https://uz.sputniknews.ru/20240327/posol-indii-zavershaet-diplomaticheskuyu-missiyu-v-uzbekistane-43162742.html
Посол Индии завершает дипломатическую миссию в Узбекистане
Посол Индии завершает дипломатическую миссию в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов и посол Индии Маниш Прабхат провели встречу в Ташкенте.
2024-03-27T15:01+0500
2024-03-27T15:01+0500
2024-03-27T15:01+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Посол Индии Маниш Прабхат завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. В этой связи в МИД состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана с дипломатом. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства республики на своем Telegram-канале.Бахтиёр Саидов высоко оценил деятельность посла в развитии партнерских отношений между двумя странами.
https://uz.sputniknews.ru/20240323/posol-uzbekistan-saudovskaya-araviya-zaversheniye-missiya-43109715.html
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Посол Индии завершает дипломатическую миссию в Узбекистане
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов и посол Индии Маниш Прабхат провели встречу в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.
Посол Индии Маниш Прабхат завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. В этой связи в МИД состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана с дипломатом. Об этом сообщил
глава внешнеполитического ведомства республики на своем Telegram-канале.
Бахтиёр Саидов высоко оценил деятельность посла в развитии партнерских отношений между двумя странами.
“Провели встречу с Е.П. Манишем Прабхатом, завершающим свою дипломатическую миссию в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Ташкенте. Высоко оцениваем усилия г-на Посла по обогащению стратегических партнерских отношений между Узбекистаном и Индией в течение его пребывания на данном посту и желаем ему всяческих успехов в новых начинаниях“, — гласит текст сообщения.