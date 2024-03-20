https://uz.sputniknews.ru/20240320/kak-prigotovit-sumalyak--retsept-43058863.html

Как приготовить сумаляк — рецепт

Как приготовить сумаляк — рецепт

Sputnik Узбекистан

Приготовление сумаляка весной – древняя традиция в странах Центральной Азии. Его обычно варят за 40 дней до и 40 дней после наступления Навруза.

2024-03-20T18:12+0500

2024-03-20T18:12+0500

2024-03-20T18:12+0500

навруз

весна

сумаляк

инфографика

рецепт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42964507_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3ac061dfb6731f32a73881753df776c1.png

Основной компонент главного блюда, которое ставят на праздничный дастархан в дни Навруза, — пророщенные зерна пшеницы. Примечательно, что рецепт не содержит сахара, однако готовая масса имеет ярко выраженный карамельный вкус. Где бы вы ни готовили сумаляк — в огромном казане на открытом огне во дворе или в маленьком дома на кухне, делать это нужно неизменно с чистыми помыслами и добрыми пожеланиями.Подробности приготовления блюда, олицетворяющего наступление весны, изобилие, здоровье, добро и единство — в инфографике Sputnik Узбекистан.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сумаляк приготовление традиция навруз