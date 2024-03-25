https://uz.sputniknews.ru/20240325/sputnikpro-tashkent-uzgumya-budantsev-43125587.html
В Ташкенте пройдет мастер-класс SputnikPRO: "Видеоконтент для популярных платформ"
В Ташкенте пройдет мастер-класс SputnikPRO: "Видеоконтент для популярных платформ"
Sputnik Узбекистан
На мастер-классе в УзГУМЯ выступит специалист видеопродакшена Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии, медиагруппы "Россия сегодня"
2024-03-25T09:36+0500
2024-03-25T09:36+0500
2024-03-25T11:06+0500
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Ташкенте пройдет мастер-класс SputnikPRO. Спикером выступит специалист видеопродакшена Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии, медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Буданцев.Он расскажет:Мастер-класс SputnikPRO пройдет 27 марта в 10.00 в здании факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ), аудитория №127.Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видеоконтент популярные платформы sputnikpro ташкент
видеоконтент популярные платформы sputnikpro ташкент
В Ташкенте пройдет мастер-класс SputnikPRO: "Видеоконтент для популярных платформ"
09:36 25.03.2024 (обновлено: 11:06 25.03.2024)
Эксклюзив
На мастер-классе в УзГУМЯ выступит специалист видеопродакшена Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии медиагруппы "Россия сегодня".
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Ташкенте пройдет мастер-класс SputnikPRO. Спикером выступит специалист видеопродакшена Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии, медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Буданцев.
о "фундаменте" видеопроизводства и как преобразовывать одни формы видео в другие;
какой "ключ" поможет контенту набрать просмотры;
в чем отличие видео для YouTube, TikTok и Telegram.
Мастер-класс SputnikPRO пройдет 27 марта в 10.00 в здании факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ), аудитория №127.
Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8.