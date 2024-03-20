https://uz.sputniknews.ru/20240320/dlya-chego-stoltenberg-otpravilsya-v-baku-tbilisi-i-erevan-43055029.html

Для чего Столтенберг отправился в Баку, Тбилиси и Ереван

Для чего Столтенберг отправился в Баку, Тбилиси и Ереван

Sputnik Узбекистан

США и НАТО катастрофически не хватает антироссийских инструментов и ресурсов для прокси-войны на украинском ТВД

2024-03-20T16:37+0500

2024-03-20T16:37+0500

2024-03-20T16:37+0500

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Стремительный трехдневный визит генсека альянса Йенса Столтенберга на Южный Кавказ выглядит неуклюжей попыткой освежить старую агитационную мантру коллективного Запада – для мобилизации Баку, Тбилиси и Еревана на борьбу с Москвой. Успех командировки неочевиден.В Ереване 19 марта состоялась встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с президентом Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Собеседники обсудили сотрудничество Армении с НАТО, региональные проблемы и процессы, включая принципы и перспективы мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Затронули реформы в армянской армии, которая давно развивает оперативную совместимость с силами НАТО. Столтенберг приветствовал армянскую "солидарность с Украиной", и призвал сделать все, чтобы "не дать Путину выиграть".В Тбилиси 18 марта генсек альянса встретился с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Стороны обсудили укрепление партнерства НАТО с Грузией в областях кризисного управления, военной инженерии, кибербезопасности и защищенной связи. Столтенберг напомнил, что Грузия является одним из ближайших партнеров в миссиях НАТО. Повторил мантру о поддержке "суверенитета и территориальной целостности Грузии". Высоко оценил грузинскую гуманитарную и финансовую помощь Украине, прием беженцев.В Баку 17 марта Йенс Столтенберг побеседовал с президентом Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым. Высоко оценил "давнее сотрудничество Азербайджана и НАТО", призвал "больше помогать Украине", и поблагодарил за вклад Азербайджана в миссии под руководством НАТО – "особенно в Косово и Афганистане". Стороны обсудили проблематику энергетической безопасности. Пожалуй, это главное "оружие" Баку.Горячий интерес альянса к региону, и сладкие речи Столтенберга в адрес руководителей республик Южного Кавказа имеют опасные последствия. "Троянские кони" и мышиная возня НАТО на территории СНГ ведут к кровопролитию, как это было ранее в Узбекистане (2005 год), Грузии (2008 год), на Украине (2014-й и 2022 годы). Не касаясь даже Ирака, Югославии, Афганистана, Ливии, Сирии.Армянская интригаПрезидент Ваагн Хачатурян и премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 марта поздравили Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ. Ереван надеется на "продолжение содержательного диалога с Россией". Москва обсуждает с Арменией втягивание Еревана западными странами в антироссийский курс, и предупреждает республику о рисках. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Вашингтон и Брюссель "убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ и форсировать сотрудничество с НАТО".Развивая интригу, Ереван констатировал "крайнюю обеспокоенность" НАТО стрельбой на армяно-азербайджанской границе минувшей осенью. Совершенно случайно с этими событиями совпали совместные маневры Армии США и армянских войск Eagle Partner в 15 километрах от Еревана. Французская Figaro заметила целых пять сентябрьских "шагов дистанцирования" Армении от традиционного и стратегического союзника – России:И это еще не все. На фоне событий в Карабахе Ереван обвинил Москву в бездействии, хотя Россия развернула миротворческие силы численностью в 2000 военнослужащих после заключения по инициативе Москвы соглашения о прекращении огня в 2020 году. Руководство Армении диверсифицировало внешнюю политику, и обратилось за помощью к Западу. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что его страна готовит заявку на членство в ЕС. И вряд ли случайно банкоматы большинства армянских банков с 30 марта 202024 года перестают обслуживать карты российской платежной системы "Мир". Это все на руку США и НАТО, которые стремятся надолго оставить Россию в "кольце фронтов".