https://uz.sputniknews.ru/20240319/uzbekistan-naraschivaniye-selxoz-eksport-43023878.html

Узбекистан планирует открыть торговые дома в крупных портовых городах

Узбекистан планирует открыть торговые дома в крупных портовых городах

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил создать условия для наращивания сельскохозяйственного и продовольственного экспорта в 2024 году.

2024-03-19T09:46+0500

2024-03-19T09:46+0500

2024-03-19T09:46+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

экспорт

сельское хозяйство

продовольствие

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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Предложение об открытии торговых домов Узбекистана в крупных портовых городах прозвучало в ходе видеоселекторного совещания, под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного увеличению инвестиций и экспорта в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, сообщает пресс-служба президента.Представители предприятий-экспортеров и логистических компаний озвучили свои проблемы и инициативы.Глава республики выразил готовность рассмотреть создание необходимых условий для наращивания сельскохозяйственного и продовольственного экспорта в текущем году.Как отмечалось, недавно в Центре агроуслуг в Юкоричирчике начала работу первая частная лаборатория с международной аккредитацией. В этом году за счет инвестиций в $8 млн будут запущены аналогичные современные лаборатории в Зангиате, Фергане и Самарканде.В Ташкенте создадут референс-лабораторию, обеспечивающую соответствие работы частных лабораторий международным стандартам. На эти цели выделят $12 млн из средств Всемирного банка. В дальнейшем признанные на международном уровне реагенты освободят от таможенной пошлины, также для них не потребуется обязательный экологический сертификат.Президент поручил ответственным лицам обеспечить международную аккредитацию других лабораторий, изучить национальные требования иностранных государств к качеству фруктов и овощей и информировать об этом местных экспортеров.Также он подчеркнул необходимость пересмотра системы участия в международных выставках, при этом за основу будет взят рейтинг предпринимателей.Одна из проблем, с которой сталкиваются многие экспортные компании, – нехватка оборотных средств. В связи с этим, в текущем году на эти цели направят 1,5 трлн сумов из Банка развития бизнеса. На эти средства экспортирующей компании предоставят льготный кредит до 50% суммы контракта с фермером и заготовительным складом. Кредиты будут выдавать под 18% годовых с льготным периодом шесть месяцев на срок до 1,5 лет.Так как плодоовощная продукция портится и теряет качество быстрее, чем промышленные товары, для продуктов, требующих оптимальной температуры доставки, таких как свежие фрукты, соки, кондитерские изделия, варенье, джемы, привезут рефрижераторные контейнеры.На приусадебных участках и посевных землях выращивают разнообразные фрукты и овощи. Многие поставщики покупают их за наличные и заготавливают для экспортеров. Теперь они будут работать как самозанятые лица и их освободят от всех налогов независимо от оборота.Участники совещания также проанализировали возможности пищевой промышленности.Также решено создать комиссию по экспорту фруктов, овощей и продуктов питания во главе с Премьер-министром.Помимо этого, в республике разработают трехлетнюю программу, охватывающую весь цикл от выращивания до хранения, упаковки, переработки и продажи продукции. Будут приняты меры по поддержке 2 362 предприятий-экспортеров сельхозпродукции и увеличению их числа. Президент поручил создать постоянную площадку для диалога с экспортерами, где будут обмениваться информацией о доступных продуктах в регионах, спросе и ценах на внешних рынках.Для справки: В прошлом году республика произвела 23 млн тонн фруктов и овощей, а пищевая промышленность выпустила продукцию на сумму 86 трлн сумов.По подсчетам, имелась возможность экспорта продукции на $5 млрд, однако из-за неправильной организации работы министрами и хокимами, а также нерешенных проблем экспортеров, этот показатель не превысил $2 млрд.За прошедший год было открыто более десяти новых рынков, включая Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Колумбию и Индонезию, таким образом их общее число достигло 85. Тем не менее, 80% экспорта приходится на рынки пяти стран, а десять видов продукции составляют 60% от общего объема экспорта фруктов и овощей.Ежегодно в Узбекистане на поддержку экспорта сельхозпродукции выделяют 700 млрд сумов, а на увеличение производства – 1 трлн сумов. Однако результаты не соответствуют затраченным усилиям. Возможности 1 млн гектаров высвобождаемых от зерновых культур земель, 508 тыс. гектаров приусадебных участков и 260 тыс. гектаров земель, распределенных среди населения, полностью не используют. Некоторые районы вообще не экспортируют фрукты и овощи.

https://uz.sputniknews.ru/20240318/uzbekistan-eksport-selxoz-produktsiya-mirziyoyev-zadachi-43016352.html

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