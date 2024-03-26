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https://uz.sputniknews.ru/20240326/yeaes-prodlila-tamojennuyu-poshlinu-produktsii-dlya-aviakosmicheskoy-otrasli-do-2026-goda-43152568.html
ЕАЭС продлила таможенную пошлину на продукцию для авиакосмической отрасли
ЕАЭС продлила таможенную пошлину на продукцию для авиакосмической отрасли
Sputnik Узбекистан
Ввозная таможенная пошлина на продукцию авиакосмической промышленности установлена на уровне 0%.
2024-03-26T16:26+0500
2024-03-26T16:26+0500
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ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продлил нулевую ввозную таможенную пошлину на титановые отходы и лом до конца февраля 2026 года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Коллегия ЕЭК приняла решение установить ввозную таможенную пошлину в отношении отходов и лома титана в размере 0% с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2026 года.Рассматриваемые товары используются в качестве вторичного сырья при производстве титановой продукции, предназначенной в основном для авиакосмической отрасли. В качестве других областей применения можно также выделить энергетику, судостроение и медицину.“Использование металлургическими предприятиями Евразийского экономического союза отходов и лома титана существенно удешевляет и ускоряет процесс производства титановых полуфабрикатов, а также позволяет нарастить выпуск готовых изделий", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.Вместе с тем, компании стран ЕАЭС используют как отходы собственного производства, так и импортное сырье из третьих стран, добавил министр.
https://uz.sputniknews.ru/20240321/eaeu-snyatiye-ogranicheniya-dyuti-fri-43061863.html
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еаэс еэк таможня пошлина импорт промышленность
еаэс еэк таможня пошлина импорт промышленность

ЕАЭС продлила таможенную пошлину на продукцию для авиакосмической отрасли

16:26 26.03.2024
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБлокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК
Блокнот и ручка с логотипом Евразийской экономической комиссии ЕЭК - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
/
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Ввозная таможенная пошлина на продукцию авиакосмической промышленности установлена на уровне 0% до 2026 года.
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продлил нулевую ввозную таможенную пошлину на титановые отходы и лом до конца февраля 2026 года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Коллегия ЕЭК приняла решение установить ввозную таможенную пошлину в отношении отходов и лома титана в размере 0% с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2026 года.
Рассматриваемые товары используются в качестве вторичного сырья при производстве титановой продукции, предназначенной в основном для авиакосмической отрасли. В качестве других областей применения можно также выделить энергетику, судостроение и медицину.
“Использование металлургическими предприятиями Евразийского экономического союза отходов и лома титана существенно удешевляет и ускоряет процесс производства титановых полуфабрикатов, а также позволяет нарастить выпуск готовых изделий", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Вместе с тем, компании стран ЕАЭС используют как отходы собственного производства, так и импортное сырье из третьих стран, добавил министр.
Магазин беспошлинной торговли (duty free) - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2024
В ЕАЭС сняли ограничения на продажу товаров в магазинах дьюти-фри
21 марта, 11:45
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