https://uz.sputniknews.ru/20240328/tashkent-uzgumya-sputnik-pro-budantsev-43168566.html

В УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPro

В УзГУМЯ в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPro

Sputnik Узбекистан

Специалист праекта рассказал студентам и преподавателям, как создавать контент для соцсетей, какие секреты в монтаже помогут удержать зрителя и как "спасти" неудавшееся интервью

2024-03-28T17:04+0500

2024-03-28T17:04+0500

2024-03-28T17:41+0500

узбекистан

россия

образование

миа "россия сегодня"

мастер-класс

видео

sputnikpro

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ТАШКЕНТ, 27 марта — Sputnik. В Ташкенте на факультете международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс SputnikPro, который провел режиссер видеомонтажа Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Буданцев.Тема мастер-класса — "Видеоконтент для популярных платформ: как найти своего зрителя".Спикер рассказал о создании контента для соцсетей, о том, какие секреты в монтаже помогут удержать зрителя и как "спасти" неудавшееся интервью. Прослушать мастер-класс смогли и узбекоязычные студенты.Актуальность темы производства видеоконтента отметили и преподаватели факультета. Почему важно сокращать хронометраж, какими программами пользоваться новичкам и профессионалам? Об этом и многом другом шла речь в ходе прошедшего мастер-класса. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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