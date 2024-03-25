Военные на Авдеевском направлении рассказали, как перемещается линия фронта

"Это "Мста-Б". Работаем на Авдеевском направлении. Разбираем укрепрайоны, технику противника, живую силу. Укрепы уже не такие сильные, как Авдеевские. Потихоньку разбираем. Приходят с разведки цели, мы по ним отрабатываем. Фронт сдвигается на запад. Это понятно и по прицелам. Получается, чем дальше прицел берем, значит, противник все отдаляется и отдаляется от самого орудия", — сказал военнослужащий артиллерийского расчета с позывным "Вирус".