https://uz.sputniknews.ru/20240329/mirziyoyev-videoselektor-yashil-makon-otxody-43201503.html

Критика чиновников, озеленение, отходы — главное из совещания с Мирзиёевым

Критика чиновников, озеленение, отходы — главное из совещания с Мирзиёевым

Sputnik Узбекистан

Под председательством президента Узбекистана состоялось видеоселекторное совещание, посвященное весеннему сезону посадки в рамках проекта "Яшил макон" и совершенствованию управления отходами

2024-03-29T16:03+0500

2024-03-29T16:03+0500

2024-03-29T16:40+0500

узбекистан

видеоселекторное совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

яшил макон

озеленение

отходы

экология

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания, посвященного весеннему сезону посадки в рамках проекта "Яшил макон" и совершенствованию управления отходами, Шавкат Мирзиёев рассказал о проведенной проверке работы хокимов областей и районов, курирующих вопросы строительства, коммунального хозяйства и экологии, а также ответственных руководителей министерств и ведомств, сообщает пресс-служба президента.По ее итогам 28 из них привлечены к дисциплинарной ответственности.В частности, были уволены заместители хокимов Касбийского, и Каршинского районов Кашкадарьинской области, а также Туракурганского района Навоийской области. Хокимы этих районов, а также заместители глав администраций шести областей получили выговоры.Руководителям всех природоохранных ведомств назначен испытательный срок.Нынешней весной в Узбекистане, в рамках проекта "Яшил макон" должны посадить 125 млн. саженцев. Глава республики указал, что для этого не созданы соответствующие условия. В частности, в регионах не определены места под деревья, не выделены средства на орошение и покупку саженцев.Также он указал, что в 12 районах Ташкента, а также городах Тахиаташ, Мирзачуль, Зафарабад, Бахмаль, Сардоба, Гулистан, Термез, Янгиюль и других, не выполнили и 30% плана по посадке деревьев.Отмечалось, что работы по посадке деревьев и цветов на обочинах автомобильных и вдоль железных дорог, на берегах рек и каналов, в махаллях, на улицах, на территориях массивов многоэтажных домов ведутся недостаточными темпами.Кроме того, строительные организации, автозаправочные станции, производители цемента, кирпича, извести, предприятия нефтегазохимической, лакокрасочной, кожевенной промышленности, теплоснабжения, чья деятельность отрицательно влияет на окружающую среду, не проявляют должной инициативы в части посадки деревьев.Многие узбекистанцы хотят сажать деревья и создавать зеленые зоны, но жители многоэтажных домов не имеют для этого достаточной земли. Поэтому в Ташобласти на основе опыта Южной Кореи реализуют инициативу, согласно которой земля из фонда районов передается на 30 лет управлениям по благоустройству. За счет местного бюджета внедряют систему капельного орошения, землю подготавливают к посадке, после чего всем желающим жителям предлагают посадить деревья. На каждое дерево наносят метку с именем посадившего его человека. Для ухода за деревьями закрепляется работник управления по благоустройству. Глава республики поручил реализовать этот опыт во всех областях. он также подчеркнул, что активное участие в посадке деревьев должны принять активисты махалли и управляющие сервисные компании.Президент поручил министерству строительства распространить эту практику на все регионы, включив обязательство по посадке деревьев в стандарты градостроительства и требования лицензирования.В частности, в этом году при строительстве 2,5 тыс. многоэтажных домов на 30%прилегающей территории и на не менее чем 1 гектаре в каждом из 38 массивов "Новый Узбекистан" должны быть организованы зеленые аллеи.Мирзиёев подчеркнул важность высадки цветочной рассады, подходящей для местного климата, на двух центральных улицах Ташкента и Нукуса и в областных центрах, и превращения их в тематические улицы.

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узбекистан, видеоселекторное совещание, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, яшил макон, озеленение, отходы, экология