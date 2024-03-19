https://uz.sputniknews.ru/20240319/ryba-kost-gorlo-pomosch-43027447.html

Врач: Как помочь себе, если рыбья кость попала в горло

Врач: Как помочь себе, если рыбья кость попала в горло

Sputnik Узбекистан

Нужно сделать так, чтобы кость вышла обратно, ее не надо проталкивать глубже

2024-03-19T22:03+0500

2024-03-19T22:03+0500

2024-03-19T22:03+0500

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Люди часто совершают ошибки, пытаясь избавиться от застрявшей в горле рыбьей кости, рассказал радио Sputnik ЛОР врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, распространенные способы заесть кость черствым хлебом или запить ее водой могут усугубить ситуацию.Он также добавил, что, если кость видна, можно попытаться ее достать.Бывает так, что рыбью кость удалось достать или проглотить, но после нее осталась царапина. В таком случае ранку надо продезинфицировать, рекомендует специалист.При этом он подчеркнул, что, если человеку не удалось избавиться от кости или его беспокоит место укола, нужно обратиться за медицинской помощью.Практика показывает, что чаще всего рыбья кость может попасть в горло при разговоре за едой. Человек во время разговора дышит, и воздух, выходя из дыхательных путей, проходит через голосовую щель. Соответственно, надгортанник у нас открыт, а мы еще и едим в это время, и при открытом надгортаннике еда, в том числе рыбья кость, может попадать в трахею, пояснил специалист.Он напомнил известную поговорку: "Когда я ем, я глух и нем", отметив, что избежать неприятной ситуации вполне возможно, если есть блюда из рыбы молча.

https://uz.sputniknews.ru/20240316/shef-povar-usloviya-spetsii-opasnost-zdorovye-42984207.html

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