Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

"В ходе боевой работы по срыву ротаций подразделений ВСУ и уничтожению колонн подвоза боеприпасов на Северском направлении специальной военной операции военнослужащие расчетов реактивной и гаубичной артиллерии 123-й бригады выполнили одиночную и залповую стрельбу, накрыв площадные и одиночные цели на линии боевого соприкосновения с противником", — говорится в сообщении.