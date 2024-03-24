https://uz.sputniknews.ru/20240324/uzbekistan-vengriya-sotrudnichestvo-v-ptitsevodstve-43123619.html
Узбекистан и Венгрия планируют расширять сотрудничество в птицеводстве
Узбекистан и Венгрия планируют расширять сотрудничество в птицеводстве
Sputnik Узбекистан
Сотрудничество предполагает обмен опытом в селекции новых видов птиц, налаживание производства продукции, а также реализацию совместных проектов на территории Узбекистана.
2024-03-24T16:11+0500
2024-03-24T16:11+0500
2024-03-24T16:11+0500
узбекистан
венгрия
сотрудничество
производство
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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Узбекистан и Венгрия планируют расширять сотрудничество в сфере птицеводства. Возможность и перспективы взаимодействия в данной отрасли рассмотрели на встрече представители посольства Узбекистана в Венгрии с руководством компании, специализирующейся на разведении птицы и разработке кормовых рационов, сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров стороны обсудили передовой опыт венгерской компании в селекции птиц, налаживании производственного процесса, условий содержания, методов кормления, а также возможностей сотрудничества и реализации совместных проектов в Узбекистане.Отмечалось, что данная компания уже имеет успешный опыт работы в Узбекистане, в том числе по поставке своей продукции в Самаркандскую и Навоийскую области.По итогам встречи стороны договорились более детально обсудить реализацию совместного проекта в Сурхандарьинской области, о сотрудничестве в обмене передовым опытом в селекции новых видов птиц, организовать ознакомительные визиты для узбекских партнеров и делегации Сурхандарьинской области на объекты компании в Венгрии, а также о подписании соглашения по сотрудничеству.
https://uz.sputniknews.ru/20240308/uzbekistan-naznachil-pervogo-posla-strany-v-vengrii-42841170.html
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узбекистан венгрия сотрудничество птицеводство
узбекистан венгрия сотрудничество птицеводство
Узбекистан и Венгрия планируют расширять сотрудничество в птицеводстве
Сотрудничество предполагает обмен опытом в селекции новых видов птиц, налаживание производства продукции, а также реализацию совместных проектов на территории Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik.
Узбекистан и Венгрия планируют расширять сотрудничество в сфере птицеводства. Возможность и перспективы взаимодействия в данной отрасли рассмотрели на встрече представители посольства Узбекистана в Венгрии с руководством компании, специализирующейся на разведении птицы и разработке кормовых рационов, сообщает
ИА "Дунё".
В ходе переговоров стороны обсудили передовой опыт венгерской компании в селекции птиц, налаживании производственного процесса, условий содержания, методов кормления, а также возможностей сотрудничества и реализации совместных проектов в Узбекистане.
Отмечалось, что данная компания уже имеет успешный опыт работы в Узбекистане, в том числе по поставке своей продукции в Самаркандскую и Навоийскую области.
По итогам встречи стороны договорились более детально обсудить реализацию совместного проекта в Сурхандарьинской области, о сотрудничестве в обмене передовым опытом в селекции новых видов птиц, организовать ознакомительные визиты для узбекских партнеров и делегации Сурхандарьинской области на объекты компании в Венгрии, а также о подписании соглашения по сотрудничеству.