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Что произойдет, если жевать только на одной стороне
Что произойдет, если жевать только на одной стороне
Sputnik Узбекистан
Привычка щадить определенную сторону зубного ряда мешает ее самоочищению
2024-03-20T22:04+0500
2024-03-20T22:04+0500
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мнение эксперта
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Стоматологи рекомендуют использовать все зубы для пережевывания пищи, поскольку привычка пережевывать пищу только в правой или только в левой части ротовой полости может привести к неприятным последствиям, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.По его словам, это не приведет к избирательному стиранию зубов, изнашиванию твердых тканей или гипертрофии жевательной мускулатуры, однако может спровоцировать развитие кариеса."Если по какой-то причине одна из сторон зубного ряда не используется для жевания, там не происходит самоочищения. Когда мы едим овощи, плотную пищу, у нас происходит снятие мягкого зубного налета, который может формироваться от хлеба, каш, картошки, чего-то мягкого, углеводистого. Если человек щадит определенную сторону зубного ряда, там за 72 часа образуется плотный налет, который вы уже не сможете удалить самостоятельно. Эта плотная бляшка постепенно будет окаменевать. В результате там гораздо выше вероятность развития кариозного процесса, гингивита и пародонтита", — предупредил Антипенко.Также он рекомендовал в случае болей или дискомфорта при жевании на какой-то стороне, обратиться к специалисту.
https://uz.sputniknews.ru/20240319/ryba-kost-gorlo-pomosch-43027447.html
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жевание одна сторона зубной ряд самоочищение
жевание одна сторона зубной ряд самоочищение

Что произойдет, если жевать только на одной стороне

22:04 20.03.2024
© Foto : Freepik/stefamerpikМолодая женщина, страдающая от сильной боли в зубах.
Молодая женщина, страдающая от сильной боли в зубах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2024
© Foto : Freepik/stefamerpik
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Привычка щадить определенную сторону зубного ряда мешает ее самоочищению.
Стоматологи рекомендуют использовать все зубы для пережевывания пищи, поскольку привычка пережевывать пищу только в правой или только в левой части ротовой полости может привести к неприятным последствиям, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.
"Если у человека есть "любимая" сторона для жевания, это чаще всего клинически обусловлено: отсутствие зубов на противоположной стороне, возможно, случился какой-то неприятный случай, перелом или есть разрушения вследствие кариеса, какие-то болезненные ощущения при надкусывании, щели между зубами", – объяснил специалист.
По его словам, это не приведет к избирательному стиранию зубов, изнашиванию твердых тканей или гипертрофии жевательной мускулатуры, однако может спровоцировать развитие кариеса.
"Если по какой-то причине одна из сторон зубного ряда не используется для жевания, там не происходит самоочищения. Когда мы едим овощи, плотную пищу, у нас происходит снятие мягкого зубного налета, который может формироваться от хлеба, каш, картошки, чего-то мягкого, углеводистого. Если человек щадит определенную сторону зубного ряда, там за 72 часа образуется плотный налет, который вы уже не сможете удалить самостоятельно. Эта плотная бляшка постепенно будет окаменевать. В результате там гораздо выше вероятность развития кариозного процесса, гингивита и пародонтита", — предупредил Антипенко.
Также он рекомендовал в случае болей или дискомфорта при жевании на какой-то стороне, обратиться к специалисту.
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