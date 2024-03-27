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https://uz.sputniknews.ru/20240327/rustam-minnixanov-pribyl-v-surxandaryu-s-rabochim-vizitom-43160650.html
Рустам Минниханов прибыл в Сурхандарью с рабочим визитом
Рустам Минниханов прибыл в Сурхандарью с рабочим визитом
Sputnik Узбекистан
В рамках визита Раис Татарстана ознакомится с промышленным и экономическим потенциалом региона, а также проведет переговоры с руководством области.
2024-03-27T13:20+0500
2024-03-27T13:49+0500
узбекистан
татарстан
сурхандарьинская область
рустам минниханов
рабочий визит
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Раис республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана, сообщает пресс-служба областной администрации.В международном аэропорту города Термез высокого гостя встретили официальные лица во главе с хокимом области Улугбеком Косимовым.В рамках рабочей программы Рустам Минниханов посетит производства, ознакомится с промышленным и экономическим потенциалом региона, а также проведет встречу с руководством Сурхандарьинской области.Глава Татарстана начал свою поездку с посещения мавзолея видного ученого-хадисоведа Аль Хакима ат-Термизи. Здесь были прочитаны аяты из Корана.После глава Татарстана отправился в "Термезский Международный торговый центр".Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касимов ознакомил Рустама Минниханова со специальным коридором, по которому осуществляется перевозка грузов из Термеза в Афганистан. После чего, гостям презентовали осуществляемые проекты, создаваемые удобства и потенциальные возможности в "Термезском Международном торговом центре".Стороны также рассмотрели будущую реализацию проектов с использованием возможностей "Термезского Международного торгового центра".
https://uz.sputniknews.ru/20231107/prosche-vesti-peregovory-na-odnom-yazyke--minnixanov-40760978.html
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узбекистан татарстан сурхандарья рустам минниханов
узбекистан татарстан сурхандарья рустам минниханов

Рустам Минниханов прибыл в Сурхандарью с рабочим визитом

13:20 27.03.2024 (обновлено: 13:49 27.03.2024)
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиРаис республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область
Раис республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2024
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
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В рамках визита Раис Татарстана ознакомится с промышленным и экономическим потенциалом региона, а также проведет переговоры с руководством области.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Раис республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана, сообщает пресс-служба областной администрации.
В международном аэропорту города Термез высокого гостя встретили официальные лица во главе с хокимом области Улугбеком Косимовым.
В рамках рабочей программы Рустам Минниханов посетит производства, ознакомится с промышленным и экономическим потенциалом региона, а также проведет встречу с руководством Сурхандарьинской области.
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиРаис республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана
Раис республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2024
Раис республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Глава Татарстана начал свою поездку с посещения мавзолея видного ученого-хадисоведа Аль Хакима ат-Термизи. Здесь были прочитаны аяты из Корана.
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиРустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2024
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
После глава Татарстана отправился в "Термезский Международный торговый центр".
Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касимов ознакомил Рустама Минниханова со специальным коридором, по которому осуществляется перевозка грузов из Термеза в Афганистан. После чего, гостям презентовали осуществляемые проекты, создаваемые удобства и потенциальные возможности в "Термезском Международном торговом центре".
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиРустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2024
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Стороны также рассмотрели будущую реализацию проектов с использованием возможностей "Термезского Международного торгового центра".
Визит Рустама Минниханова в Каракалпакстан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2023
Мы активно развиваем экономические связи с разными регионами Узбекистана — Минниханов
7 ноября 2023, 14:48
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