https://uz.sputniknews.ru/20240324/ssha-pridetsya-osoznat-neudobnuyu-pravdu-posle-provala-na-ukraine--smi-43123094.html

США придется осознать неудобную правду после провала на Украине — СМИ

США придется осознать неудобную правду после провала на Украине — СМИ

Sputnik Узбекистан

В издании Al Binaa говорится, что после окончания конфликта на Украине США лишится своего мирового влияния.

2024-03-24T15:04+0500

2024-03-24T15:04+0500

2024-03-24T15:04+0500

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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Украина приближается к неизбежному поражению, что, в свою очередь, приведет к серьезным последствиям для США как мировой державы, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью издания Al Binaa.Обозреватель считает, что это в конечном итоге приведет к потере Соединенными Штатами авторитета во внешнеполитической сфере.

https://uz.sputniknews.ru/20240314/svo-posledniy-paket-baydena--chto-poluchat-vsu-i-nato--42930795.html

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