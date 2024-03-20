https://uz.sputniknews.ru/20240320/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-43056485.html

Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере образования

Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере образования

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили организацию конкурса совместных научных проектов и подписание в этих целях нового документа

2024-03-20T15:19+0500

2024-03-20T15:19+0500

2024-03-20T15:20+0500

общество

узбекистан

россия

образование

сотрудничество

министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран в образовательной сфере обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов и посол России в республике Олег Мальгинов, сообщает пресс-служба ведомства.Речь шла о расширении взаимодействия с российскими вузами на основе накопленного положительного опыта.По мнению участников встречи, такие мероприятия, как узбекско-российский образовательный форум, служат эффективной площадкой для укрепления связей между специалистами и учебными заведениями двух стран.Кроме того, они обменялись мнениями об организации конкурса совместных научных проектов и подписании в этих целях нового документа о сотрудничестве.

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