https://uz.sputniknews.ru/20240321/finiki-polza-protivopokazaniya-vrach-rekomendatsii-43063645.html

Что произойдет с организмом, если каждый день есть финики

Что произойдет с организмом, если каждый день есть финики

Sputnik Узбекистан

Диетолог: при некоторых заболеваниях употребление фиников лучше ограничить

2024-03-21T22:01+0500

2024-03-21T22:01+0500

2024-03-21T22:01+0500

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Финики считаются суперфудом так как в их составе большое количество питательных веществ. Из-за высокого содержания природных сахаров эти плоды дают "быструю" энергию организму. Медики рекомендуют включать финики в рацион людям с дефицитом массы тела, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.Она добавила, что финики содержат калий и магний, необходимые для нормальной работы сердца и нервной системы, продолжила врач.Также, по ее словам, в плодах содержится большое количество пищевых волокон, которые улучшают работу кишечника, кремния, стимулирующего синтез коллагена, что необходимо для хорошей кожи. Есть в них и аминокислота триптофан, влияющая на настроение и полезная при проблемах со сном.Но при этом нельзя забывать, что финики очень калорийны, предупредила диетолог, поэтому людям с определенными заболеваниями нужно употреблять их с осторожностью.В заключение она рекомендовала не увлекаться финиками тем, кто следит за фигурой или хочет похудеть

https://uz.sputniknews.ru/20240320/chto-proizoydet-esli-jevat-tolko-na-odnoy-storone-43058048.html

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