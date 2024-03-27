Рустам Минниханов прибыл в Сурхандарью с рабочим визитом
13:20 27.03.2024 (обновлено: 13:49 27.03.2024)
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиРаис республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
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В рамках визита Раис Татарстана ознакомится с промышленным и экономическим потенциалом региона, а также проведет переговоры с руководством области.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Раис республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана, сообщает пресс-служба областной администрации.
В международном аэропорту города Термез высокого гостя встретили официальные лица во главе с хокимом области Улугбеком Косимовым.
В рамках рабочей программы Рустам Минниханов посетит производства, ознакомится с промышленным и экономическим потенциалом региона, а также проведет встречу с руководством Сурхандарьинской области.
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиРаис республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана
Раис республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Глава Татарстана начал свою поездку с посещения мавзолея видного ученого-хадисоведа Аль Хакима ат-Термизи. Здесь были прочитаны аяты из Корана.
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиРустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
После глава Татарстана отправился в "Термезский Международный торговый центр".
Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касимов ознакомил Рустама Минниханова со специальным коридором, по которому осуществляется перевозка грузов из Термеза в Афганистан. После чего, гостям презентовали осуществляемые проекты, создаваемые удобства и потенциальные возможности в "Термезском Международном торговом центре".
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиРустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Стороны также рассмотрели будущую реализацию проектов с использованием возможностей "Термезского Международного торгового центра".