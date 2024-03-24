Политики и дипломаты Узбекистана выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
© Посольство РФ в РУзПолитики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в "Крокусе"
© Посольство РФ в РУз
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Садык Сафоев, Нуриддин Исмоилов, Бахтиёр Саидов, а также послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане посетили посольство России в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Узбекские политики и дипломаты выразили соболезнования народу России в связи с терактом в концертном зале “Крокус сити хол” в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в РУз.
Отмечается, для того чтобы передать слова поддержки, посольство России в Узбекистане посетили делегации во главе с первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафоевым и спикером Законодательной палаты Узбекистана Нуриддином Исмоиловым.
В составе делегации были также первый вице-спикер Законодательной палаты Акмаль Саидов, лидер фракции Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов, депутаты Дилором Файзиева и Ильхом Абдуллаев.
Также соболезнования в связи с терактом в Москве выразили министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане.
Все пришедшие оставили записи в книге соболезнований, открытой в дипломатическом представительстве РФ в Узбекистане.
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Напомним, в пятницу вечером в подмосковном концерном зале “Крокус сити холл” произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали десятки мирных граждан.