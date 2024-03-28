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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240328/rossiya-artilleriya-sryv-rotatsiya-vsu-severskoye-napravleniye-43180850.html
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
Sputnik Узбекистан
Контроль поражения и корректировку огня артиллеристов обеспечивают расчеты БПЛА группировки войск "Юг"
2024-03-28T17:59+0500
2024-03-28T17:59+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на Северском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Удар по колоннам противника нанесли артиллерийские расчеты реактивной системы залпового огня "Град" и 122-миллиметровых гаубиц "Д-30" группировки войск "Юг".В российском военном ведомстве также добавили, что контроль поражения и корректировку огня артиллеристов обеспечивают расчеты БПЛА группировки войск "Юг".
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россия артиллерия северское направление группировка войск "юг"
россия артиллерия северское направление группировка войск "юг"

Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

17:59 28.03.2024
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2024
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Контроль поражения и корректировку огня артиллеристов обеспечивают расчеты БПЛА группировки войск "Юг".
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Российские военные сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на Северском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Удар по колоннам противника нанесли артиллерийские расчеты реактивной системы залпового огня "Град" и 122-миллиметровых гаубиц "Д-30" группировки войск "Юг".
"В ходе боевой работы по срыву ротаций подразделений ВСУ и уничтожению колонн подвоза боеприпасов на Северском направлении специальной военной операции военнослужащие расчетов реактивной и гаубичной артиллерии 123-й бригады выполнили одиночную и залповую стрельбу, накрыв площадные и одиночные цели на линии боевого соприкосновения с противником", — говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве также добавили, что контроль поражения и корректировку огня артиллеристов обеспечивают расчеты БПЛА группировки войск "Юг".
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