https://uz.sputniknews.ru/20240327/rustam-minnixanov-pribyl-v-surxandaryu-s-rabochim-vizitom-43160650.html

Рустам Минниханов прибыл в Сурхандарью с рабочим визитом

Рустам Минниханов прибыл в Сурхандарью с рабочим визитом

Sputnik Узбекистан

В рамках визита Раис Татарстана ознакомится с промышленным и экономическим потенциалом региона, а также проведет переговоры с руководством области.

2024-03-27T13:20+0500

2024-03-27T13:20+0500

2024-03-27T13:49+0500

узбекистан

татарстан

сурхандарьинская область

рустам минниханов

рабочий визит

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Раис республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Узбекистана, сообщает пресс-служба областной администрации.В международном аэропорту города Термез высокого гостя встретили официальные лица во главе с хокимом области Улугбеком Косимовым.В рамках рабочей программы Рустам Минниханов посетит производства, ознакомится с промышленным и экономическим потенциалом региона, а также проведет встречу с руководством Сурхандарьинской области.Глава Татарстана начал свою поездку с посещения мавзолея видного ученого-хадисоведа Аль Хакима ат-Термизи. Здесь были прочитаны аяты из Корана.После глава Татарстана отправился в "Термезский Международный торговый центр".Хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касимов ознакомил Рустама Минниханова со специальным коридором, по которому осуществляется перевозка грузов из Термеза в Афганистан. После чего, гостям презентовали осуществляемые проекты, создаваемые удобства и потенциальные возможности в "Термезском Международном торговом центре".Стороны также рассмотрели будущую реализацию проектов с использованием возможностей "Термезского Международного торгового центра".

https://uz.sputniknews.ru/20231107/prosche-vesti-peregovory-na-odnom-yazyke--minnixanov-40760978.html

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