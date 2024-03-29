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https://uz.sputniknews.ru/20240329/uzbekistan-kitay-mejregionalnoye-sotrudnichestvo-43186973.html
Узбекистан нарастит межрегиональное сотрудничество с Китаем
Узбекистан нарастит межрегиональное сотрудничество с Китаем
Sputnik Узбекистан
В числе приоритетных направлений – инновационные технологии, сельское и водное хозяйство, транспорт и логистика, банковско-финансовый сектор, образование, традиционная медицина
2024-03-29T09:35+0500
2024-03-29T10:11+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
делегация
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Широкие возможности для наращивания межрегионального сотрудничества с Китаем отмечены в ходе встречи Шавката Мирзиёева с делегацией КНР во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Эркином Туниязом, сообщает пресс-служба президента.Стороны рассмотрели приоритетные направления дальнейшего расширения узбекско-китайского многопланового сотрудничества, включая развитие практического взаимодействия регионов Узбекистана с СУАР.Отмечался рост товарооборота республики с Синьцзян-Уйгурским автономным районом: в настоящее время на этот регион приходится порядка 10% взаимной торговли между странами.Портфель инвестпроектов с ведущими компаниями из СУАР составляет $3,5 млрд и охватывает такие направления как "зеленая" энергетика и электротехническая отрасль, строительный сектор и производство новых видов стройматериалов, металлургия, модернизация инфраструктуры и другие. Активно осуществляется программа культурного обмена.Мирзиёев отметил важность дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества с СУАР и ускорения совместных проектов.Также Узбекистан примет активное участие в главной выставке "Экспо Китай-Евразия", ежегодно проводимой в городе Урумчи. В ходе встречи речь шла и о дальнейшем развитии гуманитарных и туристических связей. Особое внимание уделили продвижению проекта строительства железной дороги Узбекистан- Кыргызстан-Китай.
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узбекистан китай межрегиональное сотрудничество
узбекистан китай межрегиональное сотрудничество

Узбекистан нарастит межрегиональное сотрудничество с Китаем

09:35 29.03.2024 (обновлено: 10:11 29.03.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В числе приоритетных направлений – инновационные технологии, сельское и водное хозяйство, транспорт и логистика, банковско-финансовый сектор, образование, традиционная медицина.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Широкие возможности для наращивания межрегионального сотрудничества с Китаем отмечены в ходе встречи Шавката Мирзиёева с делегацией КНР во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Эркином Туниязом, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2024
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели приоритетные направления дальнейшего расширения узбекско-китайского многопланового сотрудничества, включая развитие практического взаимодействия регионов Узбекистана с СУАР.
Отмечался рост товарооборота республики с Синьцзян-Уйгурским автономным районом: в настоящее время на этот регион приходится порядка 10% взаимной торговли между странами.
Портфель инвестпроектов с ведущими компаниями из СУАР составляет $3,5 млрд и охватывает такие направления как "зеленая" энергетика и электротехническая отрасль, строительный сектор и производство новых видов стройматериалов, металлургия, модернизация инфраструктуры и другие.
Активно осуществляется программа культурного обмена.
Мирзиёев отметил важность дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества с СУАР и ускорения совместных проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2024
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Обозначен ряд приоритетных направлений – инновационные технологии, сельское и водное хозяйство, транспорт и логистика, банковско-финансовый сектор, образование, традиционная медицина", — говорится в сообщении.
Также Узбекистан примет активное участие в главной выставке "Экспо Китай-Евразия", ежегодно проводимой в городе Урумчи.
В ходе встречи речь шла и о дальнейшем развитии гуманитарных и туристических связей. Особое внимание уделили продвижению проекта строительства железной дороги Узбекистан- Кыргызстан-Китай.
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