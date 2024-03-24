https://uz.sputniknews.ru/20240324/uzbekistan-vengriya-sotrudnichestvo-v-ptitsevodstve-43123619.html

Узбекистан и Венгрия планируют расширять сотрудничество в птицеводстве

Узбекистан и Венгрия планируют расширять сотрудничество в птицеводстве

Sputnik Узбекистан

Сотрудничество предполагает обмен опытом в селекции новых видов птиц, налаживание производства продукции, а также реализацию совместных проектов на территории Узбекистана.

2024-03-24T16:11+0500

2024-03-24T16:11+0500

2024-03-24T16:11+0500

узбекистан

венгрия

сотрудничество

производство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/18/43123441_0:5:629:359_1920x0_80_0_0_9e28334894e19e414a6796424eb1c538.jpg

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Узбекистан и Венгрия планируют расширять сотрудничество в сфере птицеводства. Возможность и перспективы взаимодействия в данной отрасли рассмотрели на встрече представители посольства Узбекистана в Венгрии с руководством компании, специализирующейся на разведении птицы и разработке кормовых рационов, сообщает ИА "Дунё".В ходе переговоров стороны обсудили передовой опыт венгерской компании в селекции птиц, налаживании производственного процесса, условий содержания, методов кормления, а также возможностей сотрудничества и реализации совместных проектов в Узбекистане.Отмечалось, что данная компания уже имеет успешный опыт работы в Узбекистане, в том числе по поставке своей продукции в Самаркандскую и Навоийскую области.По итогам встречи стороны договорились более детально обсудить реализацию совместного проекта в Сурхандарьинской области, о сотрудничестве в обмене передовым опытом в селекции новых видов птиц, организовать ознакомительные визиты для узбекских партнеров и делегации Сурхандарьинской области на объекты компании в Венгрии, а также о подписании соглашения по сотрудничеству.

https://uz.sputniknews.ru/20240308/uzbekistan-naznachil-pervogo-posla-strany-v-vengrii-42841170.html

узбекистан

венгрия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан венгрия сотрудничество птицеводство