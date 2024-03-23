https://uz.sputniknews.ru/20240323/vladimir-putin-obrascheniye-rossiyanye-terakt-krokus-43111750.html

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокусе"

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокусе"

Sputnik Узбекистан

Президент России назвал теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" кровавым и варварским

2024-03-23T18:26+0500

2024-03-23T18:26+0500

2024-03-23T18:29+0500

россия

владимир путин

обращение

теракт

президент

россияне

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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокусе", сообщает РИА Новости.Глава РФ выразил глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких при теракте в "Крокус Сити Холле".Главное из обращения президента:О чем еще заявил Владимир Путин в обращении:Напомним, в пятницу вечером в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошла стрельба. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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