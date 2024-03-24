https://uz.sputniknews.ru/20240324/ssha-pridetsya-osoznat-neudobnuyu-pravdu-posle-provala-na-ukraine--smi-43123094.html
США придется осознать неудобную правду после провала на Украине — СМИ
США придется осознать неудобную правду после провала на Украине — СМИ
Sputnik Узбекистан
В издании Al Binaa говорится, что после окончания конфликта на Украине США лишится своего мирового влияния.
2024-03-24T15:04+0500
2024-03-24T15:04+0500
2024-03-24T15:04+0500
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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Украина приближается к неизбежному поражению, что, в свою очередь, приведет к серьезным последствиям для США как мировой державы, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью издания Al Binaa.Обозреватель считает, что это в конечном итоге приведет к потере Соединенными Штатами авторитета во внешнеполитической сфере.
https://uz.sputniknews.ru/20240314/svo-posledniy-paket-baydena--chto-poluchat-vsu-i-nato--42930795.html
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россия украина сша сво
США придется осознать неудобную правду после провала на Украине — СМИ
В публикации Al Binaa говорится, что после окончания конфликта на Украине США лишится своего мирового влияния.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik.
Украина приближается к неизбежному поражению, что, в свою очередь, приведет к серьезным последствиям для США как мировой державы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на статью издания Al Binaa.
"Крах Украины будет означать фиаско Америки в борьбе с Россией. <…> Европа сейчас с ужасом осознает, что Америка неспособна обеспечить защиту и противостоять текущим вызовам. Точно так же, как страны Ближнего Востока двинулись навстречу примирению и взаимопониманию с Ираном, Европа развернется к России или хотя бы запустит этот процесс на уровне политических элит", — заявил автор статьи.
Обозреватель считает, что это в конечном итоге приведет к потере Соединенными Штатами авторитета во внешнеполитической сфере.
"Запад без Украины — это верный путь к Америке без Европы и к превращению Соединенных Штатов в регионального игрока без глобального статуса. Америка без Европы — не более, чем просто большая страна", — резюмировал он.