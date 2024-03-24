https://uz.sputniknews.ru/20240324/v-tule-poyavitsya-uzbekskiy-torgovyy-dom-43113373.html
В российском городе Туле появится узбекский торговый дом
В российском городе Туле появится узбекский торговый дом
Sputnik Узбекистан
Торгпред России в РУз Константин Злыгостев предложил три направления для развития сотрудничества Тульской области и Узбекистана.
2024-03-24T09:56+0500
2024-03-24T09:56+0500
2024-03-24T09:56+0500
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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В городе Тула может открыться узбекский торговый дом. Данную возможность, а также перспективы развития сотрудничества между республикой и еще одним российским регионом обсудили на встрече в Туле губернатор области Алексей Дюмин, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев и торговые представители России в иностранных государствах, сообщает пресс-служба Торгпредства РФ В РУз.Рабочая встреча была посвящена перспективам развития внешнеторгового сотрудничества Тульской области с зарубежными странами.Отмечается, что в мероприятии также приняли участие ведущие экспортоориентированные компании региона.В частности Торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев предложил три направления для развития сотрудничества Тульской области и Республики Узбекистан. Это:
https://uz.sputniknews.ru/20240319/uzbekistan-naraschivaniye-selxoz-eksport-43023878.html
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узбекистан россия сотрудничество экономика торговля
узбекистан россия сотрудничество экономика торговля
В российском городе Туле появится узбекский торговый дом
Торгпред России в РУз Константин Злыгостев предложил три направления для развития сотрудничества Тульской области и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В городе Тула может открыться узбекский торговый дом. Данную возможность, а также перспективы развития сотрудничества между республикой и еще одним российским регионом обсудили на встрече в Туле губернатор области Алексей Дюмин, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев и торговые представители России в иностранных государствах, сообщает пресс-служба Торгпредства РФ В РУз.
Рабочая встреча была посвящена перспективам развития внешнеторгового сотрудничества Тульской области с зарубежными странами.
Отмечается, что в мероприятии также приняли участие ведущие экспортоориентированные компании региона.
“Программа мероприятия включала выступления Торговых представителей России в Узбекистане, Белоруссии, Турции и ОАЭ”, — говорится в сообщении.
В частности Торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев предложил три направления для развития сотрудничества Тульской области и Республики Узбекистан.
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