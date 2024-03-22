https://uz.sputniknews.ru/20240322/lidery-kakix-stran-pozdravili-shavkata-mirziyoeva-s-navruzom-43085215.html

Лидеры каких стран поздравили Шавката Мирзиёева с Наврузом

Лидеры каких стран поздравили Шавката Мирзиёева с Наврузом

Sputnik Узбекистан

В продолжающих поступать посланиях зарубежные лидеры и партнеры дают высокую оценку и выражают полную поддержку программе политических преобразований и социально-экономических реформ в республике, желают дальнейшего процветания народу Узбекистана

2024-03-22T09:43+0500

2024-03-22T09:43+0500

2024-03-22T09:44+0500

узбекистан

навруз

поздравления

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

си цзиньпин

реджеп тайип эрдоган

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. В связи с наступлением древнего весеннего праздника Навруз на имя президента Узбекистана поступают поздравления глав зарубежных государств и правительств, руководителей международных организаций, видных общественных деятелей, сообщает пресс-служба лидера республики.В частности, Председатель КНР Си Цзиньпин пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов в работе, а дружественному народу Узбекистана счастья и благополучия.Дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности лидеру республики, счастья и благополучия каждому дому Узбекистана пожелал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании выразил надежду, что "общечеловеческие ценности и вечные идеи этого праздника Весны, как символ начала новой жизни, пробуждения природы, торжества добра, толерантности и взаимопнимания и впредь будут подвигать нас на путь возрождения и созидания, мира и спокойствия, взаимного уважения и доверия".Также свои поздравления направили:Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль СаудНаследный принц, Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдул-Азиз Аль СаудПрезидент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевПервый Президент РК Нурсултан НазарбаевПрезидент Таджикистана Эмомали РахмонПрезидент Туркменистана Сердар БердымухамедовНациональный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы БердымухамедовПрезидент Азербайджана Ильхам АлиевВице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Дубай Мухаммад бин Рашид Аль МактумПрезидент Исламской Республики Иран Иброхим РаисиПрезидент Исламской Республики Пакистан Асиф Али ЗардариГенеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек ОмуралиевГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан МинГенеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири.

https://uz.sputniknews.ru/20240321/mirziyoyev-navruz-pozdravleniye-43068240.html

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