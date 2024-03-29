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Косметический дефект или признак заболевания — о чем говорят жировые бляшки на веках
Косметический дефект или признак заболевания — о чем говорят жировые бляшки на веках
Sputnik Узбекистан
Терапевт рассказал, стоит ли при появлении ксантелазм бить тревогу и существуют ли домашние способы борьбы с ними
2024-03-29T22:09+0500
2024-03-29T22:09+0500
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Небольшие желтоватые бугорки на веках, просвечивающие сквозь кожу, называются ксантелазмами. При появлении этих образований следует обратиться к врачу, рассказал радио Sputnik терапевт Георгий Сапего.Он отметил, что ксантелазмы могут быть признаком нарушения липидного обмена.Таким образом, ксантелазмы могут свидетельствовать о риске развития смертельно опасных заболеваний.Вместе с тем, по словам врача, жировые бляшки на веках, сухожилиях, суставах или ладонях далеко не всегда говорят о повышенном уровне холестерина.В заключение он добавил, что домашних способов борьбы с ксантомами не существует.
https://uz.sputniknews.ru/20240328/pamyat-problemy-vrach-rekomendatsii-43176356.html
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жировые бляшки веки терапевт
жировые бляшки веки терапевт

Косметический дефект или признак заболевания — о чем говорят жировые бляшки на веках

22:09 29.03.2024
© pexels.comженский глаз с длинными ресницами
женский глаз с длинными ресницами - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2024
© pexels.com
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Терапевт рассказал, стоит ли при появлении ксантелазм бить тревогу и существуют ли домашние способы борьбы с ними.
Небольшие желтоватые бугорки на веках, просвечивающие сквозь кожу, называются ксантелазмами. При появлении этих образований следует обратиться к врачу, рассказал радио Sputnik терапевт Георгий Сапего.
Он отметил, что ксантелазмы могут быть признаком нарушения липидного обмена.
"Ксантелазмы на веках, как и ксантомы на сухожилиях (ксантома – очаговое отложение триглицеридов и холестерина в коже, ксантелазма является ее локальной формой, – ред.), – могут быть одним из признаков семейной предрасположенности к очень высокому уровню холестерина. Это хороший повод показаться врачу. Если в крови много холестерина, то он может откладываться под кожей вокруг сухожилий, костных выступов, нервов или на веках", – объяснил специалист.
Таким образом, ксантелазмы могут свидетельствовать о риске развития смертельно опасных заболеваний.
"Высокий уровень холестерина в крови приводит к быстрому развитию атеросклероза. От этого может постепенно или внезапно нарушиться кровоснабжение разных органов и частей тела. В сердце может случиться инфаркт, в головном мозге может произойти инсульт. В зависимости от расположения пострадавшей артерии может, например, омертветь часть кишечника или обе ноги. Любое из этих состояний может быстро привести к смерти. А при наследственной предрасположенности к высокому холестерину инфаркт или инсульт может произойти очень рано", – предупредил Сапего.
Вместе с тем, по словам врача, жировые бляшки на веках, сухожилиях, суставах или ладонях далеко не всегда говорят о повышенном уровне холестерина.

"Ксантомы могут появиться без всякой связи с холестерином и по непонятной причине. Обычно они никак не беспокоят и остаются только косметическим дефектом. С ними ничего не делают, но если причина была в высоком уровне холестерина, то под действием лекарств, снижающих уровень холестерина, ксантомы уменьшаются", — пояснил терапевт.

В заключение он добавил, что домашних способов борьбы с ксантомами не существует.
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