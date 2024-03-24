https://uz.sputniknews.ru/20240324/politiki-diplomaty-uzbekistana-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-teraktom-v-podmoskove-43123916.html

Политики и дипломаты Узбекистана выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Политики и дипломаты Узбекистана выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Sputnik Узбекистан

Садык Сафоев, Нуриддин Исмоилов, Бахтиёр Саидов, а также послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане посетили посольство России в Узбекистане.

2024-03-24T17:51+0500

2024-03-24T17:51+0500

2024-03-24T17:51+0500

узбекистан

россия

посольство россии в узбекистане

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/18/43117191_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_d567f76c791c51bbbf8285f68e324e61.jpg

ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Узбекские политики и дипломаты выразили соболезнования народу России в связи с терактом в концертном зале “Крокус сити хол” в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в РУз.Отмечается, для того чтобы передать слова поддержки, посольство России в Узбекистане посетили делегации во главе с первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафоевым и спикером Законодательной палаты Узбекистана Нуриддином Исмоиловым.В составе делегации были также первый вице-спикер Законодательной палаты Акмаль Саидов, лидер фракции Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов, депутаты Дилором Файзиева и Ильхом Абдуллаев.Также соболезнования в связи с терактом в Москве выразили министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане.Все пришедшие оставили записи в книге соболезнований, открытой в дипломатическом представительстве РФ в Узбекистане.Напомним, в пятницу вечером в подмосковном концерном зале “Крокус сити холл” произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали десятки мирных граждан.Ранее соболезнования в связи с терактом в Москве выразила Танзила Нарбаева

https://uz.sputniknews.ru/20240324/v-rossii-den-traura-po-pogibshim-v-terakte-krokus-sity-hall-43115230.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия теракт соболезнования посольство