https://uz.sputniknews.ru/20240321/eaeu-snyatiye-ogranicheniya-dyuti-fri-43061863.html
В ЕАЭС сняли ограничения на продажу товаров в магазинах дьюти-фри
В ЕАЭС сняли ограничения на продажу товаров в магазинах дьюти-фри
Sputnik Узбекистан
Решение приняли по запросу бизнес-сообщества ЕАЭС в целях расширения ассортимента товаров в магазинах беспошлинной торговли
2024-03-21T11:45+0500
2024-03-21T11:45+0500
2024-03-21T11:45+0500
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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии сняла ограничения по весу и габаритам для продажи товаров в магазинах дьюти-фри, сообщает пресс-служба ЕЭК.Уточняется, что ранее существовал запрет на реализацию тяжеловесных (весом более 20 кг) и громоздких товаров (при сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см).Кроме того, выведены из-под запрета товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами, при условии, что они подготовлены для розничной продажи и расфасованы в потребительскую упаковку в виде готовых изделий.При этом ограничения по габаритам сохранят свое действие в Республике Армения.
https://uz.sputniknews.ru/20240320/putin-eaeu-yubileynoye-zasedaniye-43050485.html
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еаэс, еэк, товары, цены, торговля, экономика
еаэс, еэк, товары, цены, торговля, экономика
В ЕАЭС сняли ограничения на продажу товаров в магазинах дьюти-фри
Решение приняли по запросу бизнес-сообщества ЕАЭС в целях расширения ассортимента товаров в магазинах беспошлинной торговли.
ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии сняла ограничения по весу и габаритам для продажи товаров в магазинах дьюти-фри, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Уточняется, что ранее существовал запрет на реализацию тяжеловесных (весом более 20 кг) и громоздких товаров (при сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см).
Кроме того, выведены из-под запрета товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами, при условии, что они подготовлены для розничной продажи и расфасованы в потребительскую упаковку в виде готовых изделий.
"Решение принято в рамках соответствующего запроса бизнес-сообщества ЕАЭС в целях расширения ассортимента товаров в магазинах беспошлинной торговли", — пояснили в пресс-службе ЕЭК.
При этом ограничения по габаритам сохранят свое действие в Республике Армения.