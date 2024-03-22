Лидеры каких стран поздравили Шавката Мирзиёева с Наврузом
09:43 22.03.2024 (обновлено: 09:44 22.03.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНавруз в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В продолжающих поступать посланиях зарубежные лидеры и партнеры дают высокую оценку и выражают полную поддержку программе политических преобразований и социально-экономических реформ в республике, желают дальнейшего процветания народу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. В связи с наступлением древнего весеннего праздника Навруз на имя президента Узбекистана поступают поздравления глав зарубежных государств и правительств, руководителей международных организаций, видных общественных деятелей, сообщает пресс-служба лидера республики.
"В своих посланиях зарубежные лидеры и партнеры дают высокую оценку и выражают полную поддержку осуществляемой в нашей стране программе необратимых политических преобразований и социально-экономических реформ, направленных на повышение уровня и качества жизни населения, отмечают заметное укрепление авторитета государства на международной арене, а также желают дальнейшего процветания народу Узбекистана", — говорится в сообщении.
В частности, Председатель КНР Си Цзиньпин пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов в работе, а дружественному народу Узбекистана счастья и благополучия.
"Уделяю повышенное внимание развитию китайско-узбекских отношений и готов совместно с Вами прилагать усилия по укреплению традиционной дружбы двух народов, углублению многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в целях содействия модернизации двух государств, чтобы наполнить большим практическим содержанием совместное построение китайско-узбекского сообщества единой судьбы", — подчеркнул он.
Дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности лидеру республики, счастья и благополучия каждому дому Узбекистана пожелал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Пусть этот светлый праздник озарит теплом, дарует достаток и принесет радость нашим сплоченным единой судьбой народам. Убежден, стратегическое партнерство и союзнические отношения между двумя странами, основанные на крепкой дружбе и добрососедстве, продолжат свое динамичное развитие в интересах наших близких народов", — говорится в поздравлении.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании выразил надежду, что "общечеловеческие ценности и вечные идеи этого праздника Весны, как символ начала новой жизни, пробуждения природы, торжества добра, толерантности и взаимопнимания и впредь будут подвигать нас на путь возрождения и созидания, мира и спокойствия, взаимного уважения и доверия".
Также свои поздравления направили:
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд
Наследный принц, Председатель Кабинета Министров Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Эмирата Дубай Мухаммад бин Рашид Аль Мактум
Президент Исламской Республики Иран Иброхим Раиси
Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин
Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири.