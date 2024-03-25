https://uz.sputniknews.ru/20240325/tashkent-spetsialnaya-promzona-yangi-avlod--43132455.html
Инвестиции, рабочие места: в Ташкенте появится специальная промзона "Янги авлод"
Инвестиции, рабочие места: в Ташкенте появится специальная промзона "Янги авлод"
Sputnik Узбекистан
На протяжении всей деятельности СПЗ на её участников будут распространяться отдельные налоговые, таможенные льготы и другие преференции
2024-03-25T14:40+0500
2024-03-25T14:40+0500
2024-03-25T15:21+0500
узбекистан
ташкент
постановление
президент узбекистана
промышленная ярмарка
инвестиции
рабочие места
экономика
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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Ташкенте создадут специальную промышленную зону "Янги авлод", сообщает Минюст.Это определено Постановлением президента Узбекистана от 20.03.2024 года.Согласно документу, СПЗ "Янги авлод" с тридцатилетним сроком функционирования появится в Янгихаётском районе столицы.Для управления СПЗ организуют управляющую компанию "Янги авлод" в форме общества с ограниченной ответственностью.Земельные участки, необходимые для размещения инвестпроектов, будут предоставляться в аренду управляющей компанией посредством электронной торговой платформы "Е-auksion". На территории СПЗ до конца 2025 года освоят прямые иностранные инвестиции в размере до $1,5 млрд, в результате будет создано более 2,5 тыс. новых рабочих мест.
узбекистан
ташкент
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MIA „Rosiya Segodnya“
инвестиции рабочие места специальная промзона ташкент
инвестиции рабочие места специальная промзона ташкент
Инвестиции, рабочие места: в Ташкенте появится специальная промзона "Янги авлод"
14:40 25.03.2024 (обновлено: 15:21 25.03.2024)
На протяжении всей деятельности СПЗ на ее участников будут распространяться отдельные налоговые, таможенные льготы и другие преференции.
ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik.
В Ташкенте создадут специальную промышленную зону "Янги авлод", сообщает
Минюст.
Это определено Постановлением президента Узбекистана от 20.03.2024 года.
Согласно документу, СПЗ "Янги авлод" с тридцатилетним сроком функционирования появится в Янгихаётском районе столицы.
"На протяжении всей деятельности СПЗ на ее участников будут распространяться отдельные налоговые, таможенные льготы и другие преференции, установленные для участников специальных экономических зон", — говорится в сообщении.
Для управления СПЗ организуют управляющую компанию "Янги авлод" в форме общества с ограниченной ответственностью.
Земельные участки, необходимые для размещения инвестпроектов, будут предоставляться в аренду управляющей компанией посредством электронной торговой платформы "Е-auksion".
На территории СПЗ до конца 2025 года освоят прямые иностранные инвестиции в размере до $1,5 млрд, в результате будет создано более 2,5 тыс. новых рабочих мест.