https://uz.sputniknews.ru/20240329/veki-jirovyye-blyashki-vrach-mneniye-43197720.html

Косметический дефект или признак заболевания — о чем говорят жировые бляшки на веках

Косметический дефект или признак заболевания — о чем говорят жировые бляшки на веках

Sputnik Узбекистан

Терапевт рассказал, стоит ли при появлении ксантелазм бить тревогу и существуют ли домашние способы борьбы с ними

2024-03-29T22:09+0500

2024-03-29T22:09+0500

2024-03-29T22:09+0500

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Небольшие желтоватые бугорки на веках, просвечивающие сквозь кожу, называются ксантелазмами. При появлении этих образований следует обратиться к врачу, рассказал радио Sputnik терапевт Георгий Сапего.Он отметил, что ксантелазмы могут быть признаком нарушения липидного обмена.Таким образом, ксантелазмы могут свидетельствовать о риске развития смертельно опасных заболеваний.Вместе с тем, по словам врача, жировые бляшки на веках, сухожилиях, суставах или ладонях далеко не всегда говорят о повышенном уровне холестерина.В заключение он добавил, что домашних способов борьбы с ксантомами не существует.

https://uz.sputniknews.ru/20240328/pamyat-problemy-vrach-rekomendatsii-43176356.html

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