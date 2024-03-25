https://uz.sputniknews.ru/20240325/premer-ministr-uzbekistan-soboleznovaniya-terakt-krokus-43133973.html

Премьер-министр Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Премьер-министр Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Sputnik Узбекистан

Абдулла Арипов посетил Посольство РФ в Ташкенте, где через главу дипмиссии выразил соболезнования всему российскому народу

2024-03-25T15:40+0500

2024-03-25T15:40+0500

2024-03-25T15:40+0500

узбекистан

премьер-министр

абдулла арипов

соболезнования

олег мальгинов

шавкат умурзаков

россия

посольство россии в узбекистане

общество

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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Посольство России, где через посла РФ в республике Олега Мальгинова выразил соболезнования всему российскому народу в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщает пресс-секретарь главы правительства.Ранее соболезнования в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в комплексе "Крокус сити холл" в Московской области Арипов направил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.Посольство РФ в Узбекистане также посетил и выразил соболезнования российскому народу исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков.

https://uz.sputniknews.ru/20240324/politiki-diplomaty-uzbekistana-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-teraktom-v-podmoskove-43123916.html

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