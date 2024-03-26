https://uz.sputniknews.ru/20240326/putin-tsel-krovavogo-terakta-v-krokuse--poseyat-paniku--43141975.html
Путин: Цель кровавого теракта в "Крокусе" — посеять панику
Путин: Цель кровавого теракта в "Крокусе" — посеять панику
Sputnik Узбекистан
Организаторы теракта в Подмосковье рассчитывали своими действиями внести разлад в российское общество, однако это привело к сплочению народа
2024-03-26T10:09+0500
2024-03-26T10:09+0500
2024-03-26T10:39+0500
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ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Те, кто планировали теракт в концертном зале "Крокус сити холл", рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять злу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта, произошедшего в Красногорске, сообщает РИА Новости.Путин отметил, что теракт в концертном зале "Крокус сити холла" — это акция устрашения.По словам российского лидера, действия россиян, которые помогали людям при теракте, говорят о зрелости общества.Владимир Путин также заявил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт в концертном зале "Крокус сити холл", сейчас же интересует, кто заказчик преступления.Вместе с тем президент считает, что нужно ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в "Крокусе" пытались уйти на Украину, и кто их там ждал.По словам Владимира Путина, США по разным каналам пытаются убедить всех, что киевского следа в кровавом теракте якобы нет, что это ИГИЛ*.Президент РФ считает, что во время совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на ряд вопросов, например, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.Глава государства отметил, что еще один вопрос — как радикальные исламисты, которые позиционируют себя в качестве правоверных мусульман, исповедующих "чистый ислам", идут на совершение "тяжких зверств и преступлений" в священный для мусульман месяц Рамадан.В ходе совещания Владимир Путин попросил доложить, как идут розыскные мероприятия по поиску террористов и их заказчиков теракта в "Крокус сити холле".Он также подчеркнул, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов очень много.Президент заявил, что цель подобных терактов — посеять панику в российском обществе, и в то же время показать своему собственному народу, что "для киевского режима еще не все потеряно".В завершение совещания президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто спасал людей и помогал пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле".* Запрещенная в России террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20240324/v-rossii-den-traura-po-pogibshim-v-terakte-krokus-sity-hall-43115230.html
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россия украина подмосковье теракт крокус сити холл
Путин: Цель кровавого теракта в "Крокусе" — посеять панику
10:09 26.03.2024 (обновлено: 10:39 26.03.2024)
Организаторы теракта в Подмосковье рассчитывали своими действиями внести разлад в российское общество, однако это привело к сплочению народа.
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik.
Те, кто планировали теракт в концертном зале "Крокус сити холл", рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять злу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта, произошедшего в Красногорске, сообщает РИА Новости.
"Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу", — сказал президент России.
Путин отметил, что теракт в концертном зале "Крокус сити холла" — это акция устрашения.
"Ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России — это акция устрашения… и сразу же возникает вопрос: кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима", — сказал он.
По словам российского лидера, действия россиян, которые помогали людям при теракте, говорят о зрелости общества.
"То, что и прохожие, и медработники, которые не имеют прямого отношения к экстренным службам, и сотрудники других служб беспрекословно, просто немедленно оказались там, где должны быть, помогали людям, это, конечно, демонстрирует зрелость нашего общества и готовность отставать свои интересы и бороться за себя, за своих близких, просто за тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке. Это очень важная характеристика сегодняшнего состояния нашего общества", — сказал глава РФ.
Владимир Путин также заявил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт в концертном зале "Крокус сити холл", сейчас же интересует, кто заказчик преступления.
"Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками", — отметил он.
Вместе с тем президент считает, что нужно ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в "Крокусе" пытались уйти на Украину, и кто их там ждал.
По словам Владимира Путина, США по разным каналам пытаются убедить всех, что киевского следа в кровавом теракте якобы нет, что это ИГИЛ*.
"Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ*. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", — отметил он.
Президент РФ считает, что во время совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на ряд вопросов, например, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.
"В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов, например, действительно ли радикальные, даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта", — сказал Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".
Глава государства отметил, что еще один вопрос — как радикальные исламисты, которые позиционируют себя в качестве правоверных мусульман, исповедующих "чистый ислам", идут на совершение "тяжких зверств и преступлений" в священный для мусульман месяц Рамадан.
"На эти, как и на другие (вопросы), более конкретные, профессиональные для объективного расследования преступления, совершенного в Москве, предстоит ответить", — добавил президент.
В ходе совещания Владимир Путин попросил доложить, как идут розыскные мероприятия по поиску террористов и их заказчиков теракта в "Крокус сити холле".
Он также подчеркнул, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов очень много.
Президент заявил, что цель подобных терактов — посеять панику в российском обществе, и в то же время показать своему собственному народу, что "для киевского режима еще не все потеряно".
"Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона, принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде гитлерюгенда в новом его, конечно, издании", — отметил Путин.
В завершение совещания президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто спасал людей и помогал пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле".
* Запрещенная в России террористическая организация