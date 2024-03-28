Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20240328/pamyat-problemy-vrach-rekomendatsii-43176356.html
Нужно ли обращаться к врачу, если подводит память
Нужно ли обращаться к врачу, если подводит память
Sputnik Узбекистан
Каждый человек иногда замечает, что соображает хуже обычного, но далеко не всегда это повод для паники
2024-03-28T22:06+0500
2024-03-28T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
память
здоровье
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1c/43176170_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_f00deb0980719d476c1e3faee21e1145.jpg
Рассеянность, медлительность, забывчивость – причин этому может быть много, и не всегда ситуация требует медицинского вмешательства, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.Специалист перечислила причины возникновения когнитивных нарушений."Перенесенная инфекция, например, когда функция головного мозга начинает временно страдать. Как только человек восстанавливает силы, это проходит. У нас очень много случаев, когда после ковида человек испытывал проблемы с памятью. Там достаточно сложная система взаимодействия вируса и мозга, возникает воспаление в зоне, близкой к гиппокампу – центру хранения памяти: зрительной, тактильной, слуховой, обонятельной и даже двигательной. Мозгу требуется время для восстановления всего объема функций", – объяснила Аникина.По ее словам, на память могут влиять и стрессовые ситуации.Возраст — еще один фактор, влияющий на когнитивные способности.Также она рассказала, что каждый человек иногда замечает, что соображает хуже обычного, однако далеко не всегда это повод для тревоги. "Периодически такие ситуации могут быть у каждого. Если человек не выспался, физически устал и тому подобное, понятно, что он будет соображать хуже. Если это случается эпизодически и этому есть понятное объяснение, то все нормально, ситуация не требует настороженности. Но если эти эпизоды начинают сливаться – день через день, большая часть месяца, – надо пойти к специалисту, посмотреть, что это, и постараться решить проблему, а не надеяться, что само пройдет", – заключила невролог.
https://uz.sputniknews.ru/20240325/chem-opasna-peredozirovka-vitaminov--vrach-43132696.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1c/43176170_39:0:519:360_1920x0_80_0_0_aa428263a5fdcd7e28b81d03fd4aa6a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
память врач обращение
память врач обращение

Нужно ли обращаться к врачу, если подводит память

22:06 28.03.2024
© © Fotolia / Andrea DantiСтирание воспоминаний. Архивное фото.
Стирание воспоминаний. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2024
© © Fotolia / Andrea Danti
Подписаться
Каждый человек иногда замечает, что соображает хуже обычного, но далеко не всегда это повод для паники.
Рассеянность, медлительность, забывчивость – причин этому может быть много, и не всегда ситуация требует медицинского вмешательства, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.
Специалист перечислила причины возникновения когнитивных нарушений.
"Перенесенная инфекция, например, когда функция головного мозга начинает временно страдать. Как только человек восстанавливает силы, это проходит. У нас очень много случаев, когда после ковида человек испытывал проблемы с памятью. Там достаточно сложная система взаимодействия вируса и мозга, возникает воспаление в зоне, близкой к гиппокампу – центру хранения памяти: зрительной, тактильной, слуховой, обонятельной и даже двигательной. Мозгу требуется время для восстановления всего объема функций", – объяснила Аникина.
По ее словам, на память могут влиять и стрессовые ситуации.
"Люди, которые испытывают тревогу, депрессию, связанные с этим нарушения сна, тоже будут гораздо медленнее соображать, чем люди со спокойным эмоциональным фоном. Забывчивость может быть у человека, который очень интенсивно работает. Допустим, конец квартала, конец года, отчетный период или экзамены, когда тратится огромное количество нервного ресурса", – добавила врач.
Возраст — еще один фактор, влияющий на когнитивные способности.
"После 40 лет часто начинается развитие соматических заболеваний: сердечно-сосудистые, легочные, какие-то постинфекционные проблемы с почками, печенью, хронические боли. Все это истощает организм в целом, нервную систему в том числе. Влияет и гормональная перестройка у женщин. Мы считаем, что к 50 годам нужно обязательно хотя бы один раз сходить к нейропсихологу, потому что в это время закладывается вектор, как мы будем жить в следующие 20 лет", – отметила Аникина.
Также она рассказала, что каждый человек иногда замечает, что соображает хуже обычного, однако далеко не всегда это повод для тревоги.
"Периодически такие ситуации могут быть у каждого. Если человек не выспался, физически устал и тому подобное, понятно, что он будет соображать хуже. Если это случается эпизодически и этому есть понятное объяснение, то все нормально, ситуация не требует настороженности. Но если эти эпизоды начинают сливаться – день через день, большая часть месяца, – надо пойти к специалисту, посмотреть, что это, и постараться решить проблему, а не надеяться, что само пройдет", – заключила невролог.
Женщина с таблетками - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2024
Это интересно
Чем опасна передозировка витаминов — врач
25 марта, 22:02
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0