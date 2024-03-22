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Мальгинов: Празднование Навруза — одна из ярких традиций народа Узбекистана и стран ЦА
Мальгинов: Празднование Навруза — одна из ярких традиций народа Узбекистана и стран ЦА
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Глава российской дипмиссии в РУз выразил уверенность, что этот год также будет успешным, конструктивным и продуктивным
2024-03-22T11:59+0500
2024-03-22T11:59+0500
2024-03-22T11:59+0500
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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Навруз является одной из ярких традиций народа Узбекистана и всех стран Центральной Азии, отметил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов на торжествах по случаю празднования Навруза, сообщает ИА "Дунё".Глава российской дипмиссии поздравил всех жителей Узбекистана со светлым и радостным праздником, выразив уверенность, что этот год будет столь же успешным.
https://uz.sputniknews.ru/20240322/lidery-kakix-stran-pozdravili-shavkata-mirziyoeva-s-navruzom-43085215.html
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мальгинов навруз узбекистан ца празднование
мальгинов навруз узбекистан ца празднование
Мальгинов: Празднование Навруза — одна из ярких традиций народа Узбекистана и стран ЦА
Глава российской дипмиссии в РУз выразил уверенность, что этот год также будет успешным, конструктивным и продуктивным.
ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik.
Навруз является одной из ярких традиций народа Узбекистана и всех стран Центральной Азии, отметил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов на торжествах по случаю празднования Навруза, сообщает
ИА "Дунё".
Глава российской дипмиссии поздравил всех жителей Узбекистана со светлым и радостным праздником, выразив уверенность, что этот год будет столь же успешным.
"В этот день, так как мы являемся гостями, у нас тоже есть ощущение радости, встречи нового сезона. Уверен, этот год также будет успешным, конструктивным и продуктивным. Осуществляемые реформы в стране направлены на улучшение жизни народа, так как в Узбекистане преобразования происходят во всех сферах", — сказал Мальгинов.