https://uz.sputniknews.ru/20240327/rynok-goszakupok-v-stranax-eaes-prevysil-190-mlrd-43164404.html

Рынок госзакупок в странах ЕАЭС превысил $190 млрд и продолжает расти

Рынок госзакупок в странах ЕАЭС превысил $190 млрд и продолжает расти

Sputnik Узбекистан

В ЕЭК видят необходимость в упрощении взаимодействия по линии государственных закупок и повышении их конкурентности.

2024-03-27T17:14+0500

2024-03-27T17:14+0500

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ТАШКЕНТ, 27 марта — Sputnik. В странах Евразийского экономического союза растет уровень государственных закупок. Об этом рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович на встрече с Первым вице-премьером Республики Беларусь Николаем Снопковым, сообщает пресс-служба ЕЭК.В рамках встречи участники обсудили возможности расширения взаимного участия стран ЕАЭС в госзакупках.Максим Ермолович подчеркнул, что объем рынка государственных закупок в ЕАЭС превысил $190 млрд и продолжает расти. При этом, по словам министра, пока взаимное участие в госзакупках невелико.По мнению Ермоловича необходимо упрощать взаимодействие по линии государственных закупок и сделать их максимально конкурентными. В свою очередь Николай Снопков отметил, что поставки белорусских товаров в страны ЕАЭС увеличиваются, а белорусские предприятия активно участвуют в госзакупках.Между тем, по словам Ермоловича, в 2020 году объем рынка госзакупок в ЕАЭС был менее $140 млрд. А в 2022 году увеличился на 35%. Наибольшая доля рынка приходится на Россию.

https://uz.sputniknews.ru/20240322/eaeu-import-nalogi-ukloneniye-siluanov-43098098.html

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