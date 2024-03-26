https://uz.sputniknews.ru/20240326/putin-tsel-krovavogo-terakta-v-krokuse--poseyat-paniku--43141975.html

Путин: Цель кровавого теракта в "Крокусе" — посеять панику

Путин: Цель кровавого теракта в "Крокусе" — посеять панику

Sputnik Узбекистан

Организаторы теракта в Подмосковье рассчитывали своими действиями внести разлад в российское общество, однако это привело к сплочению народа

2024-03-26T10:09+0500

2024-03-26T10:09+0500

2024-03-26T10:39+0500

россия

украина

владимир путин

теракт

игил

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ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Те, кто планировали теракт в концертном зале "Крокус сити холл", рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять злу, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта, произошедшего в Красногорске, сообщает РИА Новости.Путин отметил, что теракт в концертном зале "Крокус сити холла" — это акция устрашения.По словам российского лидера, действия россиян, которые помогали людям при теракте, говорят о зрелости общества.Владимир Путин также заявил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт в концертном зале "Крокус сити холл", сейчас же интересует, кто заказчик преступления.Вместе с тем президент считает, что нужно ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в "Крокусе" пытались уйти на Украину, и кто их там ждал.По словам Владимира Путина, США по разным каналам пытаются убедить всех, что киевского следа в кровавом теракте якобы нет, что это ИГИЛ*.Президент РФ считает, что во время совместной работы спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на ряд вопросов, например, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.Глава государства отметил, что еще один вопрос — как радикальные исламисты, которые позиционируют себя в качестве правоверных мусульман, исповедующих "чистый ислам", идут на совершение "тяжких зверств и преступлений" в священный для мусульман месяц Рамадан.В ходе совещания Владимир Путин попросил доложить, как идут розыскные мероприятия по поиску террористов и их заказчиков теракта в "Крокус сити холле".Он также подчеркнул, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов очень много.Президент заявил, что цель подобных терактов — посеять панику в российском обществе, и в то же время показать своему собственному народу, что "для киевского режима еще не все потеряно".В завершение совещания президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто спасал людей и помогал пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле".* Запрещенная в России террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20240324/v-rossii-den-traura-po-pogibshim-v-terakte-krokus-sity-hall-43115230.html

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