https://uz.sputniknews.ru/20240326/yeaes-prodlila-tamojennuyu-poshlinu-produktsii-dlya-aviakosmicheskoy-otrasli-do-2026-goda-43152568.html

ЕАЭС продлила таможенную пошлину на продукцию для авиакосмической отрасли

ЕАЭС продлила таможенную пошлину на продукцию для авиакосмической отрасли

Sputnik Узбекистан

Ввозная таможенная пошлина на продукцию авиакосмической промышленности установлена на уровне 0%.

2024-03-26T16:26+0500

2024-03-26T16:26+0500

2024-03-26T16:26+0500

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ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продлил нулевую ввозную таможенную пошлину на титановые отходы и лом до конца февраля 2026 года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Коллегия ЕЭК приняла решение установить ввозную таможенную пошлину в отношении отходов и лома титана в размере 0% с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2026 года.Рассматриваемые товары используются в качестве вторичного сырья при производстве титановой продукции, предназначенной в основном для авиакосмической отрасли. В качестве других областей применения можно также выделить энергетику, судостроение и медицину.“Использование металлургическими предприятиями Евразийского экономического союза отходов и лома титана существенно удешевляет и ускоряет процесс производства титановых полуфабрикатов, а также позволяет нарастить выпуск готовых изделий", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.Вместе с тем, компании стран ЕАЭС используют как отходы собственного производства, так и импортное сырье из третьих стран, добавил министр.

https://uz.sputniknews.ru/20240321/eaeu-snyatiye-ogranicheniya-dyuti-fri-43061863.html

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