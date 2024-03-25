https://uz.sputniknews.ru/20240325/sputnikpro-tashkent-uzgumya-budantsev-43125587.html

В Ташкенте пройдет мастер-класс SputnikPRO: "Видеоконтент для популярных платформ"

В Ташкенте пройдет мастер-класс SputnikPRO: "Видеоконтент для популярных платформ"

Sputnik Узбекистан

На мастер-классе в УзГУМЯ выступит специалист видеопродакшена Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии, медиагруппы "Россия сегодня"

2024-03-25T09:36+0500

2024-03-25T09:36+0500

2024-03-25T11:06+0500

ташкент

миа "россия сегодня"

sputnikpro

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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Ташкенте пройдет мастер-класс SputnikPRO. Спикером выступит специалист видеопродакшена Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии, медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Буданцев.Он расскажет:Мастер-класс SputnikPRO пройдет 27 марта в 10.00 в здании факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ), аудитория №127.Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8.

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