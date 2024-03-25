https://uz.sputniknews.ru/20240325/tashkent-spetsialnaya-promzona-yangi-avlod--43132455.html

Инвестиции, рабочие места: в Ташкенте появится специальная промзона "Янги авлод"

Инвестиции, рабочие места: в Ташкенте появится специальная промзона "Янги авлод"

Sputnik Узбекистан

На протяжении всей деятельности СПЗ на её участников будут распространяться отдельные налоговые, таможенные льготы и другие преференции

2024-03-25T14:40+0500

2024-03-25T14:40+0500

2024-03-25T15:21+0500

узбекистан

ташкент

постановление

президент узбекистана

промышленная ярмарка

инвестиции

рабочие места

экономика

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ТАШКЕНТ, 25 марта — Sputnik. В Ташкенте создадут специальную промышленную зону "Янги авлод", сообщает Минюст.Это определено Постановлением президента Узбекистана от 20.03.2024 года.Согласно документу, СПЗ "Янги авлод" с тридцатилетним сроком функционирования появится в Янгихаётском районе столицы.Для управления СПЗ организуют управляющую компанию "Янги авлод" в форме общества с ограниченной ответственностью.Земельные участки, необходимые для размещения инвестпроектов, будут предоставляться в аренду управляющей компанией посредством электронной торговой платформы "Е-auksion". На территории СПЗ до конца 2025 года освоят прямые иностранные инвестиции в размере до $1,5 млрд, в результате будет создано более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

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