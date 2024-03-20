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https://uz.sputniknews.ru/20240320/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-43056485.html
Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере образования
Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере образования
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили организацию конкурса совместных научных проектов и подписание в этих целях нового документа
2024-03-20T15:19+0500
2024-03-20T15:20+0500
общество
узбекистан
россия
образование
сотрудничество
министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран в образовательной сфере обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов и посол России в республике Олег Мальгинов, сообщает пресс-служба ведомства.Речь шла о расширении взаимодействия с российскими вузами на основе накопленного положительного опыта.По мнению участников встречи, такие мероприятия, как узбекско-российский образовательный форум, служат эффективной площадкой для укрепления связей между специалистами и учебными заведениями двух стран.Кроме того, они обменялись мнениями об организации конкурса совместных научных проектов и подписании в этих целях нового документа о сотрудничестве.
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узбекистан россия сотрудничество образование
узбекистан россия сотрудничество образование

Узбекистан и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере образования

15:19 20.03.2024 (обновлено: 15:20 20.03.2024)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте открылась выставка российского образования.
В Ташкенте открылась выставка российского образования. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2024
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Стороны обсудили организацию конкурса совместных научных проектов и подписание в этих целях нового документа.
ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран в образовательной сфере обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов и посол России в республике Олег Мальгинов, сообщает пресс-служба ведомства.
© Пресс-служба министерства образования, науки и инновацийМинистр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым
Министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2024
Министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым
© Пресс-служба министерства образования, науки и инноваций
Речь шла о расширении взаимодействия с российскими вузами на основе накопленного положительного опыта.
По мнению участников встречи, такие мероприятия, как узбекско-российский образовательный форум, служат эффективной площадкой для укрепления связей между специалистами и учебными заведениями двух стран.

"Стороны также подчеркнули важность двустороннего научно-технического сотрудничества в высокотехнологичных сферах, в том числе обсудили перспективы расширения проектов с Курчатовским институтом — одним из крупнейших научных центров России", — говорится в сообщении.

Кроме того, они обменялись мнениями об организации конкурса совместных научных проектов и подписании в этих целях нового документа о сотрудничестве.
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