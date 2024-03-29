https://uz.sputniknews.ru/20240329/eaeu-pravila-tarifikatsiya-rouming-43198189.html
Справедливые тарифы на связь в ЕАЭС определят к концу года
Справедливые тарифы на связь в ЕАЭС определят к концу года
Sputnik Узбекистан
Речь идет о тарифах на услуги связи в роуминге, приближенных к домашним
2024-03-29T12:40+0500
2024-03-29T12:40+0500
2024-03-29T12:40+0500
еаэс
тарифы
сотовая связь
еэк
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Правила использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств Евразийского экономического союза планируется утвердить в до конца 2024 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.Об этом шла речь на заседании рабочей группы Евразийской экономической комиссии по вопросам конкуренции и устранению барьеров в сфере связи.По словам директора Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексея Сушкевича, под справедливым понимается тариф, приближенный к домашнему.Как отмечалось, в настоящее время остается несколько вопросов, касающихся расчета роумингового трафика. Прежде всего, необходимо установить объем роумингового трафика или период, в течение которого будут действовать справедливые тарифы. Также нужно учесть и то, что мобильные операторы обладают разными техническими возможностями для регулирования льготного тарифа.Планируется, что после согласования технических вопросов стороны утвердят уровни снижения ставок международного интерконнекта для роуминговых звонков и межоператорских роуминговых тарифов.для справки: В 2021 году Совет ЕЭК утвердил План мероприятий по формированию условий, необходимых для установления справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств ЕАЭС. Их планируют реализовать к первому кварталу 2025 года.План включает комплекс мер по борьбе с мошенничеством, обеспечению прямого взаимодействия операторов связи при пропуске международного роумингового трафика, определение максимального объема (периода) оказываемых по справедливым тарифам услуг связи в роуминге и другое.
https://uz.sputniknews.ru/20240328/eaeu-gospodderjka-predprinimatelstvo-selskoye-xozyaystvo-43178880.html
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тарифы связь еаэс
Справедливые тарифы на связь в ЕАЭС определят к концу года
Речь идет о тарифах на услуги связи в роуминге, приближенных к домашним.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
Правила использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств Евразийского экономического союза планируется утвердить в до конца 2024 года, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Об этом шла речь на заседании рабочей группы Евразийской экономической комиссии по вопросам конкуренции и устранению барьеров в сфере связи.
По словам директора Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексея Сушкевича, под справедливым понимается тариф, приближенный к домашнему.
Как отмечалось, в настоящее время остается несколько вопросов, касающихся расчета роумингового трафика. Прежде всего, необходимо установить объем роумингового трафика или период, в течение которого будут действовать справедливые тарифы. Также нужно учесть и то, что мобильные операторы обладают разными техническими возможностями для регулирования льготного тарифа.
Планируется, что после согласования технических вопросов стороны утвердят уровни снижения ставок международного интерконнекта для роуминговых звонков и межоператорских роуминговых тарифов.
"Мы стремимся создать такие условия, чтобы граждане государств ЕАЭС в любой стране Союза пользовались связью по домашним тарифам. Уровень домашних тарифов компании будут определять самостоятельно с учетом баланса интересов мобильных операторов и потребителей", — рассказал Сушкевич.
для справки: В 2021 году Совет ЕЭК утвердил План мероприятий по формированию условий, необходимых для установления справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств ЕАЭС. Их планируют реализовать к первому кварталу 2025 года.
План включает комплекс мер по борьбе с мошенничеством, обеспечению прямого взаимодействия операторов связи при пропуске международного роумингового трафика, определение максимального объема (периода) оказываемых по справедливым тарифам услуг связи в роуминге и другое.