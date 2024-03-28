https://uz.sputniknews.ru/20240328/svo-rossiyskiy-invar-proshivaet-natovskie-tanki-navylet-43175651.html

СВО: российский "Инвар" прошивает натовские танки навылет

СВО: российский "Инвар" прошивает натовские танки навылет

Sputnik Узбекистан

Противотанковые ракеты "Инвар-М1" комплекса управляемого вооружения "Рефлекс-М" приумножают славу русского оружия в борьбе с натовской бронетехникой на украинском ТВД. Боевое превосходство "Инвар-М1" над западными аналогами очевидно.

2024-03-28T12:35+0500

2024-03-28T12:35+0500

2024-03-28T12:35+0500

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Российские противотанковые ракеты комплекса "Рефлекс-М" в зоне спецоперации эффективно уничтожают бронетехнику ВСУ, включая мифологизированные натовские образцы. Зафиксированы эпизоды детонации боекомплекта от первого же попадания.Источник РИА Новости подчеркнул, что управляемые ракеты 9М119М1 "Инвар-М1" регулярно применяются в боевых действиях, и за счет тандемной кумулятивной боевой части пробивают около 800 мм гомогенной (состоящей из одного сплава) брони за дополнительной динамической защитой, то есть "прошивают" любую технику НАТО, в том числе танки в лобовой проекции. На дистанции до 5500 метров. Украинская англоязычная газета Kyiv Post сообщила: лучшие западные танки Leopard 2, Challenger 2 и Abrams – на поле боя ожиданий "чуда" не оправдали.Комплексы управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М", интегрированные в системы управления танков Т-72Б3М, Т-80БВ, Т90А/М, БМП-3 и БМД-4М, значительно увеличивают ударное могущество танковых и мотострелковых подразделений Сухопутных войск, береговых частей ВМФ, десантно-штурмовых подразделений ВДВ России. Высокоточные ракеты "Инвар-М1" применяются из орудий калибра 125 мм, наводятся полуавтоматически по лазерному лучу. Прицельная дальность до 5,5 км позволяет поражать бронетехнику противника до выхода ее на рубеж открытия огня: бронебойно-подкалиберным снарядом – на дистанцию 2,5 км, ракетой TOW-2 – на 4 км.В дуэльной ситуации комплекс "Рефлекс-М" и ракета "Инвар-М1" заведомо обеспечивают превосходство над противником. Так, фора в два километра дает российскому экипажу 2–4 минуты, за которые можно выпустить 5–10 ракет. Время полета к цели на максимальной дальности – 17 секунд.Необходимо учитывать, что зона СВО сверху "уплотнена" российскими всевидящими вертолетами Ка-52 (противотанковые ракеты "Вихрь-М" дальностью до 10 км), ударными "Ланцетами", а также FPV-дронами "Упырь". Несмотря на такое серьезное "соперничество", противотанковые ракеты "Инвар-М1" демонстрируют чрезвычайно высокую эффективность в борьбе с защищенными наземными, надводными и низколетящими целями. Не только на украинском ТВД.Мировое признаниеВ ходе боевого применения "Инвар" выстреливается непосредственно в лазерный луч наведения (невидимого спектра) со скоростью 400 м/сек. Световой поток создает информационное поле, которое воспринимает фотоприемник в кормовой части ракеты. Так определяется отклонение от центра луча. Бортовая аппаратура в полуавтоматическом режиме корректирует полет к цели. Наводчику необходимо лишь несколько секунд удерживать марку прицела на объекте.Ракета способна преодолевать препятствия – дымовые завесы от горящей на поле боя техники или облака пыли. В сложных условиях комплекс использует режим высокой траектории полета: ракета снижается на линию лазерного луча за две секунды до встречи с целью.В странах НАТО противотанковый комплекс "Рефлекс-М" получил наименование "Снайпер" (Sniper). Вполне ожидаемо, поскольку "лучший в мире" американский "Джавелин" значительно уступает по точности, дальности и надежности. Ракета 9М119М1 "Инвар-М" с кумулятивной боевой частью тандемного типа принята на вооружение во второй половине 1990-х. Американские аналоги "Джавелин" – в 1996 году, TOW-2 – в 1991-м.Твердотопливные "Инвары" остаются боеспособными весь срок службы, и не нуждаются в сервисе. Для поражения пехоты, инженерных сооружений и легкобронированной техники разработан вариант ракеты с термобарической боевой частью. Ракета может работать в составе комплекса управляемого вооружения "Разрыв" 9К118 – для 125-мм буксируемой противотанковой пушки 2А45М "Спрут-Б". Боевое могущество и надежность предопределили высокий авторитет этого оружия в Азербайджане, Алжире, Беларуси, Гвинее, Египте, Индии, Ираке, Иране, Казахстане, Кыргызстане, КНДР, Молдове, Туркменистане и многих других государствах. Активно используются оригинальные "Инвары" (ОПК РФ) и лицензионные модификации. Так, увлеченная совершенством российских танков Т-90 Индия ранее приобрела 10 тысяч "Инваров", затем наладила лицензионное производство еще 15 тысяч таких ракет.Мировое признание вполне заслужено. Доказано практически, что комплекс "Рефлекс-М" с ракетами "Инвар-М" повышает боевую эффективность российских танков в три раза. Технологическое совершенствование продолжается.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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