https://uz.sputniknews.ru/20240319/skolko-dney-prodlyatsya-vesennie-kanikuly-u-shkolnikov-uzbekistana-43044513.html

Сколько дней продлятся весенние каникулы у школьников Узбекистана

Сколько дней продлятся весенние каникулы у школьников Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Чем школьникам заняться на весенних каникулах в марте и когда снова в школу — смотрите в инфографике Sputnik.

2024-03-19T19:35+0500

2024-03-19T19:35+0500

2024-03-19T19:35+0500

узбекистан

весна

навруз

каникулы

досуг

школьники

образование

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Узбекистанские школьники смогут отдохнуть семь дней подряд. Каникулы начнутся с 21 марта и продлятся до 27-го марта. Первый учебный день IV четверти начнется в четверг, 28-го марта.Чем занять школьников в эти дни? Можно записать на театральный курс, конную экскурсию или курс узбекского языка. Sputnik Узбекистан сделал подборку идей, как провести каникулы с пользой.Курс театральной импровизацииОбучение подойдет старшеклассникам. На нем они освоят навыки ораторского искусства, быстрой реакции, а также научатся доверять интуиции и находить выход из любой ситуации. Занятия будут проходить во вторник, четверг, субботу. Успешно окончив курс, участники смогут выступить на сцене, а также получат возможность стать частью команды импровизаторов.Творческие мастер-классыКаникулы — отличное время, чтобы попробовать себя в чем-то новом или найти дело по душе. Так, можно сходить на гончарные мастер-классы, где есть возможность заняться лепкой из глины вместе с профессионалом и создать тарелку, кружку или боул собственной ручной работы.Экскурсия в конноспортивный клубНа экскурсии можно познакомиться с породами лошадей, попробовать проехать на лошади с инструктором и принять участие в розыгрыше сертификата на занятие верховой езды или купить абонемент на занятия конным спортом. Принять участие можно как самому, так и собравшись с одноклассниками.Кулинарный мастер-классПопробовать себя в качестве профессионального повара можно на мастер-классе по приготовлению пиццы и чак-чака. Участниками могут стать и самые юные школьники. По завершении приготовления пройдет дегустация блюд. Участие родителей приветствуется.Онлайн курс узбекского языкаКаникулы — хорошая возможность, чтобы начать изучать язык с нуля и привыкнуть к дополнительной нагрузке до начала учебных дней. Уроки занимают всего 20 минут в день, а если возникнут вопросы — их всегда можно задать куратору. Курс длится 3 месяца.

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