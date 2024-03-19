https://uz.sputniknews.ru/20240319/uzbekistan-i-gambiya-ustanovili-diplomaticheskie-otnosheniya---43043942.html
Узбекистан и Гамбия установили дипотношения
Узбекистан и Гамбия установили дипотношения
Sputnik Узбекистан
Западноафриканская страна стала 148-й по счету, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
2024-03-19T19:00+0500
2024-03-19T19:00+0500
2024-03-19T19:00+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Гамбией. Соответствующее совместное коммюнике от имени правительств двух стран подписали в Нью-Йорке постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Гамбии при ООН Ламин Дибба, сообщает ИА “Дунё“. Таким образом, западноафриканская Гамбия стала 148-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.Отмечается, что стороны выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.Кроме того, достигнута договоренность о взаимодействия в поиске взаимовыгодных направлений двустороннего сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20240120/uzbekistan-uganda-diplomaticheskiye-otnosheniya-42125238.html
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узбекистан гамбия дипотношения коммюнике
узбекистан гамбия дипотношения коммюнике
Узбекистан и Гамбия установили дипотношения
Западноафриканская страна стала 148-й по счету, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Гамбией. Соответствующее совместное коммюнике от имени правительств двух стран подписали в Нью-Йорке постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Гамбии при ООН Ламин Дибба, сообщает ИА “Дунё“.
Таким образом, западноафриканская Гамбия стала 148-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.
Отмечается, что стороны выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.
Кроме того, достигнута договоренность о взаимодействия в поиске взаимовыгодных направлений двустороннего сотрудничества.