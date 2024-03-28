Нужно ли обращаться к врачу, если подводит память
© © Fotolia / Andrea DantiСтирание воспоминаний. Архивное фото.
© © Fotolia / Andrea Danti
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Каждый человек иногда замечает, что соображает хуже обычного, но далеко не всегда это повод для паники.
Рассеянность, медлительность, забывчивость – причин этому может быть много, и не всегда ситуация требует медицинского вмешательства, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.
Специалист перечислила причины возникновения когнитивных нарушений.
"Перенесенная инфекция, например, когда функция головного мозга начинает временно страдать. Как только человек восстанавливает силы, это проходит. У нас очень много случаев, когда после ковида человек испытывал проблемы с памятью. Там достаточно сложная система взаимодействия вируса и мозга, возникает воспаление в зоне, близкой к гиппокампу – центру хранения памяти: зрительной, тактильной, слуховой, обонятельной и даже двигательной. Мозгу требуется время для восстановления всего объема функций", – объяснила Аникина.
По ее словам, на память могут влиять и стрессовые ситуации.
"Люди, которые испытывают тревогу, депрессию, связанные с этим нарушения сна, тоже будут гораздо медленнее соображать, чем люди со спокойным эмоциональным фоном. Забывчивость может быть у человека, который очень интенсивно работает. Допустим, конец квартала, конец года, отчетный период или экзамены, когда тратится огромное количество нервного ресурса", – добавила врач.
Возраст — еще один фактор, влияющий на когнитивные способности.
"После 40 лет часто начинается развитие соматических заболеваний: сердечно-сосудистые, легочные, какие-то постинфекционные проблемы с почками, печенью, хронические боли. Все это истощает организм в целом, нервную систему в том числе. Влияет и гормональная перестройка у женщин. Мы считаем, что к 50 годам нужно обязательно хотя бы один раз сходить к нейропсихологу, потому что в это время закладывается вектор, как мы будем жить в следующие 20 лет", – отметила Аникина.
Также она рассказала, что каждый человек иногда замечает, что соображает хуже обычного, однако далеко не всегда это повод для тревоги.
"Периодически такие ситуации могут быть у каждого. Если человек не выспался, физически устал и тому подобное, понятно, что он будет соображать хуже. Если это случается эпизодически и этому есть понятное объяснение, то все нормально, ситуация не требует настороженности. Но если эти эпизоды начинают сливаться – день через день, большая часть месяца, – надо пойти к специалисту, посмотреть, что это, и постараться решить проблему, а не надеяться, что само пройдет", – заключила невролог.
25 марта, 22:02