https://uz.sputniknews.ru/20240328/eaeu-gospodderjka-predprinimatelstvo-selskoye-xozyaystvo-43178880.html
В ЕЭК обсудили господдержку предпринимательства в сельском хозяйстве стран ЕАЭС
В ЕЭК обсудили господдержку предпринимательства в сельском хозяйстве стран ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Комиссия предложила рассмотреть возможность оказания поддержки сельхозтоваропроизводителей в нишевых подотраслях сельского хозяйства, где мелкотоварное производство имеет конкурентное преимущество
2024-03-28T16:33+0500
2024-03-28T16:33+0500
2024-03-28T16:33+0500
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сельское хозяйство
предпринимательство
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агропромышленность
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Меры государственной поддержки микро, малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве стран Евразийского экономического союза обсудили на заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу под председательством министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, сообщает пресс-служба ЕЭК.Представители уполномоченных органов государств-членов обменялись опытом национальных мер господдержки малых форм хозяйствования, а также проанализировали соответствующий международный опыт.Речь шла и о развитии производства племенной продукции в подотраслях животноводства, имеющих существенную зависимость от импорта племенных ресурсов, а также об увеличении объема взаимной торговли и обеспечении международной конкурентоспособности стран Союза."Предложения разработаны на основе анализа рынка племенной продукции государств-членов Союза за 2018-2022 годы. Они направлены на повышение эффективности селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, увеличение обеспеченности государств-членов собственной племенной продукцией с высоким генетическим потенциалом. Это позволит повысить уровень организации и ведения племенного дела, будет способствовать устойчивому функционированию животноводства в государствах-членах ЕАЭС", — говорится в сообщении.Кроме того, Члены Комитета одобрили проект Рекомендации Коллегии Комиссии "О перечне мер по устойчивому развитию птицеводства государств-членов Союза", который предусматривает дополнительные меры. В их числе:Как отмечалось, реализация документа позволит стимулировать взаимную торговлю, экспорт мяса птицы и продукции птицеводства, а также повысить эффективность функционирования отрасли.
https://uz.sputniknews.ru/20240326/yeaes-prodlila-tamojennuyu-poshlinu-produktsii-dlya-aviakosmicheskoy-otrasli-do-2026-goda-43152568.html
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еэк господдержка предпринимательства сельское хозяйство страны еаэс
еэк господдержка предпринимательства сельское хозяйство страны еаэс
В ЕЭК обсудили господдержку предпринимательства в сельском хозяйстве стран ЕАЭС
Комиссия предложила рассмотреть возможность оказания поддержки производителей сельхозтоваров в нишевых подотраслях сельского хозяйства, где мелкотоварное производство имеет конкурентное преимущество.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Меры государственной поддержки микро, малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве стран Евразийского экономического союза обсудили на заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу под председательством министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Представители уполномоченных органов государств-членов обменялись опытом национальных мер господдержки малых форм хозяйствования, а также проанализировали соответствующий международный опыт.
"Комиссия предложила рассмотреть возможность оказания поддержки сельхозтоваропроизводителей в нишевых подотраслях сельского хозяйства, где мелкотоварное производство имеет конкурентное преимущество", — говорится в сообщении.
Речь шла и о развитии производства племенной продукции в подотраслях животноводства, имеющих существенную зависимость от импорта племенных ресурсов, а также об увеличении объема взаимной торговли и обеспечении международной конкурентоспособности стран Союза.
"Предложения разработаны на основе анализа рынка племенной продукции государств-членов Союза за 2018-2022 годы. Они направлены на повышение эффективности селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, увеличение обеспеченности государств-членов собственной племенной продукцией с высоким генетическим потенциалом. Это позволит повысить уровень организации и ведения племенного дела, будет способствовать устойчивому функционированию животноводства в государствах-членах ЕАЭС", — говорится в сообщении.
Кроме того, Члены Комитета одобрили проект Рекомендации Коллегии Комиссии "О перечне мер по устойчивому развитию птицеводства государств-членов Союза", который предусматривает дополнительные меры. В их числе:
освоение инновационных разработок и технологических решений в сфере глубокой переработки мяса птицы и яиц;
внедрение робототехники в применение комбинированных сенсорных приложений для фиксации и отслеживания всех элементов производства.
Как отмечалось, реализация документа позволит стимулировать взаимную торговлю, экспорт мяса птицы и продукции птицеводства, а также повысить эффективность функционирования отрасли.