https://uz.sputniknews.ru/20240328/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-43171629.html

В каких сферах планируют сотрудничать Узбекистан и Малайзия — подробности

В каких сферах планируют сотрудничать Узбекистан и Малайзия — подробности

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы переподготовки и повышения квалификации представителей министерств и ведомств Узбекистана в рамках Малазийской программы технического сотрудничества

2024-03-28T09:40+0500

2024-03-28T09:40+0500

2024-03-28T09:56+0500

узбекистан

малайзия

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Современное состояние сотрудничества Узбекистана и Малайзии в рамках международных организаций и его перспективы рассмотрели посол РУз Каромиддин Гадоев и заместитель генерального секретаря МИД Малайзии Бала Чандран Тарман, сообщает ИА "Дунё".В частности, речь шла о проведении диалога на высоком уровне в рамках председательства Куала-Лумпура в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2025 году.Особое внимание уделили поддержке инициатив и кандидатов друг друга на многосторонних площадках — ООН, Организации исламского сотрудничества и других.По итогам встречи достигнута договоренность об обучении представителей республики на учебных курсах по экономической дипломатии, госуправлению, борьбе с коррупцией, исламским финансам и банковскому делу, халяльной индустрии, региональному экономическому развитию, информационным и коммуникационным технологиям, образованию, кибербезопасности, управлении туризмом, которые организуют в Куала-Лумпуре.

https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-malayziya-islamskaya-sivilizatsiya-konferentsiya-42992313.html

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