Грузинский опыт – "сын ошибок трудных"На пресс-конференции в грузинской столице Йенс Столтенберг перепутал Тбилиси и Баку, даже не заметив свою ошибку: "Хорошо вновь вернуться в Баку и хорошо вновь находиться здесь, поскольку это показывает, как высоко мы ценим партнерство Грузии и НАТО". Стоящие рядом грузинские чиновники и члены делегации альянса тактично "не заметили" непростительную оговорку, а журналистам не предоставили возможность задать вопросы. На тернистом 30-летнем пути Грузии в НАТО слова и обещания значительно обесценились.Отношения с НАТО Грузия установила в 1992 году – вступлением в Совет североатлантического сотрудничества. На встрече в Бухаресте в апреле 2008 года главы государств и правительств стран-членов НАТО пришли к соглашению: Грузия станет членом альянса. И после горячего августа 2008-го подтвердили это решение на встречах в 2009 году в Страсбурге и в 2010 году в Лиссабоне."Историческому" решению в Бухаресте уже более 15 лет, а Грузия не стала ближе к цели. Хотя очень старалась соответствовать стандартам альянса и угодить западным хозяевам. Строила базы НАТО на своей земле, участвовала в боевых миссиях альянса в Афганистане, Ираке, ЦАР, Мали, потеряла убитыми десятки солдат.На фоне российской СВО натовские стратеги настойчиво пытались принудить Тбилиси к реваншу "августа 2008 года", то есть к новой военной конфронтации с Москвой. Председатель национального парламента Шалва Папуашвили в мае 2023 года твердо заявил, что Грузия будет придерживаться политики "стратегического терпения", поскольку "не получает достойного ответа от Запада на ее стремление в НАТО и ЕС". Грузия – "стреляный воробей", практически невозможно дважды использовать страну для жертвоприношения в интересах США и альянса.Столтенберг 18 марта в Тбилиси в очередной раз убеждал грузинских партнеров: "НАТО будет рядом с вами, пока вы продолжаете свой путь к более сильной демократии и полной евроатлантической интеграции. Включая решение Бухареста 2008 года о том, что Грузия станет членом НАТО. Предоставленный ЕС статус кандидата – прекрасная возможность повысить вашу стабильность и процветание". Агитация Столтенберга вряд ли сработает.Мирное экономическое сотрудничество Тбилиси с Москвой ежегодно приносит грузинскому населению миллиарды долларов. Россия (13,9%) является вторым крупнейшим внешнеэкономическим партнером Грузии после Турции (17,2%). Третье место принадлежит Китаю, четвертое – Азербайджану, а Соединенные Штаты занимают лишь пятое место. Такова реальность.Главное оружие АзербайджанаНа своем сайте НАТО подчеркивает, что североатлантический альянс с 2008 года предметно реализует в Азербайджане совместную Программу улучшения военного образования с целью интеграции стандартов НАТО в национальную армию. Азербайджанские войска в 1999–2008 годы входили в состав возглавляемых НАТО миротворческих сил в Косово (КФОР). Баку активно поддерживал Международные силы содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО в Афганистане в 2002–2014 годы. Азербайджан заинтересован в защите критически важной энергетической инфраструктуры, в том числе от террористических атак, с привлечением натовского Международного антитеррористического учебного центра.Интерес альянса достаточно прозрачен, и акцент Столтенберга на энергетическую безопасность Азербайджана неслучаен.Странам НАТО не хватает ресурсов для развития, важнейшие – нефть и газ. Сибирское изобилие углеводородов по понятным причинам не скоро вернется в Западную Европу. Поэтому главное "оружие" Азербайджана – каспийские углеводороды и магистральные трубопроводы, за которые Запад готов платить деньгами и лояльностью.Аналитики гадают, почему генсек НАТО начал визит в республики Южного Кавказа именно с Азербайджана и в скором времени вновь посетит Баку? Просто потому, что нефть для коллективного Запада – превыше всех других "ценностей". По расчетам натовских стратегов, Азербайджан должен отчасти компенсировать альянсу самоубийственный удар после антироссийских санкций. НАТО нужно, чтобы каспийская нефть наполнила топливные баки натовских танков на украинском ТВД, и добром это не кончится.Москва со своей стороны внимательно анализирует слова и дела ближайших соседей по планете, активизацию сотрудничества с антироссийским агрессивным альянсом 32 стран.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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столтенберг баку тбилиси ереван сша нато нехватка антироссийские инструменты прокси-война украинский твд