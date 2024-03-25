Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240325/premer-ministr-uzbekistan-soboleznovaniya-terakt-krokus-43133973.html
Премьер-министр Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Премьер-министр Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Sputnik Узбекистан
Абдулла Арипов посетил Посольство РФ в Ташкенте, где через главу дипмиссии выразил соболезнования всему российскому народу
2024-03-25T15:40+0500
2024-03-25T15:40+0500
узбекистан
премьер-министр
абдулла арипов
соболезнования
олег мальгинов
шавкат умурзаков
россия
посольство россии в узбекистане
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/19/43131350_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c59fd1ac4b2c6f70bf948610b8c3ec04.jpg
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Посольство России, где через посла РФ в республике Олега Мальгинова выразил соболезнования всему российскому народу в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщает пресс-секретарь главы правительства.Ранее соболезнования в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в комплексе "Крокус сити холл" в Московской области Арипов направил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.Посольство РФ в Узбекистане также посетил и выразил соболезнования российскому народу исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков.
https://uz.sputniknews.ru/20240324/politiki-diplomaty-uzbekistana-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-teraktom-v-podmoskove-43123916.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/19/43131350_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a941c36c0b4833bb891bcf5d65ad1cac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
теракт "крокус" соболезнования абдулла арипов посольство рф в ташкенте
теракт "крокус" соболезнования абдулла арипов посольство рф в ташкенте

Премьер-министр Узбекистана выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

15:40 25.03.2024
© Кабинет министров УзбекистанаСвои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
Свои соболезнования в связи с терактом в Крокус сити холле в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2024
© Кабинет министров Узбекистана
Подписаться
Абдулла Арипов посетил Посольство РФ в Ташкенте, где через главу дипмиссии выразил соболезнования всему российскому народу.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Посольство России, где через посла РФ в республике Олега Мальгинова выразил соболезнования всему российскому народу в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщает пресс-секретарь главы правительства.
© Кабинет министров УзбекистанаСвои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
Свои соболезнования в связи с терактом в Крокус сити холле в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2024
Свои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
© Кабинет министров Узбекистана

"Мы с чувством глубокой скорби восприняли печальную весть о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате трагических событий в "Крокус сити холл" в Московской области. Узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения. От имени Правительства Республики Узбекистан и от себя лично выражаю соболезнования и слова поддержки семьям и близким погибших, народу Российской Федерации, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — написал Арипов в книге соболезнований.

© Кабинет министров УзбекистанаСвои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
Свои соболезнования в связи с терактом в Крокус сити холле в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2024
Свои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
© Кабинет министров Узбекистана
Ранее соболезнования в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в комплексе "Крокус сити холл" в Московской области Арипов направил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.
© Кабинет министров УзбекистанаСвои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
Свои соболезнования в связи с терактом в Крокус сити холле в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2024
Свои соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве 22 марта с.г. приехали выразить Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и и.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков
© Кабинет министров Узбекистана
Посольство РФ в Узбекистане также посетил и выразил соболезнования российскому народу исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков.
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2024
Политики и дипломаты Узбекистана выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Вчера, 17:51
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0