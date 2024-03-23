https://uz.sputniknews.ru/20240323/posol-uzbekistan-saudovskaya-araviya-zaversheniye-missiya-43109715.html

Посол Узбекистана в Саудовской Аравии завершил свою миссию

Посол Узбекистана в Саудовской Аравии завершил свою миссию

Sputnik Узбекистан

Улугбек Максудов одновременно был и постоянным представителем Узбекистана при Организации исламского сотрудничества, штаб-квартира которой находится в городе Джидде

2024-03-23T17:03+0500

2024-03-23T17:03+0500

2024-03-23T17:03+0500

узбекистан

саудовская аравия

посол

миссия

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Посол Узбекистана Улугбек Максудов завершил свою дипломатическую миссию в Саудовской Аравии, сообщает ИА "Дунё".На этой должности он проработал с мая 2018 года.Как отметили на прошедших прощальных встречах с официальными лицами королевства, в последние годы значительно активизировались узбекско-саудовские отношения.17 – 18 августа 2022 года состоялся исторический по содержанию и итогам государственный визит Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию. 19 июля 2023 года президент Узбекистана совершил рабочий визит в королевство для участия в первом в истории Саммите стран Центральной Азии и членов Совета сотрудничества арабских государств Залива в городе Джидде.Благодаря этим визитам, за короткое время двусторонние отношения приобрели динамичный характер по всем направлениям взаимодействия.В настоящее время идет интенсивная подготовка к проведению в Ташкенте Второй встречи министров иностранных дел, а в 2025 году – Саммита глав государств Стратегического диалога "Совет сотрудничества арабских государств залива – Центральная Азия".Стороны уделяли особое внимание торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. В каждой из стран поочередно проведены 8 бизнес-форумов с участием ведущих узбекских и саудовских компаний, экспортеров и импортеров. Успешно проведены 3 заседания узбекско-саудовского Делового совета – в Бухаре, Ташкенте и Эр-Рияде.В настоящее время общий объем инвестиций Саудовской Аравии в экономику Узбекистана оценивается более чем в 30 миллиардов долларов. Ожидается активное участие саудовского бизнеса в предстоящем 2-3 мая 3-м Ташкентском международном инвестиционном форуме.Ранее мы сообщали, что Узбекистан назначил первого посла страны в Венгрии. Им стал Ойбек Шахавдинов.

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