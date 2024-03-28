https://uz.sputniknews.ru/20240328/festival-kazaxstanskaya-pushkiniada--videomost-43180349.html
В РК стартовал фестиваль "Казахстанская пушкиниада" — видеомост
В РК стартовал фестиваль "Казахстанская пушкиниада" — видеомост
Sputnik Узбекистан
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан прошел видеомост Астана-Москва-Бишкек-Ташкент, посвященный 225-летию А.С.Пушкина. В числе спикеров видеомоста — специалист из Узбекистана
2024-03-28T16:09+0500
2024-03-28T16:09+0500
2024-03-28T16:59+0500
видео
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пресс-центр
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сегодня состоялся видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент, посвященный 225-летию великого русского поэта и писателя А. С. Пушкина. В ходе мероприятия был дан старт международному творческому фестивалю "Казахстанская пушкиниада", сообщает Sputnik Казахстан.Проект реализуют по инициативе представительства Россотрудничества в республике Казахстан при поддержке неправительственных и образовательных организаций стран-участниц.СпикерыВ Астане:Венера Молдагалиева — руководитель проекта "Казахстанская пушкиниада";Айман Дуабекова — координатор по работе с молодежью ОО "Atamnyn Amanaty";Жансулу Айтжанова — специалист по медийным коммуникациям.В Алматы:Мария Симакова — руководитель Русского дома;Евгения Иванова — педагог студии промышленного дизайна Дворца школьников;Марина Асылбекова — лучший педагог республики 2015 года, автор учебника "Русская литература " для 11 класса.В Москве:Дина Горбатова — проректор по развитию и цифровизации образования Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.В Бишкеке:Лариса Яковлева — старший преподаватель факультета русской и славянской филологии Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.В Ташкенте:Нилуфар Муллаахунова — преподаватель Андижанского государственного педагогического института, автор учебника нового поколения и методического руководства для учителей русского языка.
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видео, казахстан, александр пушкин, астана, москва, бишкек, ташкент, фестиваль, видео, пресс-центр, sputnik
видео, казахстан, александр пушкин, астана, москва, бишкек, ташкент, фестиваль, видео, пресс-центр, sputnik
В РК стартовал фестиваль "Казахстанская пушкиниада" — видеомост
16:09 28.03.2024 (обновлено: 16:59 28.03.2024)
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан прошел видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент, посвященный 225-летию А. С. Пушкина. В числе спикеров видеомоста — специалист из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сегодня состоялся видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент, посвященный 225-летию великого русского поэта и писателя А. С. Пушкина. В ходе мероприятия был дан старт международному творческому фестивалю "Казахстанская пушкиниада", сообщает Sputnik Казахстан.
"Фестиваль – это площадка сотрудничества в области образования, науки и культуры участников из Армении, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана", — говорится в сообщении.
Проект реализуют по инициативе представительства Россотрудничества в республике Казахстан при поддержке неправительственных и образовательных организаций стран-участниц.
Венера Молдагалиева — руководитель проекта "Казахстанская пушкиниада";
Айман Дуабекова — координатор по работе с молодежью ОО "Atamnyn Amanaty";
Жансулу Айтжанова — специалист по медийным коммуникациям.
Мария Симакова — руководитель Русского дома;
Евгения Иванова — педагог студии промышленного дизайна Дворца школьников;
Марина Асылбекова — лучший педагог республики 2015 года, автор учебника "Русская литература " для 11 класса.
Дина Горбатова — проректор по развитию и цифровизации образования Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.
Лариса Яковлева — старший преподаватель факультета русской и славянской филологии Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.
Нилуфар Муллаахунова — преподаватель Андижанского государственного педагогического института, автор учебника нового поколения и методического руководства для учителей русского языка.