https://uz.sputniknews.ru/20240325/narbayeva-zamgenseka-oon-vstrecha-jeneva-43126261.html
Танзила Нарбаева встретилась с замгенсека ООН — что обсудили
Танзила Нарбаева встретилась с замгенсека ООН — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Стороны договорились продолжить системный диалог и укрепить сотрудничество путем расширения совместных проектов
2024-03-25T10:37+0500
2024-03-25T10:37+0500
2024-03-25T11:35+0500
танзила нарбаева
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
оон
встреча
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, гендиректором Отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Отмечалось, что взаимодействие между Узбекистаном и ООН вышло на качественно новый уровень, реализуется около 140 программ и проектов.Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения прав и свобод человека, гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин.По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении диалога.
https://uz.sputniknews.ru/20240324/tanzila-narbaeva-vyrazila-soboleznovaniya-v-svyazi-s-teraktom-v-moskve-43116960.html
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танзила нарбаева замгенсек оон встреча
танзила нарбаева замгенсек оон встреча
Танзила Нарбаева встретилась с замгенсека ООН — что обсудили
10:37 25.03.2024 (обновлено: 11:35 25.03.2024)
Стороны договорились продолжить диалог и укрепить сотрудничество путем расширения совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik.
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, гендиректором Отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой, сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
"Обсуждены различные направления эффективного сотрудничества между Узбекистаном и ООН, в том числе вопросы расширения совместных программ и проектов по достижению Целей устойчивого развития и обеспечению гендерного равенства", — говорится в сообщении.
Отмечалось, что взаимодействие между Узбекистаном и ООН вышло на качественно новый уровень, реализуется около 140 программ и проектов.
Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения прав и свобод человека, гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин.
По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении диалога.