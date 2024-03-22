Мальгинов: Празднование Навруза — одна из ярких традиций народа Узбекистана и стран ЦА

"В этот день, так как мы являемся гостями, у нас тоже есть ощущение радости, встречи нового сезона. Уверен, этот год также будет успешным, конструктивным и продуктивным. Осуществляемые реформы в стране направлены на улучшение жизни народа, так как в Узбекистане преобразования происходят во всех сферах", — сказал Мальгинов.