https://uz.sputniknews.ru/20240324/tanzila-narbaeva-vyrazila-soboleznovaniya-v-svyazi-s-teraktom-v-moskve-43116960.html

Танзила Нарбаева выразила соболезнования в связи с терактом в Москве

Танзила Нарбаева выразила соболезнования в связи с терактом в Москве

Sputnik Узбекистан

Председатель Сената Олий Мажлиса направила письмо с соболезнованиями Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

2024-03-24T13:28+0500

2024-03-24T13:28+0500

2024-03-24T13:43+0500

россия

теракт

траур

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0b/30643191_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_33fa1eb603ac4edde34ba7d39fb99670.jpg

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса выразила соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале “Крокус Сити Холл”, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Танзила Нарбаева направила письмо с соболезнованиями Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.В письме председатель от своего и от имени Сената Олий Мажлиса выражает глубокие соболезнования близким погибших и получившим тяжелые ранения невинным людям в результате теракта в Подмосковье.

https://uz.sputniknews.ru/20240324/v-rossii-den-traura-po-pogibshim-v-terakte-krokus-sity-hall-43115230.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия подмосковье теракт траур