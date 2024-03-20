https://uz.sputniknews.ru/20240320/chto-proizoydet-esli-jevat-tolko-na-odnoy-storone-43058048.html
Что произойдет, если жевать только на одной стороне
Что произойдет, если жевать только на одной стороне
Sputnik Узбекистан
Привычка щадить определенную сторону зубного ряда мешает ее самоочищению
2024-03-20T22:04+0500
2024-03-20T22:04+0500
2024-03-20T22:04+0500
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Стоматологи рекомендуют использовать все зубы для пережевывания пищи, поскольку привычка пережевывать пищу только в правой или только в левой части ротовой полости может привести к неприятным последствиям, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.По его словам, это не приведет к избирательному стиранию зубов, изнашиванию твердых тканей или гипертрофии жевательной мускулатуры, однако может спровоцировать развитие кариеса."Если по какой-то причине одна из сторон зубного ряда не используется для жевания, там не происходит самоочищения. Когда мы едим овощи, плотную пищу, у нас происходит снятие мягкого зубного налета, который может формироваться от хлеба, каш, картошки, чего-то мягкого, углеводистого. Если человек щадит определенную сторону зубного ряда, там за 72 часа образуется плотный налет, который вы уже не сможете удалить самостоятельно. Эта плотная бляшка постепенно будет окаменевать. В результате там гораздо выше вероятность развития кариозного процесса, гингивита и пародонтита", — предупредил Антипенко.Также он рекомендовал в случае болей или дискомфорта при жевании на какой-то стороне, обратиться к специалисту.
https://uz.sputniknews.ru/20240319/ryba-kost-gorlo-pomosch-43027447.html
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жевание одна сторона зубной ряд самоочищение
жевание одна сторона зубной ряд самоочищение
Что произойдет, если жевать только на одной стороне
Привычка щадить определенную сторону зубного ряда мешает ее самоочищению.
Стоматологи рекомендуют использовать все зубы для пережевывания пищи, поскольку привычка пережевывать пищу только в правой или только в левой части ротовой полости может привести к неприятным последствиям, рассказал радио Sputnik
врач-стоматолог Алексей Антипенко.
"Если у человека есть "любимая" сторона для жевания, это чаще всего клинически обусловлено: отсутствие зубов на противоположной стороне, возможно, случился какой-то неприятный случай, перелом или есть разрушения вследствие кариеса, какие-то болезненные ощущения при надкусывании, щели между зубами", – объяснил специалист.
По его словам, это не приведет к избирательному стиранию зубов, изнашиванию твердых тканей или гипертрофии жевательной мускулатуры, однако может спровоцировать развитие кариеса.
"Если по какой-то причине одна из сторон зубного ряда не используется для жевания, там не происходит самоочищения. Когда мы едим овощи, плотную пищу, у нас происходит снятие мягкого зубного налета, который может формироваться от хлеба, каш, картошки, чего-то мягкого, углеводистого. Если человек щадит определенную сторону зубного ряда, там за 72 часа образуется плотный налет, который вы уже не сможете удалить самостоятельно. Эта плотная бляшка постепенно будет окаменевать. В результате там гораздо выше вероятность развития кариозного процесса, гингивита и пародонтита", — предупредил Антипенко.
Также он рекомендовал в случае болей или дискомфорта при жевании на какой-то стороне, обратиться к специалисту.