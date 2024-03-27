https://uz.sputniknews.ru/20240327/posol-indii-zavershaet-diplomaticheskuyu-missiyu-v-uzbekistane-43162742.html

Посол Индии завершает дипломатическую миссию в Узбекистане

Посол Индии завершает дипломатическую миссию в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов и посол Индии Маниш Прабхат провели встречу в Ташкенте.

2024-03-27T15:01+0500

2024-03-27T15:01+0500

2024-03-27T15:01+0500

узбекистан

индия

посол

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Посол Индии Маниш Прабхат завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. В этой связи в МИД состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана с дипломатом. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства республики на своем Telegram-канале.Бахтиёр Саидов высоко оценил деятельность посла в развитии партнерских отношений между двумя странами.

https://uz.sputniknews.ru/20240323/posol-uzbekistan-saudovskaya-araviya-zaversheniye-missiya-43109715.html

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