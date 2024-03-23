https://uz.sputniknews.ru/20240323/posol-uzbekistan-saudovskaya-araviya-zaversheniye-missiya-43109715.html
Посол Узбекистана в Саудовской Аравии завершил свою миссию
Посол Узбекистана в Саудовской Аравии завершил свою миссию
Sputnik Узбекистан
Улугбек Максудов одновременно был и постоянным представителем Узбекистана при Организации исламского сотрудничества, штаб-квартира которой находится в городе Джидде
2024-03-23T17:03+0500
2024-03-23T17:03+0500
2024-03-23T17:03+0500
узбекистан
саудовская аравия
посол
миссия
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/17/43109857_0:0:1049:591_1920x0_80_0_0_e4060e1865c5de2d2a9fa2f1a9122654.jpg
ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Посол Узбекистана Улугбек Максудов завершил свою дипломатическую миссию в Саудовской Аравии, сообщает ИА "Дунё".На этой должности он проработал с мая 2018 года.Как отметили на прошедших прощальных встречах с официальными лицами королевства, в последние годы значительно активизировались узбекско-саудовские отношения.17 – 18 августа 2022 года состоялся исторический по содержанию и итогам государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию. 19 июля 2023 года президент Узбекистана совершил рабочий визит в королевство для участия в первом в истории Саммите стран Центральной Азии и членов Совета сотрудничества арабских государств Залива в городе Джидде.Благодаря этим визитам, за короткое время двусторонние отношения приобрели динамичный характер по всем направлениям взаимодействия.В настоящее время идет интенсивная подготовка к проведению в Ташкенте Второй встречи министров иностранных дел, а в 2025 году – Саммита глав государств Стратегического диалога "Совет сотрудничества арабских государств залива – Центральная Азия".Стороны уделяли особое внимание торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. В каждой из стран поочередно проведены 8 бизнес-форумов с участием ведущих узбекских и саудовских компаний, экспортеров и импортеров. Успешно проведены 3 заседания узбекско-саудовского Делового совета – в Бухаре, Ташкенте и Эр-Рияде.В настоящее время общий объем инвестиций Саудовской Аравии в экономику Узбекистана оценивается более чем в 30 миллиардов долларов. Ожидается активное участие саудовского бизнеса в предстоящем 2-3 мая 3-м Ташкентском международном инвестиционном форуме.Ранее мы сообщали, что Узбекистан назначил первого посла страны в Венгрии. Им стал Ойбек Шахавдинов.
узбекистан
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/17/43109857_0:0:1049:787_1920x0_80_0_0_77bc0cc0e310592a77373fcd42cb0bae.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
посол узбекистан саудовская аравия завершение миссия улугбек максудов представитель организация исламского сотрудничества штаб квартира город джидда
посол узбекистан саудовская аравия завершение миссия улугбек максудов представитель организация исламского сотрудничества штаб квартира город джидда
Посол Узбекистана в Саудовской Аравии завершил свою миссию
Улугбек Максудов одновременно был и постоянным представителем Узбекистана при Организации исламского сотрудничества, штаб-квартира которой находится в городе Джидде.
ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik.
Посол Узбекистана Улугбек Максудов завершил свою дипломатическую миссию в Саудовской Аравии, сообщает ИА "Дунё"
.
На этой должности он проработал с мая 2018 года.
Как отметили на прошедших прощальных встречах с официальными лицами королевства, в последние годы значительно активизировались узбекско-саудовские отношения.
17 – 18 августа 2022 года состоялся исторический по содержанию и итогам государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию.
19 июля 2023 года президент Узбекистана совершил рабочий визит в королевство для участия в первом в истории Саммите стран Центральной Азии и членов Совета сотрудничества арабских государств Залива в городе Джидде.
Благодаря этим визитам, за короткое время двусторонние отношения приобрели динамичный характер по всем направлениям взаимодействия.
В настоящее время идет интенсивная подготовка к проведению в Ташкенте Второй встречи министров иностранных дел, а в 2025 году – Саммита глав государств Стратегического диалога "Совет сотрудничества арабских государств залива – Центральная Азия".
Стороны уделяли особое внимание торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. В каждой из стран поочередно проведены 8 бизнес-форумов с участием ведущих узбекских и саудовских компаний, экспортеров и импортеров. Успешно проведены 3 заседания узбекско-саудовского Делового совета – в Бухаре, Ташкенте и Эр-Рияде.
В настоящее время общий объем инвестиций Саудовской Аравии в экономику Узбекистана оценивается более чем в 30 миллиардов долларов. Ожидается активное участие саудовского бизнеса в предстоящем 2-3 мая 3-м Ташкентском международном инвестиционном форуме.
Ранее мы сообщали, что Узбекистан назначил
первого посла страны в Венгрии. Им стал Ойбек Шахавдинов.