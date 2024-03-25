Премьер-министр Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
© Кабинет министров УзбекистанаСвои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
© Кабинет министров Узбекистана
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Абдулла Арипов посетил Посольство РФ в Ташкенте, где через главу дипмиссии выразил соболезнования всему российскому народу.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Посольство России, где через посла РФ в республике Олега Мальгинова выразил соболезнования всему российскому народу в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщает пресс-секретарь главы правительства.
© Кабинет министров УзбекистанаСвои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
Свои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
© Кабинет министров Узбекистана
"Мы с чувством глубокой скорби восприняли печальную весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате трагических событий в "Крокус сити холл" в Московской области. Узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения. От имени Правительства Республики Узбекистан и от себя лично выражаю соболезнования и слова поддержки семьям и близким погибших, народу Российской Федерации, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — написал Арипов в книге соболезнований.
© Кабинет министров УзбекистанаСвои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
Свои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
© Кабинет министров Узбекистана
Ранее соболезнования в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в комплексе "Крокус сити холл" в Московской области Арипов направил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.
© Кабинет министров УзбекистанаСвои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
Свои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
© Кабинет министров Узбекистана
Посольство РФ в Узбекистане также посетил и выразил соболезнования российскому народу исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков.