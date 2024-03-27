https://uz.sputniknews.ru/20240327/pervyy-posol-uzbekistana-v-vengrii-vruchil-veritelnye-gramoty-prezidentu-strany-43159014.html

Первый посол Узбекистана в Венгрии вручил верительные грамоты президенту страны

Первый посол Узбекистана в Венгрии вручил верительные грамоты президенту страны

Sputnik Узбекистан

Ойбек Шахавдинов прибыл в Венгрию 7 марта и является первым послом Узбекистана с резиденцией в городе Будапеште. 27.03.2024, Sputnik Узбекистан

2024-03-27T10:58+0500

2024-03-27T10:58+0500

2024-03-27T10:58+0500

узбекистан

венгрия

верительные грамоты

посол

дипломат

президент

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Новый посол Узбекистана с резиденцией в Будапеште Ойбек Шахавдинов вручил верительные грамоты президенту Венгрии Тамашу Шуйоку, сообщает ИА “Дунё“.Отмечается, что церемония вручения состоялась в президентском дворце “Шандор Палота” на площади Святого Георгия в городе Будапеште. После чего состоялся обход почетного караула, внесены записи в Гостевую книгу резиденции президента, а также возложен венок на столичной Площади Героев.Во время беседы стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах углубления многопланового партнерства между двумя странами в различных сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, гуманитарной и других областях. Подчеркивалось наличие большого потенциала для дальнейшего всестороннего расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.В завершение мероприятий президент Тамаш Шуйо поздравил посла Узбекистана с назначением и пожелал успехов в его деятельности.Напомним, 7 марта вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан Ойбек Шахавдинов прибыл в столицу Венгрии.До своего назначения в Будапешт Шахавдинов занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза в Министерстве иностранных дел.

https://uz.sputniknews.ru/20240308/uzbekistan-naznachil-pervogo-posla-strany-v-vengrii-42841170.html

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