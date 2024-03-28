https://uz.sputniknews.ru/20240328/tatarstan-surxandarya-vyvedut-sotrudnichestvo-na-novyy-uroven-43172567.html

Татарстан и Сурхандарья выведут сотрудничество на новый уровень — подробности

Татарстан и Сурхандарья выведут сотрудничество на новый уровень — подробности

Sputnik Узбекистан

Во время визита Рустама Минниханова в Сурхандарьинскую область рассмотрены перспективы сотрудничества в нескольких сферах.

2024-03-28T11:31+0500

2024-03-28T11:31+0500

2024-03-28T12:08+0500

узбекистан

татарстан

сурхандарьинская область

сотрудничество

сельское хозяйство

экономика

рабочий визит

рустам минниханов

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Связи Татарстана и Сурхандарьи будут развиваться на новом уровне. Об этом шла речь на переговорах делегаций в расширенном составе с участием хокима Сурхандарьинской области Улугбека Косимова и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Отмечается, что в начале встречи хоким области ознакомил высокого гостя и членов делегации с торгово-экономическим и инвестиционным потенциалом региона. Также участники рассмотрели возможности реализации проектов двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. В частности, были намечены перспективы взаимодействия в сферах нефтепереработки, транспорта и логистики, образования, сельского хозяйства, инновационных технологий и развития животноводства.По итогам совещания, посвященного развитию сотрудничества между Татарстаном и Сурхандарьей на новом этапе, руководители двух регионов подписали заявление.После переговоров делегация во главе с Миннихановым в сопровождении главы региона посетила предприятие по производству ковров ООО "Termiz National Carpets" и центр логистики в Термезском районе.Ежегодно это предприятие выпускает 2,2 млн м² ковровых изделий общей стоимостью 236 млрд сумов. 55% продукции экспортируется на внутренний рынок, 45% — в соседние страны — Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан. Минниханову продемонстрировали производственные процессы, а также готовую продукцию.Затем делегация Татарстана ознакомилась с деятельностью логистического центра по выращиванию, хранению, сортировке и экспорту сельскохозяйственной продукции, организованного иностранным предприятием ООО " TERMIZ AGRO IMPEX " и учрежденного российским предприятием "ЛЕТО".Отмечается, что процессы выращивания, хранения и подготовки продукции к экспорту вызвали большой интерес у главы Татарстана. Он поручил своим ответственным лицам, реализовать проекты в этом направлении совместно с предпринимателями Сурхандарьи. Узбекская сторона также подтвердила свою заинтересованность в сотрудничестве.После глава Татарстана и Улугбек Косимов познакомились с деятельностью экспортно-логистического центра в махалле "Бахор" Ангорского района, а также с продукцией, выращиваемой населением и фермерскими хозяйствами этой махалли. Здесь делегаты показали процесс экспорта капусты, цветной капусты, брокколи, дайкона, красной свеклы и зелени.Было подчеркнуто, что сельхозпродукция, выращиваемая в Сурханском оазисе, востребована на российских рынках. Это обусловлено климатическими и почвенными условиями территории, так как урожай созревает рано, и это еще больше повышает спрос на него.Гости из Татарстана побывали также в Термезском музее археологии и ознакомились с экспонатами, хранящимися в музее.Работники музея продемонстрировали гостям экспонаты, а также рассказали об истории оазиса, начиная с самого раннего, каменного века вплоть до XX века.После посещения музея рабочий визит главы Республики Татарстан в Сурхандарьинскую область завершился.Высокого гостя проводил хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов. Делегация Татарстана вылетела из международного аэропорта Термез в город Казань.Читайте также Рустам Минниханов прибыл в Сурхандарью с рабочим визитом.

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