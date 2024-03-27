https://uz.sputniknews.ru/20240327/rynok-goszakupok-v-stranax-eaes-prevysil-190-mlrd-43164404.html
Рынок госзакупок в странах ЕАЭС превысил $190 млрд и продолжает расти
Рынок госзакупок в странах ЕАЭС превысил $190 млрд и продолжает расти
Sputnik Узбекистан
В ЕЭК видят необходимость в упрощении взаимодействия по линии государственных закупок и повышении их конкурентности.
2024-03-27T17:14+0500
2024-03-27T17:14+0500
2024-03-27T17:29+0500
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ТАШКЕНТ, 27 марта — Sputnik. В странах Евразийского экономического союза растет уровень государственных закупок. Об этом рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович на встрече с Первым вице-премьером Республики Беларусь Николаем Снопковым, сообщает пресс-служба ЕЭК.В рамках встречи участники обсудили возможности расширения взаимного участия стран ЕАЭС в госзакупках.Максим Ермолович подчеркнул, что объем рынка государственных закупок в ЕАЭС превысил $190 млрд и продолжает расти. При этом, по словам министра, пока взаимное участие в госзакупках невелико.По мнению Ермоловича необходимо упрощать взаимодействие по линии государственных закупок и сделать их максимально конкурентными. В свою очередь Николай Снопков отметил, что поставки белорусских товаров в страны ЕАЭС увеличиваются, а белорусские предприятия активно участвуют в госзакупках.Между тем, по словам Ермоловича, в 2020 году объем рынка госзакупок в ЕАЭС был менее $140 млрд. А в 2022 году увеличился на 35%. Наибольшая доля рынка приходится на Россию.
https://uz.sputniknews.ru/20240322/eaeu-import-nalogi-ukloneniye-siluanov-43098098.html
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Рынок госзакупок в странах ЕАЭС превысил $190 млрд и продолжает расти
17:14 27.03.2024 (обновлено: 17:29 27.03.2024)
В ЕЭК видят необходимость в упрощении взаимодействия по линии государственных закупок и повышении их конкурентности.
ТАШКЕНТ, 27 марта — Sputnik. В странах Евразийского экономического союза растет уровень государственных закупок. Об этом рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович на встрече с Первым вице-премьером Республики Беларусь Николаем Снопковым, сообщает пресс-служба ЕЭК.
В рамках встречи участники обсудили возможности расширения взаимного участия стран ЕАЭС в госзакупках.
Максим Ермолович подчеркнул, что объем рынка государственных закупок в ЕАЭС превысил $190 млрд и продолжает расти. При этом, по словам министра, пока взаимное участие в госзакупках невелико.
“Только через взаимный отказ от протекционизма страны могут развивать свою торговлю, повышая конкуренцию”, — отметил представитель ЕЭК.
По мнению Ермоловича необходимо упрощать взаимодействие по линии государственных закупок и сделать их максимально конкурентными.
В свою очередь Николай Снопков отметил, что поставки белорусских товаров в страны ЕАЭС увеличиваются, а белорусские предприятия активно участвуют в госзакупках.
"Главный ориентир — чтобы общий рынок "пятерки" стал более открытым. Для этого необходимо исключить разного рода национальные изъятия, обеспечить равный доступ и конкуренцию на равных", — сказал Николай Снопков.
Между тем, по словам Ермоловича, в 2020 году объем рынка госзакупок в ЕАЭС был менее $140 млрд. А в 2022 году увеличился на 35%. Наибольшая доля рынка приходится на Россию.