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Военные на Авдеевском направлении рассказали, как перемещается линия фронта
Военные на Авдеевском направлении рассказали, как перемещается линия фронта
Sputnik Узбекистан
Артиллеристы наносят удары по укрепрайонам, технике и живой силе противника. С каждым разом цели отдаляются, следовательно, линия фронта сдвигается на запад
2024-03-25T16:39+0500
2024-03-25T16:39+0500
2024-03-25T16:39+0500
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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Расчет гаубицы "Мста-Б" 1-го армейского корпуса на Авдеевском направлении СВО отмечает, что фронт сдвигается на запад, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В российском военном ведомстве добавили, что расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск нанес удар по укрепленным позициям ВСУ на Авдеевском направлении, которые выявила разведка с помощью беспилотника. Расстояние до цели превышало 10 километров. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям и живой силе противника. После выполнения боевой задачи артиллерийский расчет замаскировал орудие и оперативно покинул огневую позицию, укрывшись в замаскированном блиндаже.
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авдеевское направление линия фронта перемещение
авдеевское направление линия фронта перемещение
Военные на Авдеевском направлении рассказали, как перемещается линия фронта
Российские артиллеристы наносят удары по укрепрайонам, технике и живой силе противника. С каждым разом цели отдаляются, следовательно, линия фронта сдвигается на запад.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik.
Расчет гаубицы "Мста-Б" 1-го армейского корпуса на Авдеевском направлении СВО отмечает, что фронт сдвигается на запад, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Это "Мста-Б". Работаем на Авдеевском направлении. Разбираем укрепрайоны, технику противника, живую силу. Укрепы уже не такие сильные, как Авдеевские. Потихоньку разбираем. Приходят с разведки цели, мы по ним отрабатываем. Фронт сдвигается на запад. Это понятно и по прицелам. Получается, чем дальше прицел берем, значит, противник все отдаляется и отдаляется от самого орудия", — сказал военнослужащий артиллерийского расчета с позывным "Вирус".
В российском военном ведомстве добавили, что расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск нанес удар по укрепленным позициям ВСУ на Авдеевском направлении, которые выявила разведка с помощью беспилотника.
Расстояние до цели превышало 10 километров. Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям и живой силе противника. После выполнения боевой задачи артиллерийский расчет замаскировал орудие и оперативно покинул огневую позицию, укрывшись в замаскированном блиндаже.