https://uz.sputniknews.ru/20240328/pamyat-problemy-vrach-rekomendatsii-43176356.html

Нужно ли обращаться к врачу, если подводит память

Нужно ли обращаться к врачу, если подводит память

Sputnik Узбекистан

Каждый человек иногда замечает, что соображает хуже обычного, но далеко не всегда это повод для паники

2024-03-28T22:06+0500

2024-03-28T22:06+0500

2024-03-28T22:06+0500

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Рассеянность, медлительность, забывчивость – причин этому может быть много, и не всегда ситуация требует медицинского вмешательства, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.Специалист перечислила причины возникновения когнитивных нарушений."Перенесенная инфекция, например, когда функция головного мозга начинает временно страдать. Как только человек восстанавливает силы, это проходит. У нас очень много случаев, когда после ковида человек испытывал проблемы с памятью. Там достаточно сложная система взаимодействия вируса и мозга, возникает воспаление в зоне, близкой к гиппокампу – центру хранения памяти: зрительной, тактильной, слуховой, обонятельной и даже двигательной. Мозгу требуется время для восстановления всего объема функций", – объяснила Аникина.По ее словам, на память могут влиять и стрессовые ситуации.Возраст — еще один фактор, влияющий на когнитивные способности.Также она рассказала, что каждый человек иногда замечает, что соображает хуже обычного, однако далеко не всегда это повод для тревоги. "Периодически такие ситуации могут быть у каждого. Если человек не выспался, физически устал и тому подобное, понятно, что он будет соображать хуже. Если это случается эпизодически и этому есть понятное объяснение, то все нормально, ситуация не требует настороженности. Но если эти эпизоды начинают сливаться – день через день, большая часть месяца, – надо пойти к специалисту, посмотреть, что это, и постараться решить проблему, а не надеяться, что само пройдет", – заключила невролог.

https://uz.sputniknews.ru/20240325/chem-opasna-peredozirovka-vitaminov--vrach-43132696.html

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