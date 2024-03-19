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https://uz.sputniknews.ru/20240319/skolko-dney-prodlyatsya-vesennie-kanikuly-u-shkolnikov-uzbekistana-43044513.html
Сколько дней продлятся весенние каникулы у школьников Узбекистана
Сколько дней продлятся весенние каникулы у школьников Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Чем школьникам заняться на весенних каникулах в марте и когда снова в школу — смотрите в инфографике Sputnik.
2024-03-19T19:35+0500
2024-03-19T19:35+0500
узбекистан
весна
навруз
каникулы
досуг
школьники
образование
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Узбекистанские школьники смогут отдохнуть семь дней подряд. Каникулы начнутся с 21 марта и продлятся до 27-го марта. Первый учебный день IV четверти начнется в четверг, 28-го марта.Чем занять школьников в эти дни? Можно записать на театральный курс, конную экскурсию или курс узбекского языка. Sputnik Узбекистан сделал подборку идей, как провести каникулы с пользой.Курс театральной импровизацииОбучение подойдет старшеклассникам. На нем они освоят навыки ораторского искусства, быстрой реакции, а также научатся доверять интуиции и находить выход из любой ситуации. Занятия будут проходить во вторник, четверг, субботу. Успешно окончив курс, участники смогут выступить на сцене, а также получат возможность стать частью команды импровизаторов.Творческие мастер-классыКаникулы — отличное время, чтобы попробовать себя в чем-то новом или найти дело по душе. Так, можно сходить на гончарные мастер-классы, где есть возможность заняться лепкой из глины вместе с профессионалом и создать тарелку, кружку или боул собственной ручной работы.Экскурсия в конноспортивный клубНа экскурсии можно познакомиться с породами лошадей, попробовать проехать на лошади с инструктором и принять участие в розыгрыше сертификата на занятие верховой езды или купить абонемент на занятия конным спортом. Принять участие можно как самому, так и собравшись с одноклассниками.Кулинарный мастер-классПопробовать себя в качестве профессионального повара можно на мастер-классе по приготовлению пиццы и чак-чака. Участниками могут стать и самые юные школьники. По завершении приготовления пройдет дегустация блюд. Участие родителей приветствуется.Онлайн курс узбекского языкаКаникулы — хорошая возможность, чтобы начать изучать язык с нуля и привыкнуть к дополнительной нагрузке до начала учебных дней. Уроки занимают всего 20 минут в день, а если возникнут вопросы — их всегда можно задать куратору. Курс длится 3 месяца.
https://uz.sputniknews.ru/20230316/chem-zanyat-detey-na-kanikulax--rekomendatsii-psixologa-32943818.html
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узбекистан весна навруз каникулы школьники досуг образование
узбекистан весна навруз каникулы школьники досуг образование

Сколько дней продлятся весенние каникулы у школьников Узбекистана

19:35 19.03.2024
© SputnikКалендарь весенних каникул для школьников Узбекистана
Календарь весенних каникул для школьников Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2024
© Sputnik
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Чем школьникам заняться на весенних каникулах в марте и когда снова в школу — смотрите в инфографике Sputnik.
Календарь весенних каникул для школьников Узбекистана - Sputnik Узбекистан
Календарь весенних каникул для школьников Узбекистана - Sputnik Узбекистан
Узбекистанские школьники смогут отдохнуть семь дней подряд. Каникулы начнутся с 21 марта и продлятся до 27-го марта. Первый учебный день IV четверти начнется в четверг, 28-го марта.
Чем занять школьников в эти дни? Можно записать на театральный курс, конную экскурсию или курс узбекского языка. Sputnik Узбекистан сделал подборку идей, как провести каникулы с пользой.
Курс театральной импровизации
Обучение подойдет старшеклассникам. На нем они освоят навыки ораторского искусства, быстрой реакции, а также научатся доверять интуиции и находить выход из любой ситуации. Занятия будут проходить во вторник, четверг, субботу. Успешно окончив курс, участники смогут выступить на сцене, а также получат возможность стать частью команды импровизаторов.
Время занятий: с 19.00 до 21.00
Длительность: три месяца
Стоимость: 800 тыс. сумов
Возрастная категория: 16+
Место проведения: Греческий культурный центр
Творческие мастер-классы
Каникулы — отличное время, чтобы попробовать себя в чем-то новом или найти дело по душе. Так, можно сходить на гончарные мастер-классы, где есть возможность заняться лепкой из глины вместе с профессионалом и создать тарелку, кружку или боул собственной ручной работы.
Время мастер-классов: каждый день по записи
Длительность: 2–2,5 часа
Стоимость: от 150 до 320 тыс. сумов
Возрастная категория: 7+
Место проведения: Potterville
Телефон для записи: +99891−134−25–25
Экскурсия в конноспортивный клуб
На экскурсии можно познакомиться с породами лошадей, попробовать проехать на лошади с инструктором и принять участие в розыгрыше сертификата на занятие верховой езды или купить абонемент на занятия конным спортом. Принять участие можно как самому, так и собравшись с одноклассниками.
Время экскурсии: 11.30
Стоимость: 75 тыс. сумов
Возрастная категория: 10+
Место проведения: конноспортивный клуб Argamak Sher
Телефоны для записи: +99898−308−87–62, +99895−198−21–98
Кулинарный мастер-класс
Попробовать себя в качестве профессионального повара можно на мастер-классе по приготовлению пиццы и чак-чака. Участниками могут стать и самые юные школьники. По завершении приготовления пройдет дегустация блюд. Участие родителей приветствуется.
Время мастер-класса: 12.00
Стоимость: 100 тыс. сумов
Возрастная категория: 7+
Место проведения: Стейк-хаус "Мясной"
Телефон для записи: +99878−140−10–01
Онлайн курс узбекского языка
Каникулы — хорошая возможность, чтобы начать изучать язык с нуля и привыкнуть к дополнительной нагрузке до начала учебных дней. Уроки занимают всего 20 минут в день, а если возникнут вопросы — их всегда можно задать куратору. Курс длится 3 месяца.
Запись на курс: https://uzbekonline.ru/
Возрастная категория: 14+
Болалар - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2023
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