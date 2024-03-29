https://uz.sputniknews.ru/20240329/kakie-izmeneniya-jdut-shkoly-uzbekistana-43195928.html

Какие изменения ждут школы Узбекистана — подробности

Какие изменения ждут школы Узбекистана — подробности

Sputnik Узбекистан

Преобразования затронут только общеобразовательные, но и специализированные учебные заведения

2024-03-29T11:39+0500

2024-03-29T11:39+0500

2024-03-29T11:39+0500

узбекистан

образование

школы

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов по развитию и повышению качества школьного образования, сообщает пресс-служба президента.В Стратегии "Узбекистан – 2030" реформы образовательной системы определены в качестве приоритетной задачи. В республике действуют 14 Президентских школ, 9 школ творчества и 182 специализированные школы.Исходя из опыта прошлых лет и современных требований, планируется совершенствование направлений этих учебных заведений.Для широкого использования возможностей высококвалифицированных педагогов при Агентстве Президентских образовательных учреждений создадут общественные "ученые советы". Их будут привлекать к разработке учебных программ, совершенствованию системы оценки, повышению профессионального мастерства учителей.Также президенту озвучили планы внедрения преподавания на английском языке в 14 школах с начала следующего учебного года и строительства 8 новых специализированных школ в 2025-2026 годах. Также главе республики представили предложения, касающиеся школ творчества: там организуют мастер-классы с участием известных писателей и общественных деятелей. Будет налажено издание творческих работ учащихся за счет Союза писателей. Предусмотрено и проведение различных конкурсов для поддержки талантливой молодежи.Как отмечалось, в улучшении качества образования важную роль играют предметные олимпиады. В связи с этим, предлагается создать Центр подготовки учащихся к предметным олимпиадам. В него будут привлекать ведущих ученых и иностранных специалистов, каждый учащийся будет целенаправленно готовиться по индивидуальной программе развития.Исходя из итоговых результатов участия в международных олимпиадах, внедрят систему поощрения лидера национальной команды. Кроме того, создается единый календарь олимпиад и система подготовки, охватывающая все предметные олимпиады. В программу тренировок добавят дополнительные психологические тренинги и совместные сборы с другими командами.Также речь шла о внедрении прозрачной и объективной системы оценки знаний учащихся. В настоящее время оценка знаний в разных школах республики отличается, как и уровень вопросов в экзаменационных листах, между тем, в соответствии с требованиями международной тестологии, все варианты вопросов должны быть одинаковой степени сложности.Поэтому предлагается оценивать знания учащихся на выпускных экзаменах в школе на основе единых контрольных материалов. Экзаменационные задания переведут в письменную и практическую формы, введут процедуру проверки ответов через специальную платформу, вопросы будут регулярно обновлять.Мирзиёев дал указания по выводу системы общего среднего образования на новый уровень и гармонизации ее с высшим образованием.Для формирования любви к искусству у молодого поколения начиная со школы, предлагается в учебные программы школ творчества вместо предмета "Изобразительное искусство и черчение" включить предмет "Искусство", охватывающий не только рисование, но и живопись, ремесленничество, кинематографию, скульптуру и дизайн.Отмечалась важность взаимодействия вузовских структур, ответственных за вопросы культуры, с Министерством культуры, доведения до молодежи наследия искусства макома, бахши и театра.В планах — создание ансамблей при крупных предприятиях и кластерах, организация концертов и дней культуры в махаллях и школах.

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