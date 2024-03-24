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https://uz.sputniknews.ru/20240324/politiki-diplomaty-uzbekistana-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-teraktom-v-podmoskove-43123916.html
Политики и дипломаты Узбекистана выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Политики и дипломаты Узбекистана выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Sputnik Узбекистан
Садык Сафоев, Нуриддин Исмоилов, Бахтиёр Саидов, а также послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане посетили посольство России в Узбекистане.
2024-03-24T17:51+0500
2024-03-24T17:51+0500
узбекистан
россия
посольство россии в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Узбекские политики и дипломаты выразили соболезнования народу России в связи с терактом в концертном зале “Крокус сити хол” в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в РУз.Отмечается, для того чтобы передать слова поддержки, посольство России в Узбекистане посетили делегации во главе с первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафоевым и спикером Законодательной палаты Узбекистана Нуриддином Исмоиловым.В составе делегации были также первый вице-спикер Законодательной палаты Акмаль Саидов, лидер фракции Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов, депутаты Дилором Файзиева и Ильхом Абдуллаев.Также соболезнования в связи с терактом в Москве выразили министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане.Все пришедшие оставили записи в книге соболезнований, открытой в дипломатическом представительстве РФ в Узбекистане.Напомним, в пятницу вечером в подмосковном концерном зале “Крокус сити холл” произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали десятки мирных граждан.Ранее соболезнования в связи с терактом в Москве выразила Танзила Нарбаева
https://uz.sputniknews.ru/20240324/v-rossii-den-traura-po-pogibshim-v-terakte-krokus-sity-hall-43115230.html
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узбекистан россия теракт соболезнования посольство

Политики и дипломаты Узбекистана выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

17:51 24.03.2024
© Посольство РФ в РУзПолитики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в "Крокусе"
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2024
© Посольство РФ в РУз
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Садык Сафоев, Нуриддин Исмоилов, Бахтиёр Саидов, а также послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане посетили посольство России в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Узбекские политики и дипломаты выразили соболезнования народу России в связи с терактом в концертном зале “Крокус сити хол” в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в РУз.
Отмечается, для того чтобы передать слова поддержки, посольство России в Узбекистане посетили делегации во главе с первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафоевым и спикером Законодательной палаты Узбекистана Нуриддином Исмоиловым.
В составе делегации были также первый вице-спикер Законодательной палаты Акмаль Саидов, лидер фракции Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов, депутаты Дилором Файзиева и Ильхом Абдуллаев.
Также соболезнования в связи с терактом в Москве выразили министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане.
Все пришедшие оставили записи в книге соболезнований, открытой в дипломатическом представительстве РФ в Узбекистане.
© Посольство РФ в РУз
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Узбекистан
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Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Узбекистан
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Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Узбекистан
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© Посольство РФ в РУз
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Узбекистан
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© Посольство РФ в РУз
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Узбекистан
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© Посольство РФ в РУз
Политики Узбекистана выражают соболезнования народу России в связи с терактом в Крокусе - Sputnik Узбекистан
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© Посольство РФ в РУз
Послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане выразили свои соболезнования в связи с терактом в Москве. - Sputnik Узбекистан
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© Посольство РФ в РУз
© Посольство РФ в РУз
Послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане выразили свои соболезнования в связи с терактом в Москве. - Sputnik Узбекистан
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© Посольство РФ в РУз
© Посольство РФ в РУз
Послы Азербайджана, Казахстана и Таджикистана в Узбекистане выразили свои соболезнования в связи с терактом в Москве. - Sputnik Узбекистан
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© Посольство РФ в РУз
© Посольство РФ в РУз
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов - Sputnik Узбекистан
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© Посольство РФ в РУз
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов - Sputnik Узбекистан
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Напомним, в пятницу вечером в подмосковном концерном зале “Крокус сити холл” произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали десятки мирных граждан.
Ранее соболезнования в связи с терактом в Москве выразила Танзила Нарбаева
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