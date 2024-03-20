Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере образования
15:19 20.03.2024 (обновлено: 15:20 20.03.2024)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте открылась выставка российского образования.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Стороны обсудили организацию конкурса совместных научных проектов и подписание в этих целях нового документа.
ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран в образовательной сфере обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов и посол России в республике Олег Мальгинов, сообщает пресс-служба ведомства.
© Пресс-служба министерства образования, науки и инновацийМинистр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым
Министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым
© Пресс-служба министерства образования, науки и инноваций
Речь шла о расширении взаимодействия с российскими вузами на основе накопленного положительного опыта.
По мнению участников встречи, такие мероприятия, как узбекско-российский образовательный форум, служат эффективной площадкой для укрепления связей между специалистами и учебными заведениями двух стран.
"Стороны также подчеркнули важность двустороннего научно-технического сотрудничества в высокотехнологичных сферах, в том числе обсудили перспективы расширения проектов с Курчатовским институтом — одним из крупнейших научных центров России", — говорится в сообщении.
Кроме того, они обменялись мнениями об организации конкурса совместных научных проектов и подписании в этих целях нового документа о сотрудничестве.