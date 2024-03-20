https://uz.sputniknews.ru/20240320/putin-eaeu-yubileynoye-zasedaniye-43050485.html
Путин назвал дату и место проведения юбилейного заседания ЕАЭС
Путин назвал дату и место проведения юбилейного заседания ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Президент РФ отметил, что что Россия с удовольствием проводит такие мероприятия и примет всех коллег по Евразийскому экономическому союзу
2024-03-20T11:09+0500
2024-03-20T11:09+0500
2024-03-20T11:09+0500
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ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Юбилейное заседание Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.Он высказал готовность российской стороны встретить партнеров по ЕАЭС.Также в ходе встречи глава РФ остановился на теме БРИКС. ОН призвал включить экономики стран Евразийского экономического союза в работу объединения.Он уточнил, что речь идет о планах Китая в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и приезде в Казань лидеров БРИКС.В связи с этим, Путин обратился с просьбой к Сагинтаеву "посмотреть и с коллегами поработать, с российскими, как мы могли бы включить экономики других стран нашего объединения в совместную работу со странами БРИКС".Также он высказал мнение, что система расчетов в национальных валютах ЕАЭС имеет перспективы для большого числа стран.Он отметил заинтересованность многих в налаживании системы расчетов в нацвалютах таким образом, чтобы она функционировала как отдельный современный новый высокотехнологичный центр расчетов между достаточно большим количеством стран. По словам Путина, это может быть очень перспективным направлением.
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еаэс юбилейное заседание президент рф россия мероприятия
еаэс юбилейное заседание президент рф россия мероприятия
Путин назвал дату и место проведения юбилейного заседания ЕАЭС
Президент РФ отметил, что Россия с удовольствием проводит такие мероприятия и примет всех коллег по Евразийскому экономическому союзу.
ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Юбилейное заседание Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.
"Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия 8 мая, здесь в Москве будем проводить", — сказал глава РФ.
Он высказал готовность российской стороны встретить партнеров по ЕАЭС.
"Мы готовы к этому. Вы знаете, что мы с удовольствием всегда такие вещи делаем, проводим. Примем всех наших коллег", — отметил российский лидер.
Также в ходе встречи глава РФ остановился на теме БРИКС. ОН призвал включить экономики стран Евразийского экономического союза в работу объединения.
"Россия в этом году председательствует в БРИКС. Другие наши страны (из ЕАЭС – ред.) членами этого объединения не являются, но возможности-то большие", — напомнил президент России.
Он уточнил, что речь идет о планах Китая в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и приезде в Казань лидеров БРИКС.
В связи с этим, Путин обратился с просьбой к Сагинтаеву "посмотреть и с коллегами поработать, с российскими, как мы могли бы включить экономики других стран нашего объединения в совместную работу со странами БРИКС".
Также он высказал мнение, что система расчетов в национальных валютах ЕАЭС имеет перспективы для большого числа стран.
Он отметил заинтересованность многих в налаживании системы расчетов в нацвалютах таким образом, чтобы она функционировала как отдельный современный новый высокотехнологичный центр расчетов между достаточно большим количеством стран. По словам Путина, это может быть очень перспективным направлением.