать глубже.
Люди часто совершают ошибки, пытаясь избавиться от застрявшей в горле рыбьей кости, рассказал радио Sputnik ЛОР врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
По его словам, распространенные способы заесть кость черствым хлебом или запить ее водой могут усугубить ситуацию.
"Человек, впадая в панику, действует неправильно. Правильно – это добежать до туалета, если вы находитесь дома, в гостях или ресторане, и спровоцировать рвоту. Нужно сделать так, чтобы кость вышла. То есть не протолкнуть ее глубже, а обратный путь. Не надо судорожно искать черствый хлеб, мы и так травмировали слизистую", — объяснил специалист.
Он также добавил, что, если кость видна, можно попытаться ее достать.
"Какими-то маникюрными щипчиками, пинцетом или пальцами, в конце концов, кость извлекается. Но это только на уровне глотки. Этажом ниже, на уровне гортаноглотки, уже никаких пальцев, никаких подручных средств не хватит", – предупредил Зайцев.
Бывает так, что рыбью кость удалось достать или проглотить, но после нее осталась царапина. В таком случае ранку надо продезинфицировать, рекомендует специалист.
"Хорошо, если человек видит это место. Он попил водички, прополоскал рот и начинает себя рассматривать, подсвечивает фонариком и видит – а вот она, царапина. И это место, ссадину, нужно обработать люголем или антисептиком на водной основе – это хлоргексидин, мирамистин, масляный раствор хлорофиллипта. Можно даже зеленкой дотронуться до этого места, если ватная палочка достает. Это неплохо для того, чтобы инфекцию побороть", — отметил врач.
При этом он подчеркнул, что, если человеку не удалось избавиться от кости или его беспокоит место укола, нужно обратиться за медицинской помощью.
Практика показывает, что чаще всего рыбья кость может попасть в горло при разговоре за едой. Человек во время разговора дышит, и воздух, выходя из дыхательных путей, проходит через голосовую щель. Соответственно, надгортанник у нас открыт, а мы еще и едим в это время, и при открытом надгортаннике еда, в том числе рыбья кость, может попадать в трахею, пояснил специалист.
Он напомнил известную поговорку: "Когда я ем, я глух и нем", отметив, что избежать неприятной ситуации вполне возможно, если есть блюда из рыбы молча.
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