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https://uz.sputniknews.ru/20240319/v-uzbekistanye-chastnyye-smi-budut-bezvozmezdno-pomogat-organam-vnutrennix-del-43025942.html
В Узбекистане частные СМИ будут помогать органам внутренних дел
В Узбекистане частные СМИ будут помогать органам внутренних дел
Sputnik Узбекистан
Теперь возможности частных СМИ будут использовать в установлении обстоятельств преступлений, розыска преступников, а также лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или без вести пропавших.
2024-03-19T12:33+0500
2024-03-19T12:54+0500
узбекистан
законодательство
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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. В Узбекистане частные средства массовой информации будут безвозмездно помогать органам внутренних дел. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Закон “О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование правовых основ деятельности по борьбе с преступностью”.Согласно изменениям и дополнениям, внесенным в закон “Об органах внутренних дел”, отныне сотрудники внутренних дел вправе безвозмездно использовать возможности также и частных СМИ (ранее – только государственных) в целях установления обстоятельств преступлений, установления и розыска лиц, совершивших преступления, а также розыска лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или без вести пропавших.Вместе с тем в закон “Об оперативно-розыскной деятельности“ внесены дополнения, которые дают право проводить оперативно-розыскные мероприятия с применением ИКТ, в том числе в киберпространстве и (или) с использованием его возможностей.Кроме того, дополнением в закон “О порядке отбывания административного ареста“ устанавливается возможность проводить оперативно-розыскные мероприятия в спецприемниках. Данная мера направлена на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявления, установления и розыска лиц, причастных к подготовке и совершению преступления.
https://uz.sputniknews.ru/20240305/uzbekistan-narkotiki-internet-nakazaniye-ujestocheniye-42782988.html
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узбекистан законодательство органы внутренних дел
узбекистан законодательство органы внутренних дел

В Узбекистане частные СМИ будут помогать органам внутренних дел

12:33 19.03.2024 (обновлено: 12:54 19.03.2024)
© unsplash.com/Klaus WrightКорреспондент. иллюстративное фото
Корреспондент. иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2024
© unsplash.com/Klaus Wright
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Отныне возможности частных СМИ будут использовать в установлении обстоятельств преступлений, розыска преступников, а также лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или без вести пропавших.
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. В Узбекистане частные средства массовой информации будут безвозмездно помогать органам внутренних дел. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Закон “О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на совершенствование правовых основ деятельности по борьбе с преступностью”.
Согласно изменениям и дополнениям, внесенным в закон “Об органах внутренних дел”, отныне сотрудники внутренних дел вправе безвозмездно использовать возможности также и частных СМИ (ранее – только государственных) в целях установления обстоятельств преступлений, установления и розыска лиц, совершивших преступления, а также розыска лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или без вести пропавших.
Вместе с тем в закон “Об оперативно-розыскной деятельности“ внесены дополнения, которые дают право проводить оперативно-розыскные мероприятия с применением ИКТ, в том числе в киберпространстве и (или) с использованием его возможностей.
Кроме того, дополнением в закон “О порядке отбывания административного ареста“ устанавливается возможность проводить оперативно-розыскные мероприятия в спецприемниках. Данная мера направлена на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявления, установления и розыска лиц, причастных к подготовке и совершению преступления.
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