https://uz.sputniknews.ru/20240325/chem-opasna-peredozirovka-vitaminov--vrach-43132696.html

Чем опасна передозировка витаминов — врач

Чем опасна передозировка витаминов — врач

Sputnik Узбекистан

Прием витаминов и минеральных веществ не всегда полезен для здоровья

2024-03-25T22:02+0500

2024-03-25T22:02+0500

2024-03-25T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

витамины

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/0b/22146285_0:100:2593:1559_1920x0_80_0_0_0e35b75fdb6a41d1ff3d89190e459d1b.jpg

Задавшись целью укрепить здоровье, многие люди самостоятельно начинают прием различных витаминов и минеральных веществ. Почему не стоит этого делать без консультации со специалистом, радио Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.По его словам, сама концепция поливитаминных препаратов устарела и признана ошибочной.Также он предупредил, что длительный прием витаминов в больших дозах повышает риск развития гипервитаминоза.Он также добавил, что навредить организму может чрезмерное увлечение водорастворимыми витаминами В3 и В6."Описаны два вида гипервитаминоза, связанного с витаминами группы B. Это витамин В3, а он считается чуть ли не одним из средств продления жизни, массово продается и включается во все биодобавки, и витамин В6, который считается невероятно полезным для нервной системы и, опять же, входит в состав массы препаратов", — пояснил врач.В заключение он напомнил, что во всем нужно знать меру, в том числе и в том, что касается приема витаминов.

https://uz.sputniknews.ru/20240313/vredno-li-sderjivat-chixanie--vrach-42919376.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

витамины передозировка здоровье