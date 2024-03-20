https://uz.sputniknews.ru/20240320/kak-prigotovit-sumalyak--retsept-43058863.html
Как приготовить сумаляк — рецепт
Как приготовить сумаляк — рецепт
Sputnik Узбекистан
Приготовление сумаляка весной – древняя традиция в странах Центральной Азии. Его обычно варят за 40 дней до и 40 дней после наступления Навруза.
2024-03-20T18:12+0500
2024-03-20T18:12+0500
2024-03-20T18:12+0500
навруз
весна
сумаляк
инфографика
рецепт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42964507_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3ac061dfb6731f32a73881753df776c1.png
Основной компонент главного блюда, которое ставят на праздничный дастархан в дни Навруза, — пророщенные зерна пшеницы. Примечательно, что рецепт не содержит сахара, однако готовая масса имеет ярко выраженный карамельный вкус. Где бы вы ни готовили сумаляк — в огромном казане на открытом огне во дворе или в маленьком дома на кухне, делать это нужно неизменно с чистыми помыслами и добрыми пожеланиями.Подробности приготовления блюда, олицетворяющего наступление весны, изобилие, здоровье, добро и единство — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42964507_158:0:1118:720_1920x0_80_0_0_18191ede7378fb1d900776ef6516e671.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сумаляк приготовление традиция навруз
сумаляк приготовление традиция навруз
Как приготовить сумаляк — рецепт
Приготовление сумаляка весной – древняя традиция в странах Центральной Азии. Его обычно варят за 40 дней до и 40 дней после наступления Навруза.
Основной компонент главного блюда, которое ставят на праздничный дастархан в дни Навруза, — пророщенные зерна пшеницы. Примечательно, что рецепт не содержит сахара, однако готовая масса имеет ярко выраженный карамельный вкус. Где бы вы ни готовили сумаляк — в огромном казане на открытом огне во дворе или в маленьком дома на кухне, делать это нужно неизменно с чистыми помыслами и добрыми пожеланиями.
Подробности приготовления блюда, олицетворяющего наступление весны, изобилие, здоровье, добро и единство — в инфографике Sputnik Узбекистан.