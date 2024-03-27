https://uz.sputniknews.ru/20240327/v-namanganye-moderniziruyut-mejdunarodnyy-aeroport-43157498.html
В Намангане модернизируют международный аэропорт — подробности
В Намангане модернизируют международный аэропорт — подробности
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом модернизации международного аэропорта Намангана
2024-03-27T09:55+0500
2024-03-27T09:55+0500
2024-03-27T10:09+0500
узбекистан
наманганская область
шавкат мирзиёев
аэропорт
модернизация
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Возможности международного аэропорта Намангана будут расширены. Об этом стало известно во время презентации проекта модернизации воздушной гавани данного региона, сообщает пресс-служба президента страны.Было отмечено, что модернизация аэропорта и повышение качества авиаперевозок даст возможность повысить экономическое благосостояние региона. Отмечается, что в рамках проекта запланировано строительство грузового терминала, комплексов кейтеринга и заправки топливом, и других хозяйственных зданий. Также ожидается увеличение пропускной способности пассажирского терминала до 1 тысячи человек в час. Грузовой терминал усилит потенциал в сферах бизнеса, экспорта и транзита.Кроме того, проект предусматривает обновление парка спецтехники, что позволит принимать и обслуживать самолеты любого типа.Шавкат Мирзиёев дал указания по повышению эффективности работы аэропорта, подчеркнул необходимость увеличения местных и международных рейсов, полного использования логистических возможностей. Одной из основных задач должно стать обеспечение ценовой доступности билетов.На этом президент завершил свою поездку в Наманган и вернулся в Ташкент.
https://uz.sputniknews.ru/20240326/shavkat-mirziyoev-opredelil-vektory-razvitiya-namanganskoy-oblasti-43155210.html
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узбекистан шавкат мирзиёев наманганская область аэропорт модернизация
узбекистан шавкат мирзиёев наманганская область аэропорт модернизация
В Намангане модернизируют международный аэропорт — подробности
09:55 27.03.2024 (обновлено: 10:09 27.03.2024)
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом модернизации международного аэропорта Намангана.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.
Возможности международного аэропорта Намангана будут расширены. Об этом стало известно во время презентации проекта модернизации воздушной гавани данного региона, сообщает
пресс-служба президента страны.
Было отмечено, что модернизация аэропорта и повышение качества авиаперевозок даст возможность повысить экономическое благосостояние региона.
“Путь из Ферганской долины в другие регионы нашей страны лежит через перевал и не во всех направлениях доступны поезда. Поэтому сама жизнь диктует необходимость улучшения инфраструктуры аэропорта, что даст мощный стимул развитию бизнеса, транспортных услуг и туризма", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проекта запланировано строительство грузового терминала, комплексов кейтеринга и заправки топливом, и других хозяйственных зданий. Также ожидается увеличение пропускной способности пассажирского терминала до 1 тысячи человек в час. Грузовой терминал усилит потенциал в сферах бизнеса, экспорта и транзита.
Кроме того, проект предусматривает обновление парка спецтехники, что позволит принимать и обслуживать самолеты любого типа.
Шавкат Мирзиёев дал указания по повышению эффективности работы аэропорта, подчеркнул необходимость увеличения местных и международных рейсов, полного использования логистических возможностей. Одной из основных задач должно стать обеспечение ценовой доступности билетов.
На этом президент завершил свою поездку в Наманган и вернулся в Ташкент.