https://uz.sputniknews.ru/20240328/tatarstan-surxandarya-vyvedut-sotrudnichestvo-na-novyy-uroven-43172567.html
Татарстан и Сурхандарья выведут сотрудничество на новый уровень — подробности
Татарстан и Сурхандарья выведут сотрудничество на новый уровень — подробности
Sputnik Узбекистан
Во время визита Рустама Минниханова в Сурхандарьинскую область рассмотрены перспективы сотрудничества в нескольких сферах.
2024-03-28T11:31+0500
2024-03-28T11:31+0500
2024-03-28T12:08+0500
узбекистан
татарстан
сурхандарьинская область
сотрудничество
сельское хозяйство
экономика
рабочий визит
рустам минниханов
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Связи Татарстана и Сурхандарьи будут развиваться на новом уровне. Об этом шла речь на переговорах делегаций в расширенном составе с участием хокима Сурхандарьинской области Улугбека Косимова и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Отмечается, что в начале встречи хоким области ознакомил высокого гостя и членов делегации с торгово-экономическим и инвестиционным потенциалом региона. Также участники рассмотрели возможности реализации проектов двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. В частности, были намечены перспективы взаимодействия в сферах нефтепереработки, транспорта и логистики, образования, сельского хозяйства, инновационных технологий и развития животноводства.По итогам совещания, посвященного развитию сотрудничества между Татарстаном и Сурхандарьей на новом этапе, руководители двух регионов подписали заявление.После переговоров делегация во главе с Миннихановым в сопровождении главы региона посетила предприятие по производству ковров ООО "Termiz National Carpets" и центр логистики в Термезском районе.Ежегодно это предприятие выпускает 2,2 млн м² ковровых изделий общей стоимостью 236 млрд сумов. 55% продукции экспортируется на внутренний рынок, 45% — в соседние страны — Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан. Минниханову продемонстрировали производственные процессы, а также готовую продукцию.Затем делегация Татарстана ознакомилась с деятельностью логистического центра по выращиванию, хранению, сортировке и экспорту сельскохозяйственной продукции, организованного иностранным предприятием ООО " TERMIZ AGRO IMPEX " и учрежденного российским предприятием "ЛЕТО".Отмечается, что процессы выращивания, хранения и подготовки продукции к экспорту вызвали большой интерес у главы Татарстана. Он поручил своим ответственным лицам, реализовать проекты в этом направлении совместно с предпринимателями Сурхандарьи. Узбекская сторона также подтвердила свою заинтересованность в сотрудничестве.После глава Татарстана и Улугбек Косимов познакомились с деятельностью экспортно-логистического центра в махалле "Бахор" Ангорского района, а также с продукцией, выращиваемой населением и фермерскими хозяйствами этой махалли. Здесь делегаты показали процесс экспорта капусты, цветной капусты, брокколи, дайкона, красной свеклы и зелени.Было подчеркнуто, что сельхозпродукция, выращиваемая в Сурханском оазисе, востребована на российских рынках. Это обусловлено климатическими и почвенными условиями территории, так как урожай созревает рано, и это еще больше повышает спрос на него.Гости из Татарстана побывали также в Термезском музее археологии и ознакомились с экспонатами, хранящимися в музее.Работники музея продемонстрировали гостям экспонаты, а также рассказали об истории оазиса, начиная с самого раннего, каменного века вплоть до XX века.После посещения музея рабочий визит главы Республики Татарстан в Сурхандарьинскую область завершился.Высокого гостя проводил хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов. Делегация Татарстана вылетела из международного аэропорта Термез в город Казань.Читайте также Рустам Минниханов прибыл в Сурхандарью с рабочим визитом.
