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https://uz.sputniknews.ru/20240323/vladimir-putin-obrascheniye-rossiyanye-terakt-krokus-43111750.html
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокусе"
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокусе"
Sputnik Узбекистан
Президент России назвал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" кровавым и варварским
2024-03-23T18:26+0500
2024-03-23T18:29+0500
россия
владимир путин
обращение
теракт
президент
россияне
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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокусе", сообщает РИА Новости.Глава РФ выразил глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких при теракте в "Крокус Сити Холле".Главное из обращения президента:О чем еще заявил Владимир Путин в обращении:Напомним, в пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошла стрельба. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
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владимир путин выступление обращение россияне теракт крокус президент россия
владимир путин выступление обращение россияне теракт крокус президент россия

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокусе"

18:26 23.03.2024 (обновлено: 18:29 23.03.2024)
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2024
© Sputnik / POOL
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Президент России назвал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" кровавым и варварским.
ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокусе", сообщает РИА Новости.
Глава РФ выразил глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких при теракте в "Крокус Сити Холле".
"Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", – сказал Путин в обращении к россиянам после теракта.
Главное из обращения президента:
жертвами теракта в "Крокусе" стали десятки мирных жителей
особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали все, чтобы сохранить жизни людей, ввести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления
необходимая помощь будет оказана всем семьям, кто столкнулся со страшной бедой, раненным и пострадавшим
все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны
в России 24 марта объявлен общенациональный траур
врачи сделают все возможное и невозможное для спасения жизней пострадавших при теракте
всего после теракта в "Крокусе" задержаны 11 человек
стрелявшие в концертном зале двинулись в сторону Украины, где, согласно предварительным данным, для них было подготовлено "окно" для перехода госграницы.
О чем еще заявил Владимир Путин в обращении:
все исполнители, организаторы и заказчики преступления в "Крокус сити холле" понесут справедливое наказание, это удар по России и по российскому народу
террористов ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение
преступники, совершившие теракт в подмосковном "Крокус сити холле" хладнокровно шли убивать, расстреливать людей в упор, как когда-то действовали нацисты
следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле"
в Москве и других регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры
Россия столкнулась с подготовленным массовым убийством мирных людей.
Напомним, в пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошла стрельба. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
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