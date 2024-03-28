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В УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPro
В УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPro
Sputnik Узбекистан
Специалист праекта рассказал студентам и преподавателям, как создавать контент для соцсетей, какие секреты в монтаже помогут удержать зрителя и как "спасти" неудавшееся интервью
2024-03-28T17:04+0500
2024-03-28T17:04+0500
2024-03-28T17:41+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 марта — Sputnik. В Ташкенте на факультете международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс SputnikPro, который провел режиссер видеомонтажа Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Буданцев.Тема мастер-класса — "Видеоконтент для популярных платформ: как найти своего зрителя".Спикер рассказал о создании контента для соцсетей, о том, какие секреты в монтаже помогут удержать зрителя и как "спасти" неудавшееся интервью. Прослушать мастер-класс смогли и узбекоязычные студенты.Актуальность темы производства видеоконтента отметили и преподаватели факультета. Почему важно сокращать хронометраж, какими программами пользоваться новичкам и профессионалам? Об этом и многом другом шла речь в ходе прошедшего мастер-класса. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан россия мастер-класс монтаж контент
узбекистан россия мастер-класс монтаж контент
В УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPro
17:04 28.03.2024 (обновлено: 17:41 28.03.2024)
Эксклюзив
Дмитрий Буданцев рассказал студентам и преподавателям, как создавать контент для соцсетей, какие секреты в монтаже помогут удержать зрителя и как можно "спасти" неудавшееся интервью.
ТАШКЕНТ, 27 марта — Sputnik. В Ташкенте на факультете международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс SputnikPro, который провел режиссер видеомонтажа Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Буданцев.
Тема мастер-класса — "Видеоконтент для популярных платформ: как найти своего зрителя".
Спикер рассказал о создании контента для соцсетей, о том, какие секреты в монтаже помогут удержать зрителя и как "спасти" неудавшееся интервью.
"Сегодня я получила много полезной информации от приглашенного спикера. Например, как влиять на динамику при монтаже или как представлять контент аудитории, чтобы привлечь ее внимание", — поделилась Мохина Абдураимова, студентка 3-го курса.
Прослушать мастер-класс смогли и узбекоязычные студенты.
"Несмотря на то, что спикер говорил на русском языке, на мастер-классе присутствовал переводчик. Поэтому и у студентов, которые не владеют русским языком, была возможность получить нужную информацию", — рассказала Фарангиз Курбонова, студентка 4-го курса.
Актуальность темы производства видеоконтента отметили и преподаватели факультета.
"Презентация и видеоматериалы, представленные спикером, были полезны не только для студентов, но и для профессоров-преподавателей. Процесс видеопроизводства, монтаж отснятого материала, окраска кадров и в целом этапы, связанные с подготовкой контента, на мой взгляд, сейчас превратились в интересную тему", — считает доктор филологических наук Дилноза Аминова.
Почему важно сокращать хронометраж, какими программами пользоваться новичкам и профессионалам? Об этом и многом другом шла речь в ходе прошедшего мастер-класса. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.