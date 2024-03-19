https://uz.sputniknews.ru/20240319/srednyaya-zarplata-strany-sng-43025065.html

Средняя зарплата в странах СНГ — инфографика

Средняя зарплата в странах СНГ — инфографика

Sputnik Узбекистан

В 2023 году во всех странах СНГ наблюдался рост среднемесячной заработной платы. Высокие темпы роста зафиксированы в Армении (112,4%) и в Беларуси (111%)

2024-03-19T11:49+0500

2024-03-19T11:49+0500

2024-03-19T11:49+0500

инфографика

зарплата

снг

узбекистан

армения

беларусь

россия

туркменистан

казахстан

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Номинальная среднемесячная з/п в Узбекистане в 2023 году составила 4 551 000 сумов. По сравнению с тем же периодом 2022 года этот показатель вырос на 17,2%. Самые высокие среднемесячные зарплаты в Ташкенте — 7 млн 453 тыс. сумов.В Казахстане зарплаты выросли на 21,3% за год. В России с 1 января МРОТ выросла на 18,5% и составила 19 242 рубля (≈$616,5), а средняя заработная плата за 2023 год перевалила за 73 тыс. рублей. По разным данным, средняя зарплата в Туркменистане в 2023 году составила 1 100–1 200 манатов. Начальник Управления стратегического и устойчивого развития министерства финансов и экономики Туркменистана Атаджан Атаев заявил, что уровень з/п в стране в ближайшие 7 лет может вырасти почти вдвое. Подробные данные на январь 2024 года — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

армения

беларусь

россия

туркменистан

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