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узбекистан татарстан сурхандарьинская область сотрудничество экономика
узбекистан татарстан сурхандарьинская область сотрудничество экономика
Татарстан и Сурхандарья выведут сотрудничество на новый уровень — подробности
11:31 28.03.2024 (обновлено: 12:08 28.03.2024)
Во время визита Рустама Минниханова в Сурхандарьинскую область рассмотрены перспективы сотрудничества в сферах нефтепереработки, транспорта и логистики, образования, сельского хозяйства, животноводства, инновационных технологий, предпринимательства.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Связи Татарстана и Сурхандарьи будут развиваться на новом уровне. Об этом шла речь на переговорах делегаций в расширенном составе с участием хокима Сурхандарьинской области Улугбека Косимова и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом сообщает
пресс-служба администрации региона.
Отмечается, что в начале встречи хоким области ознакомил высокого гостя и членов делегации с торгово-экономическим и инвестиционным потенциалом региона.
Также участники рассмотрели возможности реализации проектов двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. В частности, были намечены перспективы взаимодействия в сферах нефтепереработки, транспорта и логистики, образования, сельского хозяйства, инновационных технологий и развития животноводства.
“В целях развития сотрудничества в культурной сфере была достигнута договоренность об организации Дней культуры, организации визитов делегаций двух регионов на праздничные мероприятия”, — говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации.
По итогам совещания, посвященного развитию сотрудничества между Татарстаном и Сурхандарьей на новом этапе, руководители двух регионов подписали заявление.
После переговоров делегация во главе с Миннихановым в сопровождении главы региона посетила предприятие по производству ковров ООО "Termiz National Carpets" и центр логистики в Термезском районе.
Ежегодно это предприятие выпускает 2,2 млн м² ковровых изделий общей стоимостью 236 млрд сумов. 55% продукции экспортируется на внутренний рынок, 45% — в соседние страны — Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан. Минниханову продемонстрировали производственные процессы, а также готовую продукцию.
Затем делегация Татарстана ознакомилась с деятельностью логистического центра по выращиванию, хранению, сортировке и экспорту сельскохозяйственной продукции, организованного иностранным предприятием ООО " TERMIZ AGRO IMPEX " и учрежденного российским предприятием "ЛЕТО".
“В центре расположены 3 гектара теплицы, 4 гектара открытых пространств, а также морозильный склад площадью 3000 м². В теплицах и на открытых площадках выращивают брокколи, капусту, зелень, розмарин, помидоры и огурцы. В этом году с логистического центра планируют экспортировать продукцию на сумму $2,5 млн”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что процессы выращивания, хранения и подготовки продукции к экспорту вызвали большой интерес у главы Татарстана. Он поручил своим ответственным лицам, реализовать проекты в этом направлении совместно с предпринимателями Сурхандарьи. Узбекская сторона также подтвердила свою заинтересованность в сотрудничестве.
После глава Татарстана и Улугбек Косимов познакомились с деятельностью экспортно-логистического центра в махалле "Бахор" Ангорского района, а также с продукцией, выращиваемой населением и фермерскими хозяйствами этой махалли. Здесь делегаты показали процесс экспорта капусты, цветной капусты, брокколи, дайкона, красной свеклы и зелени.
Было подчеркнуто, что сельхозпродукция, выращиваемая в Сурханском оазисе, востребована на российских рынках. Это обусловлено климатическими и почвенными условиями территории, так как урожай созревает рано, и это еще больше повышает спрос на него.
Гости из Татарстана побывали также в Термезском музее археологии и ознакомились с экспонатами, хранящимися в музее.
“Музей является единственным археологическим музеем в Узбекистане и относится к числу специализированных музеев. Он сохраняет и изучает древнейшие скульптуры, найденные в археологических раскопках, проведенных в Сурхандарьинской области. Организован в 2002 году в честь 2500-летнего юбилея города Термеза, в настоящее время в музее насчитывается 115,8 тысячи экспонатов”, — говорится в сообщении.
Работники музея продемонстрировали гостям экспонаты, а также рассказали об истории оазиса, начиная с самого раннего, каменного века вплоть до XX века.
После посещения музея рабочий визит главы Республики Татарстан в Сурхандарьинскую область завершился.
Высокого гостя проводил хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов. Делегация Татарстана вылетела из международного аэропорта Термез в город Казань.