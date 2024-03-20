https://uz.sputniknews.ru/20240320/chto-proizoydet-esli-jevat-tolko-na-odnoy-storone-43058048.html

Что произойдет, если жевать только на одной стороне

Что произойдет, если жевать только на одной стороне

Sputnik Узбекистан

Привычка щадить определенную сторону зубного ряда мешает ее самоочищению

2024-03-20T22:04+0500

2024-03-20T22:04+0500

2024-03-20T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

зубы

здоровье

еда

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/16/42138317_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_6ff0eeef3a484cea18d03b0ccb79b67e.jpg

Стоматологи рекомендуют использовать все зубы для пережевывания пищи, поскольку привычка пережевывать пищу только в правой или только в левой части ротовой полости может привести к неприятным последствиям, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.По его словам, это не приведет к избирательному стиранию зубов, изнашиванию твердых тканей или гипертрофии жевательной мускулатуры, однако может спровоцировать развитие кариеса."Если по какой-то причине одна из сторон зубного ряда не используется для жевания, там не происходит самоочищения. Когда мы едим овощи, плотную пищу, у нас происходит снятие мягкого зубного налета, который может формироваться от хлеба, каш, картошки, чего-то мягкого, углеводистого. Если человек щадит определенную сторону зубного ряда, там за 72 часа образуется плотный налет, который вы уже не сможете удалить самостоятельно. Эта плотная бляшка постепенно будет окаменевать. В результате там гораздо выше вероятность развития кариозного процесса, гингивита и пародонтита", — предупредил Антипенко.Также он рекомендовал в случае болей или дискомфорта при жевании на какой-то стороне, обратиться к специалисту.

https://uz.sputniknews.ru/20240319/ryba-kost-gorlo-pomosch-43027447.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

жевание одна сторона зубной ряд самоочищение