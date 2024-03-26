https://uz.sputniknews.ru/20240326/uzbeksko-kyrgyzskiy-avtozavod-vypustit-pervyy-avtomobil-maye-etogo-goda-43149951.html
Узбекско-кыргызский автозавод выпустит первый автомобиль в мае этого года
Узбекско-кыргызский автозавод выпустит первый автомобиль в мае этого года
Sputnik Узбекистан
На совместном предприятии будут производить машины брендов Chevrolet и Isuzu.
2024-03-26T14:49+0500
2024-03-26T14:49+0500
2024-03-26T15:05+0500
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ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Узбекско-кыргызский автомобильный завод выпустит свой первый автомобиль до конца мая 2024 года. Об этом сообщает Торгпредство РФ в РУз со ссылкой на руководителя совместного проекта Бахадыра Бахаутдинова.По его словам, на предприятии будет осуществляться сборка транспортных средств с дальнейшей локализацией. Здесь будут производить легковые автомобили Chevrolet и коммерческую технику Isuzu.Также по словам руководителя проекта, на первом этапе предполагается выпустить 10 тысяч транспортных средств методом крупноузловой сборки. В дальнейшем планируется нарастить мощность до 30 тысяч автомобилей в год. При этом, одновременно будет локализовано производство некоторых компонентов. Всего для производства утвердили 19 моделей, первыми из которых выпустят авто марки Cobalt.Соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстане было подписано в ходе узбекско-кыргызского бизнес-форума в Бишкеке между компаниями "Узавтосаноат" и “ДТ Техник” в январе 2023 года.Строительство завода на площади 18 тыс. квадратных метров в Чуйской области Кыргызстана началось весной того же года. Изначально сообщалось, что предприятие начнет работать в июле 2023 года. Позже срок запуска завода перенесли на сентябрь из-за погодных условий. Затем – на начало текущего года. Последние ориентировочные сроки запуска завода, озвученные кабмином Кыргызстана, — второй квартал текущего года.
https://uz.sputniknews.ru/20230512/kyrgyzstan-uzbekistan-nachalo-stroitelstvo-avtozavod-chuyskaya-oblast-34863092.html
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узбекистан кыргызстан автозавод производство сотрудничество соглашение
узбекистан кыргызстан автозавод производство сотрудничество соглашение
Узбекско-кыргызский автозавод выпустит первый автомобиль в мае этого года
14:49 26.03.2024 (обновлено: 15:05 26.03.2024)
На совместном предприятии будут производить машины брендов Chevrolet и Isuzu.
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik.
Узбекско-кыргызский автомобильный завод выпустит свой первый автомобиль до конца мая 2024 года. Об этом сообщает
Торгпредство РФ в РУз со ссылкой на руководителя совместного проекта Бахадыра Бахаутдинова.
По его словам, на предприятии будет осуществляться сборка транспортных средств с дальнейшей локализацией. Здесь будут производить легковые автомобили Chevrolet и коммерческую технику Isuzu.
"Первый автомобиль выйдет до конца мая. Мы планируем его выпустить. Это будут легковые авто Chevrolet и Isuzu", — сказал он.
Также по словам руководителя проекта, на первом этапе предполагается выпустить 10 тысяч транспортных средств методом крупноузловой сборки. В дальнейшем планируется нарастить мощность до 30 тысяч автомобилей в год. При этом, одновременно будет локализовано производство некоторых компонентов. Всего для производства утвердили 19 моделей, первыми из которых выпустят авто марки Cobalt.
Соглашение о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в Кыргызстане было подписано в ходе узбекско-кыргызского бизнес-форума в Бишкеке между компаниями "Узавтосаноат" и “ДТ Техник” в январе 2023 года.
Строительство завода на площади 18 тыс. квадратных метров в Чуйской области Кыргызстана началось весной того же года.
Изначально сообщалось, что предприятие начнет работать в июле 2023 года. Позже срок запуска завода перенесли на сентябрь из-за погодных условий. Затем – на начало текущего года. Последние ориентировочные сроки запуска завода, озвученные кабмином Кыргызстана, — второй квартал текущего года.