https://uz.sputniknews.ru/20240329/novyy-ramshtayn-nato-v-rumynii-ne-zamenit-utrachennoy-ukrainy-43192694.html

Новый "Рамштайн" НАТО в Румынии не заменит "утраченной" Украины

Новый "Рамштайн" НАТО в Румынии не заменит "утраченной" Украины

Sputnik Узбекистан

Отчаянное строительство крупнейшей авиабазы Североатлантического альянса в Румынии угрожает безопасности всех причерноморских государств, и свидетельствует о крахе планов Запада по военно-политическому освоению украинской территории

2024-03-29T10:36+0500

2024-03-29T10:36+0500

2024-03-29T10:36+0500

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В российском МИД 28 марта заявили о провокационной активности НАТО в Восточной Европе и черноморском регионе. Продолжается безрассудная подготовка альянса к вооруженному конфликту с Россией, который может без преувеличения опустошить территорию Старого света и Северной Америки.Руководство Румынии инвестирует 2,5 млрд евро в модернизацию и расширение 57-й авиабазы "Михаил Когэлничану" (в уезде Констанца), которая станет центром управления войсками НАТО в Юго-Восточной Европе. Строятся новые подъездные пути, объекты энергетической инфраструктуры, взлетно-посадочная полоса. Заложен жилой комплекс на 10 тысяч военнослужащих с семьями. Авиабаза в Румынии к 2040 году станет крупнейшей в Европе, точнее – в два раза больше известной базы ВВС США "Рамштайн" (1400 гектаров) в Германии.Ранее в Констанце развернули дежурные силы истребительной авиации стран НАТО. Здесь базируются американские самолеты-разведчики, подразделения беспилотной авиации, части 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США – около 4000 солдат. Эпизодически на 57-й авиабазе появляются американские стратегические бомбардировщики B-52H.Расширение НАТО и милитаризация Румынии выглядят как опасный дрейф всего черноморского региона в Третью мировую войну. Сопредельным Болгарии, Молдове, Украине, Абхазии, Грузии отведена роль пешек в "стратегии" Вашингтона и Брюсселя. Впрочем, степень опасности осознают не все.Кишинев продолжает укреплять партнерство с НАТО. Заместитель премьера и министр иностранных дел РМ Михай Попшой 20 марта в Брюсселе "сверил часы" с замгенсека альянса Мирчей Джоанэ. Собеседники подвели итоги 30-летнего взаимодействия нейтральной (по конституции) Молдовы с агрессивным военным блоком, обсудили проблематику кибербезопасности и укрепления вооруженных сил РМ – до уровня "золотого стандарта" НАТО.В Восточной Европе Соединенным Штатам требуется много не "золотых", а расходных войск аборигенов – для продолжения прокси-войны с Россией, после завершения демилитаризации Украины.Румынские СМИ продвигают вполне определенный нарратив: утрата режимом Зеленского Одессы (в ходе СВО) станет "красной линией", которую НАТО не примет ни при каких обстоятельствах. Вероятно, на войну с Россией альянс пойдет не в полном составе, а "коалицией желающих". И Румыния намерена стать ее основой. Молдова в этом случае неизбежно окажется под перекрестным огнем. "Отрикошетит" и другим причерноморским государствам."Клуб самоубийц"Российская СВО не оставляет надежд на освоение украинской территории альянсом и США, а румынская авиабаза "Михаил Когэлничану" удобно расположена – в 12 км от Черного моря, в 120 км от границы с Молдовой, в 93 км от украинской границы, и в 400 км от российского Севастополя.Даже сегодня взлетно-посадочная полоса длиной 3500 метров позволяет принимать практически все типы самолетов ВВС США и НАТО. Начинается длительный этап масштабирования этой главной антироссийской "фортеции" в восточном Причерноморье.Бухарест планирует увеличить площадь авиабазы до 2800 гектаров – для удобства "оборонительных и наступательных операций" национальных ВС и "стратегических партнеров". Новая инфраструктура создается с учетом размещения ВВС и сухопутных войск альянса. Заметим, американские военнослужащие появились здесь в 1999 году, задолго до "Крымской весны" и начала российской СВО.Командир 57-й авиабазы Николае Крецу в интервью румынскому телеканалу Stirile Pro транслировал линию Бухареста: "Развитие базы обеспечит дополнительную безопасность всему черноморскому бассейну".Позиция Москвы ясна и непоколебима: проблемы безопасности черноморского региона должны решаться без привлечения внешних игроков, не говоря уже о таком агрессивном военно-политическом объединении, как НАТО.Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на днях пояснил: "Чем больше антироссийская военная база, чем ближе она к нашим границам, тем больше вероятности, что она будет среди первых целей для ответных ударов. Если румынам и понравится, это их, конечно, дело, но натовский клуб самоубийц втягивает обычных мирных граждан в такие авантюры, которые могут очень плохо закончиться для их семей и их детей… Никакой пользы Румынии от этого не будет, а угроз прибавится, это факт". Климов назвал НАТО "клубом самоубийц", где "готовят Румынию к авантюре, которая закончится очень плохо".Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил об эрозии безопасности в черноморском регионе, и отметил, что попытки откровенно враждебно настроенных государств расположить свой военный потенциал вблизи российских границ неизбежно будут сбалансированы "с точки зрения военного планирования". Масштабирование возможностей румынского "непотопляемого авианосца" (57-й авиабазы), как и "оборонительный щит Девеселу" (позиционный район американской системы ПРО), не обещает Румынии, США и НАТО ничего хорошего. Сербская "Политика" прямо предупреждает Румынию: "В условиях перераспределения мировой власти страны, которые находятся на границе "двух миров", являются потенциально первыми жертвами". Как бы то ни было, даже в США понимают, что порядок, основанный на правилах, закончился. Количество новых "Рамштайнов" не повлияет на упрочение многополярного мира, формирование международной системы равной и неделимой безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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нато румыния украина строительство крупнейшая авиабаза североатлантический альянс