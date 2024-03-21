Что произойдет с организмом, если каждый день есть финики
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Диетолог: при некоторых заболеваниях употребление фиников лучше ограничить.
Финики считаются суперфудом так как в их составе большое количество питательных веществ. Из-за высокого содержания природных сахаров эти плоды дают "быструю" энергию организму. Медики рекомендуют включать финики в рацион людям с дефицитом массы тела, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
"Финики – это гораздо лучше, чем конфеты и прочие сладости, потому что в них сахара представлены именно фруктозой. Она, в отличие от глюкозы, медленнее усваивается. Не возникает резкого удара по поджелудочной железе, который требует серьезного выброса инсулина, а расщепление и усвоение происходит плавно. Энергия, которая приходит с сахарами, успевает пойти на пользу организму, а не отложиться в жир", – объяснила специалист.
Она добавила, что финики содержат калий и магний, необходимые для нормальной работы сердца и нервной системы, продолжила врач.
"И калий, и магний способствуют нормализации сердечного ритма, снижению артериального давления. За счет магния плоды полезны для нервной системы. Можно делать такой десерт: финики и орехи, по два-четыре финика и по три-четыре грецких орешка в течение дня, три раза. Но не в качестве отдельного блюда, их не нужно есть на голодный желудок. Если мы хотим точечно перекусить, это может быть через час-полтора после еды", – добавила Анна Белоусова.
Также, по ее словам, в плодах содержится большое количество пищевых волокон, которые улучшают работу кишечника, кремния, стимулирующего синтез коллагена, что необходимо для хорошей кожи. Есть в них и аминокислота триптофан, влияющая на настроение и полезная при проблемах со сном.
Но при этом нельзя забывать, что финики очень калорийны, предупредила диетолог, поэтому людям с определенными заболеваниями нужно употреблять их с осторожностью.
"По калорийности финики сравнимы с белым хлебом. И в основном их калорийность – за счет углеводов. Жиров в них нет, белка крайне мало. Когда сушат финики, уходит лишняя вода и получается концентрированный набор углеводов. Поэтому финики рекомендуют ограничить или полностью исключить из рациона тем, у кого сахарный диабет или заболевания сердца", – сказала Белоусова.
В заключение она рекомендовала не увлекаться финиками тем, кто следит за фигурой или хочет похудеть