Чем опасна передозировка витаминов — врач
© Depositphotos / Javiercorrea15Женщина с таблетками
© Depositphotos / Javiercorrea15
Подписаться
Прием витаминов и минеральных веществ не всегда полезен для здоровья.
Задавшись целью укрепить здоровье, многие люди самостоятельно начинают прием различных витаминов и минеральных веществ. Почему не стоит этого делать без консультации со специалистом, радио Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
По его словам, сама концепция поливитаминных препаратов устарела и признана ошибочной.
"Когда мы получаем по 30-40 ингредиентов одновременно, в этом нет ровным счетом никакого смысла, потому что некоторые витамины и микроэлементы между собой взаимодействуют, в том числе негативно. Либо они могут нейтрализовать друг друга, либо будут действовать в противоход. Если есть какие-то пищевые проблемы, идут консультации с врачом, если что-то необходимо, то чем меньше ингредиентов (в препарате, – ред.), тем лучше. Если необходимы пять-шесть наименований, то грамотный врач поможет разнести их по времени, учитывая нюансы несовместимости", — объяснил специалист.
Также он предупредил, что длительный прием витаминов в больших дозах повышает риск развития гипервитаминоза.
"Вред (от злоупотребления витаминами, – ред.) может быть самый разнообразный, начиная от простых побочных эффектов, таких как диарея, кожный зуд или псевдоаллергическая реакция, и заканчивая гипервитаминозом. Чрезмерное увлечение витамином D, например, может к нему привести. Появится мышечная слабость, вялость, повышенная утомляемость, раздражительность, бессонница, запоры. Плюс там есть специфическое проявление – это переход кальция из крови в окружающие ткани, то есть кальцификация соединительной ткани. Витамин А тоже может вызывать гипервитаминоз, тогда у человека просто отказывает печень", – предостерег Водовозов.
Он также добавил, что навредить организму может чрезмерное увлечение водорастворимыми витаминами В3 и В6.
"Описаны два вида гипервитаминоза, связанного с витаминами группы B. Это витамин В3, а он считается чуть ли не одним из средств продления жизни, массово продается и включается во все биодобавки, и витамин В6, который считается невероятно полезным для нервной системы и, опять же, входит в состав массы препаратов", — пояснил врач.
В заключение он напомнил, что во всем нужно знать меру, в том числе и в том, что касается приема витаминов.
13 марта, 22:08