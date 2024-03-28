https://uz.sputniknews.ru/20240328/uzbekistan-malayziya-sotrudnichestvo-43171629.html
В каких сферах планируют сотрудничать Узбекистан и Малайзия — подробности
В каких сферах планируют сотрудничать Узбекистан и Малайзия — подробности
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы переподготовки и повышения квалификации представителей министерств и ведомств Узбекистана в рамках Малазийской программы технического сотрудничества
2024-03-28T09:40+0500
2024-03-28T09:40+0500
2024-03-28T09:56+0500
узбекистан
малайзия
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Современное состояние сотрудничества Узбекистана и Малайзии в рамках международных организаций и его перспективы рассмотрели посол РУз Каромиддин Гадоев и заместитель генерального секретаря МИД Малайзии Бала Чандран Тарман, сообщает ИА "Дунё".В частности, речь шла о проведении диалога на высоком уровне в рамках председательства Куала-Лумпура в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2025 году.Особое внимание уделили поддержке инициатив и кандидатов друг друга на многосторонних площадках — ООН, Организации исламского сотрудничества и других.По итогам встречи достигнута договоренность об обучении представителей республики на учебных курсах по экономической дипломатии, госуправлению, борьбе с коррупцией, исламским финансам и банковскому делу, халяльной индустрии, региональному экономическому развитию, информационным и коммуникационным технологиям, образованию, кибербезопасности, управлении туризмом, которые организуют в Куала-Лумпуре.
https://uz.sputniknews.ru/20240317/uzbekistan-malayziya-islamskaya-sivilizatsiya-konferentsiya-42992313.html
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узбекистан малайзия сотрудничество переподготовка повышение квалификации представители министерства ведомства
узбекистан малайзия сотрудничество переподготовка повышение квалификации представители министерства ведомства
В каких сферах планируют сотрудничать Узбекистан и Малайзия — подробности
09:40 28.03.2024 (обновлено: 09:56 28.03.2024)
Стороны обсудили вопросы переподготовки и повышения квалификации представителей министерств и ведомств Узбекистана в рамках Малазийской программы технического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Современное состояние сотрудничества Узбекистана и Малайзии в рамках международных организаций и его перспективы рассмотрели посол РУз Каромиддин Гадоев и заместитель генерального секретаря МИД Малайзии Бала Чандран Тарман, сообщает
ИА "Дунё".
В частности, речь шла о проведении диалога на высоком уровне в рамках председательства Куала-Лумпура в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2025 году.
Особое внимание уделили поддержке инициатив и кандидатов друг друга на многосторонних площадках — ООН, Организации исламского сотрудничества и других.
"Также подробно обсуждались планы по переподготовке и повышению квалификации представителей министерств и ведомств Узбекистана в рамках Малазийской программы технического сотрудничества", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность об обучении представителей республики на учебных курсах по экономической дипломатии, госуправлению, борьбе с коррупцией, исламским финансам и банковскому делу, халяльной индустрии, региональному экономическому развитию, информационным и коммуникационным технологиям, образованию, кибербезопасности, управлении туризмом, которые организуют в Куала-Лумпуре.