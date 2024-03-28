https://uz.sputniknews.ru/20240328/festival-kazaxstanskaya-pushkiniada--videomost-43180349.html

В РК стартовал фестиваль "Казахстанская пушкиниада" — видеомост

В РК стартовал фестиваль "Казахстанская пушкиниада" — видеомост

Sputnik Узбекистан

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан прошел видеомост Астана-Москва-Бишкек-Ташкент, посвященный 225-летию А.С.Пушкина. В числе спикеров видеомоста — специалист из Узбекистана

2024-03-28T16:09+0500

2024-03-28T16:09+0500

2024-03-28T16:59+0500

видео

казахстан

александр пушкин

астана

москва

бишкек

ташкент

фестиваль

пресс-центр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1c/43179818_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4118814b7008eb36ffc8ffaec41e0c1d.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сегодня состоялся видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент, посвященный 225-летию великого русского поэта и писателя А. С. Пушкина. В ходе мероприятия был дан старт международному творческому фестивалю "Казахстанская пушкиниада", сообщает Sputnik Казахстан.Проект реализуют по инициативе представительства Россотрудничества в республике Казахстан при поддержке неправительственных и образовательных организаций стран-участниц.СпикерыВ Астане:Венера Молдагалиева — руководитель проекта "Казахстанская пушкиниада";Айман Дуабекова — координатор по работе с молодежью ОО "Atamnyn Amanaty";Жансулу Айтжанова — специалист по медийным коммуникациям.В Алматы:Мария Симакова — руководитель Русского дома;Евгения Иванова — педагог студии промышленного дизайна Дворца школьников;Марина Асылбекова — лучший педагог республики 2015 года, автор учебника "Русская литература " для 11 класса.В Москве:Дина Горбатова — проректор по развитию и цифровизации образования Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.В Бишкеке:Лариса Яковлева — старший преподаватель факультета русской и славянской филологии Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.В Ташкенте:Нилуфар Муллаахунова — преподаватель Андижанского государственного педагогического института, автор учебника нового поколения и методического руководства для учителей русского языка.

казахстан

астана

москва

бишкек

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео, казахстан, александр пушкин, астана, москва, бишкек, ташкент, фестиваль, видео, пресс-центр, sputnik