https://uz.sputniknews.ru/20240324/tanzila-narbaeva-vyrazila-soboleznovaniya-v-svyazi-s-teraktom-v-moskve-43116960.html
Танзила Нарбаева выразила соболезнования в связи с терактом в Москве
Танзила Нарбаева выразила соболезнования в связи с терактом в Москве
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Председатель Сената Олий Мажлиса направила письмо с соболезнованиями Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.
2024-03-24T13:28+0500
2024-03-24T13:28+0500
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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса выразила соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале “Крокус Сити Холл”, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Танзила Нарбаева направила письмо с соболезнованиями Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.В письме председатель от своего и от имени Сената Олий Мажлиса выражает глубокие соболезнования близким погибших и получившим тяжелые ранения невинным людям в результате теракта в Подмосковье.
https://uz.sputniknews.ru/20240324/v-rossii-den-traura-po-pogibshim-v-terakte-krokus-sity-hall-43115230.html
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Танзила Нарбаева выразила соболезнования в связи с терактом в Москве
13:28 24.03.2024 (обновлено: 13:43 24.03.2024)
Председатель Сената Олий Мажлиса направила письмо с соболезнованиями Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik.
Председатель Сената Олий Мажлиса выразила соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале “Крокус Сити Холл”, сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
Танзила Нарбаева направила письмо с соболезнованиями Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.
В письме председатель от своего и от имени Сената Олий Мажлиса выражает глубокие соболезнования близким погибших и получившим тяжелые ранения невинным людям в результате теракта в Подмосковье.
“Мы решительно осуждаем любые акты нападения против мирного населения. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", — говорится в письме.