https://uz.sputniknews.ru/20240325/narbayeva-zamgenseka-oon-vstrecha-jeneva-43126261.html

Танзила Нарбаева встретилась с замгенсека ООН — что обсудили

Танзила Нарбаева встретилась с замгенсека ООН — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Стороны договорились продолжить системный диалог и укрепить сотрудничество путем расширения совместных проектов

2024-03-25T10:37+0500

2024-03-25T10:37+0500

2024-03-25T11:35+0500

танзила нарбаева

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

оон

встреча

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, гендиректором Отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Отмечалось, что взаимодействие между Узбекистаном и ООН вышло на качественно новый уровень, реализуется около 140 программ и проектов.Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения прав и свобод человека, гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин.По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении диалога.

https://uz.sputniknews.ru/20240324/tanzila-narbaeva-vyrazila-soboleznovaniya-v-svyazi-s-teraktom-v-moskve-43116960.html

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