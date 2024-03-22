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https://uz.sputniknews.ru/20240322/malginov-uzbekistan-navruz-pozdravleniye-43086733.html
Мальгинов: Празднование Навруза — одна из ярких традиций народа Узбекистана и стран ЦА
Мальгинов: Празднование Навруза — одна из ярких традиций народа Узбекистана и стран ЦА
Sputnik Узбекистан
Глава российской дипмиссии в РУз выразил уверенность, что этот год также будет успешным, конструктивным и продуктивным
2024-03-22T11:59+0500
2024-03-22T11:59+0500
узбекистан
навруз
поздравление
посольство россии в узбекистане
посол
олег мальгинов
политика
общество
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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Навруз является одной из ярких традиций народа Узбекистана и всех стран Центральной Азии, отметил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов на торжествах по случаю празднования Навруза, сообщает ИА "Дунё".Глава российской дипмиссии поздравил всех жителей Узбекистана со светлым и радостным праздником, выразив уверенность, что этот год будет столь же успешным.
https://uz.sputniknews.ru/20240322/lidery-kakix-stran-pozdravili-shavkata-mirziyoeva-s-navruzom-43085215.html
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мальгинов навруз узбекистан ца празднование
мальгинов навруз узбекистан ца празднование

Мальгинов: Празднование Навруза — одна из ярких традиций народа Узбекистана и стран ЦА

11:59 22.03.2024
© Посольство РФ в УзбекистанеПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2024
© Посольство РФ в Узбекистане
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Глава российской дипмиссии в РУз выразил уверенность, что этот год также будет успешным, конструктивным и продуктивным.
ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Навруз является одной из ярких традиций народа Узбекистана и всех стран Центральной Азии, отметил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов на торжествах по случаю празднования Навруза, сообщает ИА "Дунё".
Глава российской дипмиссии поздравил всех жителей Узбекистана со светлым и радостным праздником, выразив уверенность, что этот год будет столь же успешным.
"В этот день, так как мы являемся гостями, у нас тоже есть ощущение радости, встречи нового сезона. Уверен, этот год также будет успешным, конструктивным и продуктивным. Осуществляемые реформы в стране направлены на улучшение жизни народа, так как в Узбекистане преобразования происходят во всех сферах", — сказал Мальгинов.
Навруз в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2024
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