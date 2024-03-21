https://uz.sputniknews.ru/20240321/eaeu-snyatiye-ogranicheniya-dyuti-fri-43061863.html

В ЕАЭС сняли ограничения на продажу товаров в магазинах дьюти-фри

В ЕАЭС сняли ограничения на продажу товаров в магазинах дьюти-фри

Sputnik Узбекистан

Решение приняли по запросу бизнес-сообщества ЕАЭС в целях расширения ассортимента товаров в магазинах беспошлинной торговли

2024-03-21T11:45+0500

2024-03-21T11:45+0500

2024-03-21T11:45+0500

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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии сняла ограничения по весу и габаритам для продажи товаров в магазинах дьюти-фри, сообщает пресс-служба ЕЭК.Уточняется, что ранее существовал запрет на реализацию тяжеловесных (весом более 20 кг) и громоздких товаров (при сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см).Кроме того, выведены из-под запрета товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами, при условии, что они подготовлены для розничной продажи и расфасованы в потребительскую упаковку в виде готовых изделий.При этом ограничения по габаритам сохранят свое действие в Республике Армения.

https://uz.sputniknews.ru/20240320/putin-eaeu-yubileynoye-zasedaniye-43050485.html

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