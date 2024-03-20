https://uz.sputniknews.ru/20240320/putin-eaeu-yubileynoye-zasedaniye-43050485.html

Путин назвал дату и место проведения юбилейного заседания ЕАЭС

Путин назвал дату и место проведения юбилейного заседания ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Президент РФ отметил, что что Россия с удовольствием проводит такие мероприятия и примет всех коллег по Евразийскому экономическому союзу

2024-03-20T11:09+0500

2024-03-20T11:09+0500

2024-03-20T11:09+0500

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ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Юбилейное заседание Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.Он высказал готовность российской стороны встретить партнеров по ЕАЭС.Также в ходе встречи глава РФ остановился на теме БРИКС. ОН призвал включить экономики стран Евразийского экономического союза в работу объединения.Он уточнил, что речь идет о планах Китая в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и приезде в Казань лидеров БРИКС.В связи с этим, Путин обратился с просьбой к Сагинтаеву "посмотреть и с коллегами поработать, с российскими, как мы могли бы включить экономики других стран нашего объединения в совместную работу со странами БРИКС".Также он высказал мнение, что система расчетов в национальных валютах ЕАЭС имеет перспективы для большого числа стран.Он отметил заинтересованность многих в налаживании системы расчетов в нацвалютах таким образом, чтобы она функционировала как отдельный современный новый высокотехнологичный центр расчетов между достаточно большим количеством стран. По словам Путина, это может быть очень перспективным направлением.

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